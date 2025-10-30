Σπύρος Θεοδωρόπουλος: «Οι ελέφαντες στο δωμάτιο για την ελληνική οικονομία»
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: «Οι ελέφαντες στο δωμάτιο για την ελληνική οικονομία»
Το επίμονο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και το ένα τρίτο της κοινωνίας που μένει εκτός ανάπτυξης αποτελούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τα μεγάλα αγκάθια της χώρας – με το ενεργειακό κόστος να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητά της
Καμπανάκι για τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας έκρουσε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ζητώντας μεταρρυθμιστική ορμή, περισσότερες επενδύσεις και μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων. Μιλώντας σε συνέδριο της Ναυτεμπορικής ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος μίλησε για ελέφαντες στο δωμάτιο, δείχνοντας το επίμονο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και το γεγονός ότι ένα τρίτο των πολιτών δεν απολαμβάνει τους καρπούς της ανάπτυξης. Σε αυτά, όπως υπογράμμισε, προστίθεται ένα τρίτο, σοβαρό πρόβλημα, το υψηλό ενεργειακό κόστος που υπονομεύει τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα.
«Από το 2019 μέχρι σήμερα έχει γίνει μεγάλη πρόοδος και έχουμε λύσει το ένα από τα δύο προβλήματα που μας έριξαν στην κρίση, το δημοσιονομικό. Συνεχίζουμε όμως να έχουμε τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Αν δεν μπορέσουμε να παράξουμε περισσότερο, δεν πρόκειται να το λύσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΣΕΒ.
Την ίδια ώρα, όπως είπε, η ανάπτυξη των τελευταίων ετών δεν αφορά στο σύνολο της κοινωνίας. «Στην πρόοδο αυτής της εξαετίας δεν έχει συμμετάσχει όλος ο ελληνικός λαός. Υπάρχουν άνθρωποι θυμωμένοι, που δεν συμμετείχαν στην εξέλιξη της χώρας και ζουν ακόμη με μνημονιακούς όρους. Ένα τρίτο των Ελλήνων έχει μείνει πίσω, εκτός της αναπτυξιακής πορείας». Και πρόσθεσε: «Ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί το εισόδημα των εργαζομένων είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Αν δεν αυξηθεί η παραγωγικότητα, αυτό το ένα τρίτο των Ελλήνων δεν θα μπορέσει ποτέ να συμμετάσχει πραγματικά στην ανάπτυξη».
Η αύξηση αυτή, όπως υπογράμμισε, απαιτεί συνέργεια πολιτείας και επιχειρήσεων: «Κύριοι υπεύθυνοι είμαστε δύο. Η πολιτεία και οι επιχειρήσεις. Η πολιτεία πρέπει να ξαναβρεί τους μεταρρυθμιστικούς ρυθμούς της και οι επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο. Χρειάζεται περισσότερη μεταρρυθμιστική διάθεση και μεγαλύτερο ρίσκο».
