«Σαρώνουν» τις ξένες αγορές για ευκαιρίες εξαγορών οι ελληνικοί όμιλοι πληροφορικής
Ποιοι από τους εγχώριους «παίκτες» αυξάνουν το ποσοστό των επενδύσεων τους για την απόκτηση μετοχικών μεριδίων σε εταιρείες του κλάδου από το εξωτερικό, στοχεύοντας στη «μεγάλη πίτα» των εσόδων
Οι εξαγορές άλλων εταιρειών και στο εξωτερικό κερδίζουν έδαφος στα επενδυτικά πλάνα των ελληνικών ομίλων πληροφορικής, που θέτουν ανάμεσα στις άλλες προτεραιότητές τους και την διαρκή ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.
Έναν σοβαρό λόγο για να συμβαίνει αυτό, αποτελεί όχι μόνο το γεγονός ότι εκτός συνόρων υπάρχει μια μεγάλη «πίτα» εσόδων ύψους πολλών δισ. ευρώ από την οποία μπορούν να διεκδικήσουν ένα σημαντικό «κομμάτι» και να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τους ρυθμούς ανάπτυξής τους, αλλά και το ότι η τεχνογνωσία τους σε διάφορα επιμέρους πεδία του κλάδου τους καθιστά ικανούς συνεργάτες για πλήθος επιχειρήσεων ή οργανισμών σε μια ευρεία γκάμα έργων και υπηρεσιών.
Το σερί των εξαγορών στην πληροφορική στα χρόνια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας περιλάμβανε, ως τώρα, στο μεγαλύτερο ποσοστό του την απόκτηση πλειοψηφικών μετοχικών μεριδίων σε άλλες ελληνικές, κυρίως, εταιρείες, με αυτές στο εξωτερικό να αποτελούν ένα πολύ μικρότερο μέρος του.
