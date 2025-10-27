Ολο το παρασκήνιο για τη στάση της Ελλάδας στον ΙΜΟ για το Net Zero Framework
Ολο το παρασκήνιο για τη στάση της Ελλάδας στον ΙΜΟ για το Net Zero Framework
Αναλυτικά το χρονικό με το θρίλερ που οδήγησε στην αναβολή της συμφωνίας
Στο παρασκήνιο μιας από τις πιο κρίσιμες διπλωματικές και πολιτικές αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης εκτυλίχθηκε ένα αθόρυβο αλλά έντονο θρίλερ, με πρωταγωνιστές τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, την πρόεδρο της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού και κορυφαίους αξιωματούχους της Ε.Ε. και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τελική απόφαση της Ελλάδας να απέχει από την ψηφοφορία στο πλαίσιο της 2ης Εκτακτης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC.ES/2) στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) για το φιλόδοξο σχέδιο Net Zero Framework (NZF), το νέο πλαίσιο μηδενισμού εκπομπών αερίου στη ναυτιλία, δεν ήρθε αιφνιδιαστικά, αλλά υπήρξε το αποτέλεσμα μιας αλυσίδας εντατικών διαβουλεύσεων, διπλωματικών πιέσεων και εθνικών υπολογισμών που διήρκεσαν πάνω από έναν μήνα.
Το σχέδιο, το οποίο είχε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προέβλεπε αυστηρά χρονοδιαγράμματα, βαρύ οικονομικό αποτύπωμα και ποινές για τα πλοία που δεν θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα παρότι αυτά δεν είναι ακόμη διαθέσιμα σε βιομηχανική κλίμακα. Η Ελλάδα, ναυτιλιακή υπερδύναμη με τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, βρέθηκε στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης, καλούμενη να ισορροπήσει ανάμεσα στη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και στην προστασία του στρατηγικού της πλεονεκτήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Το σχέδιο, το οποίο είχε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προέβλεπε αυστηρά χρονοδιαγράμματα, βαρύ οικονομικό αποτύπωμα και ποινές για τα πλοία που δεν θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα παρότι αυτά δεν είναι ακόμη διαθέσιμα σε βιομηχανική κλίμακα. Η Ελλάδα, ναυτιλιακή υπερδύναμη με τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, βρέθηκε στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης, καλούμενη να ισορροπήσει ανάμεσα στη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και στην προστασία του στρατηγικού της πλεονεκτήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα