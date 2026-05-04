UniCredit: Πράσινο φως για deal 34 δισ. με στόχο την Commerzbank
UniCredit: Πράσινο φως για deal 34 δισ. με στόχο την Commerzbank
Η UniCredit εξασφάλισε έγκριση μετόχων για αύξηση κεφαλαίου ενόψει προσφοράς 34 δισ. ευρώ για την Commerzbank, ωστόσο η συμφωνία αντιμετωπίζει αντιδράσεις και αβεβαιότητα από τη γερμανική πλευρά
Η προσπάθεια εξαγοράς που μπορεί να αλλάξει τον τραπεζικό χάρτη της Ευρώπης περνά σε επόμενο στάδιο, καθώς οι μέτοχοι της UniCredit άναψαν το «πράσινο φως» για την άντληση κεφαλαίων.
Σε έκτακτη γενική συνέλευση τη Δευτέρα, οι επενδυτές ενέκριναν την έκδοση έως και 470 εκατ. νέων μετοχών, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η πρόταση εξαγοράς ύψους 34 δισ. ευρώ για τη Commerzbank.
Το διοικητικό συμβούλιο θα καθορίσει τα τελικά χαρακτηριστικά της αύξησης κεφαλαίου, όπως το ύψος, η τιμή διάθεσης και οι όροι της συναλλαγής.
Η UniCredit σχεδιάζει να προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Commerzbank, αποτιμώντας τη γερμανική τράπεζα περίπου στα 31,8 ευρώ ανά μετοχή με βάση το πρόσφατο κλείσιμο.
Η συνολική αποτίμηση διαμορφώνεται στα 34,4 δισ. ευρώ, σχεδόν 10% χαμηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, στοιχείο που υποδηλώνει περιορισμένο ενδιαφέρον από πλευράς μετόχων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, επιδιώκει την εξαγορά της Commerzbank από τον Σεπτέμβριο του 2024, ωστόσο έχει συναντήσει αντίσταση τόσο από τη διοίκηση της τράπεζας όσο και από τη γερμανική κυβέρνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σε έκτακτη γενική συνέλευση τη Δευτέρα, οι επενδυτές ενέκριναν την έκδοση έως και 470 εκατ. νέων μετοχών, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η πρόταση εξαγοράς ύψους 34 δισ. ευρώ για τη Commerzbank.
Το διοικητικό συμβούλιο θα καθορίσει τα τελικά χαρακτηριστικά της αύξησης κεφαλαίου, όπως το ύψος, η τιμή διάθεσης και οι όροι της συναλλαγής.
Η UniCredit σχεδιάζει να προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Commerzbank, αποτιμώντας τη γερμανική τράπεζα περίπου στα 31,8 ευρώ ανά μετοχή με βάση το πρόσφατο κλείσιμο.
Η συνολική αποτίμηση διαμορφώνεται στα 34,4 δισ. ευρώ, σχεδόν 10% χαμηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, στοιχείο που υποδηλώνει περιορισμένο ενδιαφέρον από πλευράς μετόχων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, επιδιώκει την εξαγορά της Commerzbank από τον Σεπτέμβριο του 2024, ωστόσο έχει συναντήσει αντίσταση τόσο από τη διοίκηση της τράπεζας όσο και από τη γερμανική κυβέρνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα