Χρηματιστήριο Αθηνών: «Φρένο» στο σερί των 11 ανοδικών μηνών - Απώλειες 1,9% τον Οκτώβριο
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Φρένο» στο σερί των 11 ανοδικών μηνών - Απώλειες 1,9% τον Οκτώβριο
Πτώση 0,8% σε εβδομαδιαία βάση - Δεν κατάφερε να κρατήσει τις 2.000 μονάδες - Ισχυρή άνοδος για τη Metlen και έντονες πιέσεις στην HELLENiQ ENERGY μετά το placement - Στο «κόκκινο» η Eurobank και η Πειραιώς μετά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν
Σε καθεστώς ισχυρής μεταβλητότητας πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου στο ελληνικό χρηματιστήριο. Οι πωλητές επικράτησαν για δεύτερη διαδοχική μέρα, ενώ μπήκε οριστικό τέλος στο εντυπωσιακό σερί των 11 ανοδικών μηνών για το ΧΑ. Παράλληλα, σημειώθηκε πτώση σε εβδομαδιαία βάση. Κάτω από τις 2.000 μονάδες οπισθοχώρησε ο Γενικός Δείκτης, αν και κράτησε επαφή με το κρίσιμο αυτό όριο, «μαζεύοντας» τις ενδοσυνεδριακές απώλειες που τον είχαν οδηγήσει ακόμη και κάτω από τις 1.980 μονάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (31/10), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 10 μονάδες ή -0,5% και έκλεισε στις 1.995,20 μονάδες. Σε εύρος 34 μονάδων κινήθηκε ο δείκτης, με χαμηλό ημέρας τις 1.977,71 μονάδες και υψηλό ημέρας στις 2.011,76 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων δύο εβδομάδων και συγκεκριμένα από τις 17 Οκτωβρίου (1.987,52 μονάδες). Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες -1,92% και σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ έχασε -0,81%. Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση παραμένει ισχυρή φέτος (+35,76%), λαμβάνοντας υπόψη τους 11 ανοδικούς μήνες που προηγήθηκαν.
Λίγο μετά τις 13:20 πέρασαν τέσσερα πακέτα στην HELLENiQ ENERGY, που αφορούσαν στο χθεσινό placement για το 3,74% του μετοχικού κεφαλαίου της, ενώ γύρω στις 11:00 είχε γίνει ακόμη μία προσυμφωνημένη πράξη. Συνολικά διακινήθηκαν 11.424.147 μετοχές έναντι 7,55 ευρώ/μτχ, δηλαδή με discount περίπου 6,8% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο (8,1 ευρώ). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 86.252.309,85 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητής ήταν ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, με την Metlen να μηδενίζει το ποσοστό συμμετοχής της στην HELLENiQ ENERGY, και η ζήτηση υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν δύο φορές.
Η HELLENiQ ENERGY διολίσθησε πάνω από -5% κάτω από τα 7,7 ευρώ, «ψαλιδίζοντας» το discount σε σχέση με την τιμή του placement (7,55 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Metlen ξεχώρισε με κέρδη άνω του +3% και επανήλθε κοντά στα 44 ευρώ, καθώς ενισχύεται η ρευστότητά της μετά την πώληση του ποσοστού που είχε στην HELLENiQ ENERGY. Ώθηση έδωσαν και οι αγορές μετοχών από τον πρόεδρο και CEO του ομίλου, Ευάγγελο Μυτιληναίο. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, στον απόηχο των οικονομικών αποτελεσμάτων 9μήνου που ανακοίνωσαν αμφότερες.
Η προσοχή στα εταιρικά μεγέθη και στο «βάθος»… MSCI
Στα αποτελέσματα των τραπεζών (Eurobank και Τρ. Πειραιώς) και στις πλούσιες επιχειρηματικές εξελίξεις έχουν στραμμένη την προσοχή τους οι επενδυτές σε εγχώρια βάση. Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, τα οικονομικά μεγέθη 9μήνου ανακοίνωσε χθες το απόγευμα η Eurobank και σήμερα το πρωί η Τράπεζα Πειραιώς. Στο πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, τη Δευτέρα 3/11 ανακοινώνει τις οικονομικές του επιδόσεις ο ΔΑΑ, την Πέμπτη 6/11 η Εθνική Τράπεζα, η Metlen και η Titan και την Παρασκευή 7/11 η Alpha Bank. Μετά σειρά έχουν στις 11/11 η Τράπεζα Κύπρου και η Optima bank και στις 13/11 ο ΟΤΕ και η HELLENiQ ENERGY.
Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ ανά μετοχή θα διαπραγματεύεται ο ΟΠΑΠ την ερχόμενη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος θα ξεκινήσει στις 10 Νοεμβρίου. Η διοίκηση έχει δεσμευτεί να διανείμει επιπλέον 0,8 ευρώ ανά μετοχή ως τελικό μέρισμα το 2026 (από τα κέρδη της χρήσης 2025) υπό την προϋπόθεση να ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Allwyn.
Παράλληλα, η Lamda Development βγαίνει στις αγορές με ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ. ευρώ και διάρκεια 7 ετών. Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στις 5 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI, ενώ το rebalancing θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΧΑ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ και Jumbo. Για τις 7 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Scope («BBB» με σταθερό outlook), ενώ στις 14 Νοεμβρίου η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) θα κλείσει τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2025.
Rebound στη Wall Street – Επιφυλακτικότητα στην Ευρώπη
Ανακάμπτει η Wall Street, μετά την χθεσινή πτώση, με την Amazon και την Apple να ηγούνται της σημερινής ανόδου. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,2%, ο S&P 500 κερδίζει +0,6% και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά +1,3%. Σύμφωνα με αναλυτές, οι κατώτερες των προσδοκιών εταιρικές επιδόσεις -σε μερικές περιπτώσεις- και το επιφυλακτικό σήμα της Fed για τις επόμενες κινήσεις της αντισταθμίζουν την αισιοδοξία γύρω από την εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ-Κίνας.
Επιφυλακτική είναι η διάθεση των επενδυτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αξιολογώντας την στάση αναμονής της ΕΚΤ, που κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη διαδοχική φορά, καθώς και μία σειρά από σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,5%, ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός FTSE 100 κινούνται χαμηλότερα κατά -0,6% και ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,4%. Στις ασιατικές αγορές, ακάθεκτοι προς νέα ρεκόρ οι βασικοί δείκτες σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, παρά τις απώλειες στην Κίνα. Ο Nikkei έριξε για πρώτη φορά το «φράγμα» των 52.000 μονάδων και ο Kospi το αντίστοιχο των 4.100 μονάδων.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (31/10), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 10 μονάδες ή -0,5% και έκλεισε στις 1.995,20 μονάδες. Σε εύρος 34 μονάδων κινήθηκε ο δείκτης, με χαμηλό ημέρας τις 1.977,71 μονάδες και υψηλό ημέρας στις 2.011,76 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων δύο εβδομάδων και συγκεκριμένα από τις 17 Οκτωβρίου (1.987,52 μονάδες). Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες -1,92% και σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ έχασε -0,81%. Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση παραμένει ισχυρή φέτος (+35,76%), λαμβάνοντας υπόψη τους 11 ανοδικούς μήνες που προηγήθηκαν.
Λίγο μετά τις 13:20 πέρασαν τέσσερα πακέτα στην HELLENiQ ENERGY, που αφορούσαν στο χθεσινό placement για το 3,74% του μετοχικού κεφαλαίου της, ενώ γύρω στις 11:00 είχε γίνει ακόμη μία προσυμφωνημένη πράξη. Συνολικά διακινήθηκαν 11.424.147 μετοχές έναντι 7,55 ευρώ/μτχ, δηλαδή με discount περίπου 6,8% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο (8,1 ευρώ). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 86.252.309,85 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητής ήταν ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, με την Metlen να μηδενίζει το ποσοστό συμμετοχής της στην HELLENiQ ENERGY, και η ζήτηση υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν δύο φορές.
Η HELLENiQ ENERGY διολίσθησε πάνω από -5% κάτω από τα 7,7 ευρώ, «ψαλιδίζοντας» το discount σε σχέση με την τιμή του placement (7,55 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Metlen ξεχώρισε με κέρδη άνω του +3% και επανήλθε κοντά στα 44 ευρώ, καθώς ενισχύεται η ρευστότητά της μετά την πώληση του ποσοστού που είχε στην HELLENiQ ENERGY. Ώθηση έδωσαν και οι αγορές μετοχών από τον πρόεδρο και CEO του ομίλου, Ευάγγελο Μυτιληναίο. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, στον απόηχο των οικονομικών αποτελεσμάτων 9μήνου που ανακοίνωσαν αμφότερες.
Η προσοχή στα εταιρικά μεγέθη και στο «βάθος»… MSCI
Στα αποτελέσματα των τραπεζών (Eurobank και Τρ. Πειραιώς) και στις πλούσιες επιχειρηματικές εξελίξεις έχουν στραμμένη την προσοχή τους οι επενδυτές σε εγχώρια βάση. Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, τα οικονομικά μεγέθη 9μήνου ανακοίνωσε χθες το απόγευμα η Eurobank και σήμερα το πρωί η Τράπεζα Πειραιώς. Στο πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, τη Δευτέρα 3/11 ανακοινώνει τις οικονομικές του επιδόσεις ο ΔΑΑ, την Πέμπτη 6/11 η Εθνική Τράπεζα, η Metlen και η Titan και την Παρασκευή 7/11 η Alpha Bank. Μετά σειρά έχουν στις 11/11 η Τράπεζα Κύπρου και η Optima bank και στις 13/11 ο ΟΤΕ και η HELLENiQ ENERGY.
Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ ανά μετοχή θα διαπραγματεύεται ο ΟΠΑΠ την ερχόμενη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος θα ξεκινήσει στις 10 Νοεμβρίου. Η διοίκηση έχει δεσμευτεί να διανείμει επιπλέον 0,8 ευρώ ανά μετοχή ως τελικό μέρισμα το 2026 (από τα κέρδη της χρήσης 2025) υπό την προϋπόθεση να ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Allwyn.
Παράλληλα, η Lamda Development βγαίνει στις αγορές με ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ. ευρώ και διάρκεια 7 ετών. Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στις 5 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI, ενώ το rebalancing θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΧΑ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ και Jumbo. Για τις 7 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Scope («BBB» με σταθερό outlook), ενώ στις 14 Νοεμβρίου η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) θα κλείσει τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2025.
Rebound στη Wall Street – Επιφυλακτικότητα στην Ευρώπη
Ανακάμπτει η Wall Street, μετά την χθεσινή πτώση, με την Amazon και την Apple να ηγούνται της σημερινής ανόδου. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,2%, ο S&P 500 κερδίζει +0,6% και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά +1,3%. Σύμφωνα με αναλυτές, οι κατώτερες των προσδοκιών εταιρικές επιδόσεις -σε μερικές περιπτώσεις- και το επιφυλακτικό σήμα της Fed για τις επόμενες κινήσεις της αντισταθμίζουν την αισιοδοξία γύρω από την εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ-Κίνας.
Επιφυλακτική είναι η διάθεση των επενδυτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αξιολογώντας την στάση αναμονής της ΕΚΤ, που κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη διαδοχική φορά, καθώς και μία σειρά από σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,5%, ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός FTSE 100 κινούνται χαμηλότερα κατά -0,6% και ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,4%. Στις ασιατικές αγορές, ακάθεκτοι προς νέα ρεκόρ οι βασικοί δείκτες σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, παρά τις απώλειες στην Κίνα. Ο Nikkei έριξε για πρώτη φορά το «φράγμα» των 52.000 μονάδων και ο Kospi το αντίστοιχο των 4.100 μονάδων.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα