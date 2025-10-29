Τα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκιά τους «σκανάρουν» οι τράπεζες - Γιατί αναζητούν συνέργειες μεταξύ των πελατών τους
Τα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκιά τους «σκανάρουν» οι τράπεζες - Γιατί αναζητούν συνέργειες μεταξύ των πελατών τους
Στόχος η δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων - Σε ποιους κλάδους εντοπίζονται ευκαιρίες
Τα δανειακά χαρτοφυλάκιά τους σκανάρουν οι τράπεζες εξετάζοντας συνέργειες μεταξύ των πελατών τους, σε μια περίοδο όπου η πιστωτική επέκταση αναμένεται να κορυφωθεί φέτος και το 2026. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων επιχειρούν να προετοιμαστούν για τη «μετά Ταμείο Ανάκαμψης» εποχή, αναζητώντας τρόπους να διασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των πελατών τους αλλά την υγεία των δανειακών χαρτοφυλακίων τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως μόνον μέσα στο 2025 οι τράπεζες αναμένεται να παρουσιάσουν 10 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση στην επιχειρηματική πίστη.
Οι τράπεζες, πέρα από τη χρηματοδότηση, προσπαθούν να λειτουργήσουν και ως στρατηγικοί σύμβουλοι στους πελάτες τους, εξετάζοντας προσεκτικά τα χαρτοφυλάκιά τους για να εντοπίσουν πιθανά σημεία σύμπραξης. Ο στόχος είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών μεγεθών των πελατών τους, η δημιουργία πιο ανθεκτικών εταιρικών σχημάτων και η προώθηση συνεργασιών που θα επιτρέψουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να κινηθούν ακόμη και σε διεθνές επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί τα Eurofighter δεν φέρνουν την Άνοιξη για την υπεροπλία της Τουρκίας
Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων... πριν το Λούβρο - Ποια αριστουργήματα αγνοούνται ακόμη
Αξίζει να σημειωθεί πως μόνον μέσα στο 2025 οι τράπεζες αναμένεται να παρουσιάσουν 10 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση στην επιχειρηματική πίστη.
Γιατί οι τράπεζες αναζητούν συνέργειες μεταξύ των πελατών τουςΗ ολοκλήρωση της αποστολής του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με τον όγκο των δανείων που έχουν ήδη χορηγηθεί, οδηγεί τα πιστωτικά ιδρύματα σε έναν νέο ρόλο, πιο ενεργό συχνά διαφοροποιημένο και ολιστικό.
Οι τράπεζες, πέρα από τη χρηματοδότηση, προσπαθούν να λειτουργήσουν και ως στρατηγικοί σύμβουλοι στους πελάτες τους, εξετάζοντας προσεκτικά τα χαρτοφυλάκιά τους για να εντοπίσουν πιθανά σημεία σύμπραξης. Ο στόχος είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών μεγεθών των πελατών τους, η δημιουργία πιο ανθεκτικών εταιρικών σχημάτων και η προώθηση συνεργασιών που θα επιτρέψουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να κινηθούν ακόμη και σε διεθνές επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί τα Eurofighter δεν φέρνουν την Άνοιξη για την υπεροπλία της Τουρκίας
Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων... πριν το Λούβρο - Ποια αριστουργήματα αγνοούνται ακόμη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα