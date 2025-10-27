Ράλι στις ασιατικές αγορές: Ιστορική άνοδος στο Τόκιο, πάνω από τις 50.000 μονάδες για πρώτη φορά o Nikkei
Θετικό πρόσημο στις ασιατικές αγορές καθώς η αισιοδοξία για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας και οι προσδοκίες μείωσης επιτοκίων στις ΗΠΑ ώθησαν τις αγορές σε ράλι
Στο πράσινο βρίσκονται τα ασιατικά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με τον ιαπωνικό Nikkei να σημειώνει νέο ρεκόρ ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα των 50.000 μονάδων. Η εντυπωσιακή άνοδος ήρθε ως αποτέλεσμα των θετικών ειδήσεων γύρω από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Κίνας αλλά και της ανόδου στη Wall Street.
Ο Nikkei ενισχύθηκε περισσότερο από 2%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε επίσης άνοδο 1,61%, αντανακλώντας τη συνολική αισιοδοξία των αγορών.
Στα νέα της ημέρας, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι αναμένεται να συναντήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μέσα στην εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Τόκιο. Σύμφωνα με ανάλυση της Crédit Agricole CIB, η συνάντηση αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση μιας νέας οικονομικής στρατηγικής που θα επικεντρώνεται στην «ενεργοποίηση της εσωτερικής ζήτησης μέσω μιας πολιτικής υψηλής πίεσης». Στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να απαλλάξει την Ιαπωνία από τη μακροχρόνια στασιμότητα και να συνεισφέρει παράλληλα στη μείωση του αμερικανικού εμπορικού ελλείμματος, δημιουργώντας αμοιβαία οφέλη και για τις δύο οικονομίες.
Στο ταμπλό, ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 2,1%, ξεπερνώντας εκ νέου τις 4.000 μονάδες μετά το προηγούμενο ρεκόρ της Παρασκευής, ενώ ο Kosdaq σημείωσε άνοδο κατά 1,45%. Παράλληλα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 1,15% και ο κινεζικός CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,83%. Σε επίπεδο μετοχών, η μετοχή της Hybe, του νοτιοκορεατικού κολοσσού της K-pop, εκτινάχθηκε σχεδόν 10%, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg που αποκάλυψε ότι το παγκοσμίου φήμης συγκρότημα BTS ετοιμάζει περιοδεία σε 65 πόλεις, οι μισές από τις οποίες βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική.
