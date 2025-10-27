Εφορία: Στο «ράφι» 10 δισ. ευρώ χρέη χωρίς ελπίδα είσπραξης
Επιχείρηση εκκαθάρισης των «χαμένων» οφειλών για πιο καθαρή εικόνα των εσόδων και στοχευμένες εισπράξεις
Η ΑΑΔΕ ξεκινά μια μεγάλη επιχείρηση «ξεκαθαρίσματος» στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, αποσύροντας προσωρινά από τα μητρώα της οφειλές ύψους 10 δισ. ευρώ που θεωρούνται πρακτικά ανείσπρακτες. Πρόκειται για ποσά που παραμένουν εδώ και χρόνια «παγωμένα» στα αρχεία των εφοριών, καθώς αφορούν επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει, οφειλέτες που έχουν αποβιώσει ή φυσικά πρόσωπα χωρίς εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.
Η κίνηση αυτή στοχεύει να «καθαρίσει» τα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης και να αποτυπώσει το πραγματικό εισπράξιμο δυναμικό του Δημοσίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το τέλος του 2025 θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ: 9,8 δισ. ευρώ προς τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση, 200 εκατ. ευρώ από τις ΔΟΥ, τα ΚΕΒΕΙΣ και το ΚΕΜΕΦ και 5 εκατ. ευρώ από την Τελωνειακή Διοίκηση.
Ήδη, από τα 111,8 δισ. ευρώ των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρεών, 26,35 δισ. έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης· με τη νέα εκκαθάριση το ποσό ανεβαίνει στα 36,35 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 32,5% του συνόλου.
Ως ανεπίδεκτες είσπραξης θεωρούνται οφειλές για τις οποίες δεν εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία, έχουν εξαντληθεί χωρίς αποτέλεσμα οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, έχει παρέλθει δεκαετία από τη λύση ή εκκαθάριση της επιχείρησης ή οι κληρονόμοι έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά.
Η απόφαση εξαρτάται από το ύψος της οφειλής: μέχρι 300.000 ευρώ αποφασίζει η ΔΟΥ ή το τελωνείο, από 300.000 έως 3 εκατ. ευρώ ο διοικητής της ΑΑΔΕ, ενώ για ποσά άνω των 3 εκατ. ευρώ την ευθύνη έχει η Ειδική Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ).
Η αρχειοθέτηση δεν σημαίνει διαγραφή. Οι οφειλές παραμένουν ενεργές για δέκα χρόνια, με δέσμευση λογαριασμών, αναστολή παραγραφής και απαγόρευση έκδοσης φορολογικής ενημερότητας. Αν στο μεταξύ εντοπιστεί εισόδημα ή περιουσία, οι διαδικασίες μπορούν να επανεκκινηθούν.
Όπως εξηγούν στελέχη της ΑΑΔΕ, ο διαχωρισμός των χρεών σε πραγματικά εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης αποτελεί εργαλείο εξυγίανσης και όχι «λογιστική ωραιοποίηση», καθώς επιτρέπει στις υπηρεσίες να επικεντρωθούν σε οφειλές που έχουν πιθανότητες είσπραξης.
