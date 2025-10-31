Ελληνική οικονομία: Πρόκληση η παραγωγικότητα – Τα «κλειδιά» για να αντιστραφεί η κατάσταση
Οι παράγοντες που συντηρούν την χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα - Πώς μπορούν να ξεκλειδωθούν περαιτέρω αναπτυξιακές δυνατότητες - Τι αναφέρει η Alpha Bank
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια φάση ανάκαμψης που ξεπερνά τον ρυθμό ανάπτυξης της υπόλοιπης Ευρώπης. Η δημοσιονομική ισορροπία έχει παγιωθεί, η ανεργία μειώνεται, οι επενδύσεις ενισχύονται και οι εξαγωγές ανακάμπτουν. Ωστόσο, παρά το θετικό αυτό μακροοικονομικό περιβάλλον, το παραγωγικό υπόβαθρο της χώρας παραμένει ευάλωτο.
Όπως σημειώνεται στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank, η παραγωγικότητα της εργασίας παραμένει χαμηλή και σε συνδυασμό με τη δημογραφική γήρανση, η υστέρηση αυτή λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Πριν από την οικονομική κρίση, η Ελλάδα είχε σχεδόν καλύψει το χάσμα με την Ευρώπη στην παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο, αν και υστερούσε στην παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας. Όμως στην δύσκολη δεκαετία που ακολούθησε, διαβρώθηκαν δραστικά τα δύο αυτά μεγέθη και προκλήθηκε σημαντική απόκλιση από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.
Συγκεκριμένα, η παραγωγικότητα με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 1,2% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο, ενώ η παραγωγικότητα με βάση τις ώρες εργασίας αυξήθηκε κατά 3,3%.
