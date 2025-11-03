Επιστροφή Ενοικίου: 28 Νοεμβρίου οι πληρωμές - Ολοκληρώνονται οι διασταυρώσεις και οι διορθώσεις δηλώσεων
Επιστροφή Ενοικίου: 28 Νοεμβρίου οι πληρωμές - Ολοκληρώνονται οι διασταυρώσεις και οι διορθώσεις δηλώσεων
Το ποσό της επιδότησης για κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, και φτάνει επίσης έως 800 ευρώ ανά φοιτητή
Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή της ενίσχυσης – έως και 800 ευρώ – της επιστροφής ενοικίου σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πολίτες την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.
Μετά και τις διορθώσεις που έκαναν οι φορολογούμενοι σε δηλώσεις που παρουσίαζαν ελλείψεις, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί από την ΑΑΔΕ ο έλεγχος και οι τελικές διασταυρώσεις στα φορολογικά στοιχεία και τις δηλώσεις μίσθωσης που αφορούν τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση ή επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το TAXISnet.
Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στην εγκυρότητα και ενεργή ισχύ της δήλωσης μίσθωσης, στη διασταύρωση εισοδημάτων και λογαριασμών IBAN, καθώς και στην αντιπαραβολή των ποσών που έχουν κατατεθεί ή εκκρεμούν προς επιστροφή.
Το ποσό της επιδότησης για κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, και φτάνει επίσης έως 800 ευρώ ανά φοιτητή. Τα εισοδηματικά όρια καθορίζονται ως εξής:
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Μετά και τις διορθώσεις που έκαναν οι φορολογούμενοι σε δηλώσεις που παρουσίαζαν ελλείψεις, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί από την ΑΑΔΕ ο έλεγχος και οι τελικές διασταυρώσεις στα φορολογικά στοιχεία και τις δηλώσεις μίσθωσης που αφορούν τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση ή επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το TAXISnet.
Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στην εγκυρότητα και ενεργή ισχύ της δήλωσης μίσθωσης, στη διασταύρωση εισοδημάτων και λογαριασμών IBAN, καθώς και στην αντιπαραβολή των ποσών που έχουν κατατεθεί ή εκκρεμούν προς επιστροφή.
Το ποσό της επιδότησης για κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, και φτάνει επίσης έως 800 ευρώ ανά φοιτητή. Τα εισοδηματικά όρια καθορίζονται ως εξής:
- – Άγαμοι έως 20.000 ευρώ,
- – Έγγαμοι έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση ανά τέκνο,
- – Μονογονεϊκές οικογένειες από 31.000 ευρώ και άνω, ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα