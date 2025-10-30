Η νέα όπερα του Βιετνάμ είναι ένα αριστούργημα του Ρέντσο Πιάνο
Η νέα όπερα του Ανόι μοιάζει να αναδύεται από τη λίμνη
Από το ψηλόλιγνο Maison Hermès στη Γκίνζα, με τα 13.000 bespoke γυάλινα μπλοκ στην πρόσοψή του που τη νύχτα εκπέμπουν ένα γλυκό φως σαν παραδοσιακό γιαπωνέζικο φανάρι, μέχρι το αιθέριο και αέρινο μουσείο Fondation Beyeler στα περίχωρα της Βασιλείας, με την πορφυρή πέτρα από την Παταγονία και τη γυάλινη οροφή που περιγράφεται ως «μηχανή κατακόρυφου φωτός», η αρχιτεκτονική του Renzo Piano είναι μια σπουδή στο φως και τη διαύγεια.
Ο Ιταλός αρχιτέκτονας, γεννημένος στη Γένοβα το 1937, με πατέρα, παππού και θείους οικοδόμους και εργολάβους που του μετέδωσαν την αγάπη για το υλικό και τη λεπτομέρεια, βραβεύτηκε με Pritzker το 1998 επειδή «αναπροσδιορίζει τη μοντέρνα και τη μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική και σχεδιάζει με αλάνθαστη ευαισθησία ως προς τον τόπο και το περιβάλλον».
