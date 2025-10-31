Wall Street: Το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης ανέβασε ξανά τους δείκτες - Ισχυρές επιδόσεις για τον Οκτώβριο
Με θετικά πρόσημα ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για όλους τους δείκτες και με ακόμη πιο υψηλά κέρδη ο μήνας - Εξάμηνο ανοδικό σερί για Dow και S&P 500 και επτά μήνες κερδών για τον Nasdaq, καθώς η αγορά και το ΑΙ δεν δείχνουν σημάδια ουσιαστικής κόπωσης
Η Wall Street έκλεισε τον Οκτώβριο με νέα ισχυρή μηνιαία άνοδο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να κινεί το επενδυτικό αφήγημα και να τροφοδοτεί το ράλι των 17 τρισ. δολαρίων στον δείκτη S&P 500, το οποίο για την ώρα δεν δείχνει σημάδια κόπωσης, παρά τις πρόσκαιρες διορθώσεις.
Έτσι και στη συνεδρίαση της Παρασκευής, οι δείκτες ανέκαμψαν μετά τη χθεσινή υποχώρηση με τον Dow Jones να ενισχύεται κατά 0,09% στις 47.562 μονάδες, τον S&P 500 να κερδίζει 0,26% στις 6.840 μονάδες και τον Nasdaq να σημειώνει άνοδο ύψους 0,61% φτάνοντας τις 23.724 μονάδες.
Με τις επιδόσεις αυτές και οι τρεις δείκτες «έκοψαν» το νήμα της εβδομάδας με θετικά πρόσημα. Ο Dow και ο S&P 500 πρόσθεσαν περίπου 1% και ο Nasdaq πάνω από 2%.
Όσον αφορά τον Οκτώβριο, ο μήνας χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιδράσεις, φέρνοντας πολλαπλά ρεκόρ αλλά και μια από τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσης που έχει καταγράψει ποτέ η αμερικανική αγορά. Ωστόσο ο τελικός ο απολογισμός ήταν άκρως θετικός. Ο Dow και ο S&P 500 κέρδισαν πάνω από 2% και ο Nasdaq κυριάρχησε με άλμα κοντά στο 5%.
Για τον Dow η πορεία αυτή σηματοδότησε τον έκτο συνεχόμενο μήνα κερδών, για πρώτη φορά από το 2018, όπως και για τον S&P 500 που είναι το μεγαλύτερο σερί από 2021, ενώ για τον Nasdaq ήταν ο έβδομος ανοδικός μήνας, μια επίδοση που έχει να καταγράψει από το 2017.
Παρά τη μεταβλητότητα του μήνα, επικράτησε η εμπιστοσύνη στην εταιρική Αμερική με όχημα την τεχνητή νοημοσύνη, όπως και η αισιοδοξία ότι οι μειώσεις επιτοκίων της Fed θα διατηρήσουν την κερδοφορία ισχυρή.
«Υπάρχει σκεπτικισμός για τη συμμετοχή στο ράλι, όμως οι περισσότεροι δείκτες στηρίζουν μια ισχυρή αγορά ως το τέλος του έτους», σχολίασε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide.
Ο Μαρκ Χέφελ της UBS Global Wealth Management συμφώνησε: «Διατηρούμε την πεποίθησή μας ότι οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσουν να οδηγούν την αγορά. Οι επενδυτές που έχουν μικρή έκθεση στο θέμα πρέπει να την αυξήσουν με διαφοροποιημένο τρόπο».
Σύμφωνα με τον Ράιαν Γκραμπίνσκι της Strategas, οι αναφορές στη «τεχνητή νοημοσύνη» στα εταιρικά conference calls επιταχύνονται ραγδαία, υποδηλώνοντας ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα και διεύρυνση της εφαρμογής του ΑΙ σε κλάδους πέραν της τεχνολογίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τους φόβους για φούσκα στον τεχνολογικό κλάδο με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο τα εταιρικά κέρδη των επιχειρήσεων όσο και η ροή των επενδύσεων δεν παραπέμπουν σε επιβράδυνση που θα μπορούσε να επηρεάσει και τις μετοχές τους.
Οι τεχνολογικοί κολοσσοί του διαδικτύου ολοκλήρωσαν την περίοδο των αποτελεσμάτων τους στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Wall Street: οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες.
Κάθε μία από τις Big Tech αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες συνολικά αναμένεται να ξεπεράσουν το μυθικό ποσό των 380 δισ. δολαρίων μέσα στο 2025. Κι αυτό διότι οι όμιλοι συνεχίζουν να επενδύσουν στις υποδομές τους προκειμένου να καλύψουν την ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.
Αναλόγως και σήμερα οι τεχνολογικές μετοχές οδήγησαν την ανάκαμψη της αγοράς με ώθηση από την Amazon και την Apple που ανακοίνωσαν θετικά αποτελέσματα το βράδυ της Πέμπτης. Μάλιστα ειδικά η ADM συμπλήρωσε τον καλύτερο μήνα της εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, από το 2001, με θεαματική άνοδο στο +58%.
Η Amazon εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 11%, ενώ η Apple παρουσίασε τελικά μικρή άνοδο μετά από ένα προσωρινό άλμα άνω του 2%. Το καλάθι των περίφημων «Υπέροχων Επτά» κινήθηκε 1,5% υψηλότερα, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια ανοδικό σερί τουυαπό το 2023.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις σταθεροποιήθηκαν μετά τις δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ, που μετρίασε τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Η απόδοση του 10ετούς έμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο 4,09% και του 2ετούς υποχώρησε ελαφρά στο 3,6%.
Με τις ισχυρές επιδόσεις του Οκτωβρίου, τις καλές εταιρικές επιδόσεις και την απομάκρυνση των χειρότερων σεναρίων για έναν σινοαμερικανικό εμπορικό πόλεμο μετά την εκεχειρία που επετεύχθη μεταξύ Τραμπ και Σι, οι αναλυτές εμφανίζονται εξίσου αισιόδοξοι για την πορεία του Νοεμβρίου.
Εξάλλου ο Νοέμβριος είναι παραδοσιακά από τους πιο ισχυρούς μήνες της χρονιάς για τις αμερικανικές μετοχές. Αν και με τον S&P 500 να διαπραγματεύεται 23 φορές τα προσδοκώμενα κέρδη — πολύ πάνω από τον μέσο όρο των δύο τελευταίων δεκαετιών (στις 16 φορές) — αρκετοί αναρωτιούνται τελικά αν το ανοδικό ράλι μπορεί να διατηρηθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς.
Με τις ισχυρές επιδόσεις του Οκτωβρίου, τις καλές εταιρικές επιδόσεις και την απομάκρυνση των χειρότερων σεναρίων για έναν σινοαμερικανικό εμπορικό πόλεμο μετά την εκεχειρία που επετεύχθη μεταξύ Τραμπ και Σι, οι αναλυτές εμφανίζονται εξίσου αισιόδοξοι για την πορεία του Νοεμβρίου.
Εξάλλου ο Νοέμβριος είναι παραδοσιακά από τους πιο ισχυρούς μήνες της χρονιάς για τις αμερικανικές μετοχές. Αν και με τον S&P 500 να διαπραγματεύεται 23 φορές τα προσδοκώμενα κέρδη — πολύ πάνω από τον μέσο όρο των δύο τελευταίων δεκαετιών (στις 16 φορές) — αρκετοί αναρωτιούνται τελικά αν το ανοδικό ράλι μπορεί να διατηρηθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς.
Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ
Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
