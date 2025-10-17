Ιταλία: Συμφωνία κυβέρνησης – τραπεζών για εισφορά €4,4 δισ. στον κρατικό προϋπολογισμό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ιταλία Τζόρτζια Μελόνι Τράπεζες

Ιταλία: Συμφωνία κυβέρνησης – τραπεζών για εισφορά €4,4 δισ. στον κρατικό προϋπολογισμό

Βάσει της συμφωνίας η συνεισφορά των τραπεζών θα πραγματοποιηθεί με μια σειρά μέτρων

Ιταλία: Συμφωνία κυβέρνησης – τραπεζών για εισφορά €4,4 δισ. στον κρατικό προϋπολογισμό
Το υπουργικό συμβούλιο της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι εξετάζει σήμερα το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026 αφού τα κόμματα που στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, ότι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες της Ιταλίας θα συνεισφέρουν 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό αυτό.

Το κεντροδεξιό κόμμα Φόρτσα Ιτάλια (FI) του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και η Λέγκα του υπουργού Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι συγκρούσθηκαν πρόσφατα για το ζήτημα αυτό, με το FI να λέει πως είναι κάθετα αντίθετο στην επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε χθες, η συνεισφορά των τραπεζών θα πραγματοποιηθεί με μια σειρά μέτρων, σύμφωνα με πηγές. Η ιταλική τραπεζική ένωση ABI ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι συμφώνησε στην παράταση ενός μέτρου που επιβλήθηκε πέρυσι και προβλέπει πάγωμα των εκπτώσεων φόρου ώστε να υποστηριχθούν τα κρατικά θησαυροφυλάκια.

Ο Σαλβίνι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όπως και ο Ταγιάνι, υποστήριξε ότι δεν είναι άδικο να ζητείται από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες να πληρώσουν περισσότερα. «Αυτοί που έχουν περισσότερα πρέπει να δίνουν περισσότερα», δήλωσε ο Σαλβίνι στον τηλεοπτικό σταθμό Sky TG24. «Οι τράπεζες θα κλείσουν τη φετινή χρονιά με κέρδη άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, τι έγινε δηλαδή αν κερδίσουν ‘μόνο’ 45 δισεκατομμύρια; Σε μια περίοδο δυσκολιών, αυτοί που έχουν περισσότερα, πρέπει να δίνουν περισσότερα. Δεν πρόκειται για προλεταριακή απαλλοτρίωση».

Πηγή: newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του

Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης