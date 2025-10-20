Πληρωμές μέσω IRIS: Ποιες αλλαγές φέρνει ο Νοέμβριος για επιχειρήσεις και καταναλωτές
Πληρωμές μέσω IRIS: Ποιες αλλαγές φέρνει ο Νοέμβριος για επιχειρήσεις και καταναλωτές
Από την 1η Νοεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα δέχονται πληρωμές IRIS - Τα όρια και τα πρόστιμα για τους παραβάτες
Από την 1η Νοεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα – φυσικά καταστήματα και e‑shops – υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε με QR κωδικό που σαρώνει ο πελάτης με την εφαρμογή της τράπεζάς του.
Η κυβέρνηση αναφέρει πως το νέο μέτρο στοχεύει σε ταχύτερες, ασφαλείς και πιο οικονομικές συναλλαγές, καθώς και αυξημένη φορολογική διαφάνεια. Το IRIS επιτρέπει άμεσες πληρωμές account‑to‑account σε πραγματικό χρόνο, με διαφάνεια και συμμόρφωση προς τη φορολογία.
Οι μεταφορές μέσω IRIS ρυθμίζονται έτσι:
•Έως 500 € ημερησίως μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)
•Έως 500 € ημερησίως από ιδιώτες σε επαγγελματίες (IRIS P2B)
•Συνολικό όριο 1.000 €/ημέρα
Η υπηρεσία P2P δεν χρεώνει τον αποστολέα, ενώ η P2B επιβαρύνεται με μικρή προμήθεια για τον επαγγελματία. Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές P2B πλέον υποχρεωτικά πρέπει να γίνονται μέσω POS, βάσει νομοθεσίας με αυστηρά πρόστιμα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddmwjxelslp5)
Το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ορίζει ότι κάθε επιχείρηση που δέχεται πληρωμές IRIS ή παρόμοιες μέσω mobile banking πρέπει να ολοκληρώνει τη συναλλαγή αποκλειστικά με τερματικό POS, συνδεδεμένο με φορολογικό μηχανισμό ή τα συστήματα της ΑΑΔΕ. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θεωρείται παράνομη.
Η ρύθμιση αφορά καταστήματα, επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης, που έως τώρα δέχονταν άμεσες μεταφορές χωρίς φορολογική τεκμηρίωση. Από την εφαρμογή του νόμου, κάθε τέτοια συναλλαγή θεωρείται παράνομη και επιφέρει βαριές κυρώσεις:
•10.000 € για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
•20.000 € για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία
Υπάρχει ωστόσο μείωση προστίμου κατά 50 % για επαγγελματίες σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων ή νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους – εκτός τουριστικών περιοχών.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Η κυβέρνηση αναφέρει πως το νέο μέτρο στοχεύει σε ταχύτερες, ασφαλείς και πιο οικονομικές συναλλαγές, καθώς και αυξημένη φορολογική διαφάνεια. Το IRIS επιτρέπει άμεσες πληρωμές account‑to‑account σε πραγματικό χρόνο, με διαφάνεια και συμμόρφωση προς τη φορολογία.
Οι μεταφορές μέσω IRIS ρυθμίζονται έτσι:
•Έως 500 € ημερησίως μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)
•Έως 500 € ημερησίως από ιδιώτες σε επαγγελματίες (IRIS P2B)
•Συνολικό όριο 1.000 €/ημέρα
Η υπηρεσία P2P δεν χρεώνει τον αποστολέα, ενώ η P2B επιβαρύνεται με μικρή προμήθεια για τον επαγγελματία. Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές P2B πλέον υποχρεωτικά πρέπει να γίνονται μέσω POS, βάσει νομοθεσίας με αυστηρά πρόστιμα.
Το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ορίζει ότι κάθε επιχείρηση που δέχεται πληρωμές IRIS ή παρόμοιες μέσω mobile banking πρέπει να ολοκληρώνει τη συναλλαγή αποκλειστικά με τερματικό POS, συνδεδεμένο με φορολογικό μηχανισμό ή τα συστήματα της ΑΑΔΕ. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θεωρείται παράνομη.
Η ρύθμιση αφορά καταστήματα, επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης, που έως τώρα δέχονταν άμεσες μεταφορές χωρίς φορολογική τεκμηρίωση. Από την εφαρμογή του νόμου, κάθε τέτοια συναλλαγή θεωρείται παράνομη και επιφέρει βαριές κυρώσεις:
•10.000 € για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
•20.000 € για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία
Υπάρχει ωστόσο μείωση προστίμου κατά 50 % για επαγγελματίες σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων ή νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους – εκτός τουριστικών περιοχών.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα