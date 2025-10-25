Γιατί οι αεροπορικές ακυρώνουν τις παραγγελίες του νέου Airbus A321XLR (γράφημα)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί οι αεροπορικές ακυρώνουν τις παραγγελίες του νέου Airbus A321XLR (γράφημα)

Το μοντέλο «υπολείπεται των προσδοκιών» όσον αφορά την εμβέλεια και τις δυνατότητες βάρους, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Wizz Air, σε πρόσφατη συνέντευξη

Γιατί οι αεροπορικές ακυρώνουν τις παραγγελίες του νέου Airbus A321XLR (γράφημα)
Η Airbus SE προώθησε το A321XLR ως κάτι που προσφέρει τις δυνατότητες ενός ευρύχωρου με την οικονομία ενός στενού αεροσκάφους, μια ελκυστική πρόταση για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους που επιδιώκουν να επεκταθούν. Τώρα, ορισμένοι πελάτες εκφράζουν τη λύπη τους για την αγορά, καθώς δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν αυτά τα πλεονεκτήματα.


