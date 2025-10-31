Χρηματιστήριο Αθηνών: «Φρένο» στο σερί των 11 ανοδικών μηνών - Απώλειες 1,9% τον Οκτώβριο

Πτώση 0,8% σε εβδομαδιαία βάση - Δεν κατάφερε να κρατήσει τις 2.000 μονάδες - Ισχυρή άνοδος για τη Metlen και έντονες πιέσεις στην HELLENiQ ENERGY μετά το placement - Στο «κόκκινο» η Eurobank και η Πειραιώς μετά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν