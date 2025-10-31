Wall Street: Το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης ανέβασε ξανά τους δείκτες - Ισχυρές επιδόσεις για τον Οκτώβριο

Με θετικά πρόσημα ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για όλους τους δείκτες και με ακόμη πιο υψηλά κέρδη ο μήνας - Εξάμηνο ανοδικό σερί για Dow και S&P 500 και επτά μήνες κερδών για τον Nasdaq, καθώς η αγορά και το ΑΙ δεν δείχνουν σημάδια ουσιαστικής κόπωσης