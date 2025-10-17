Πόσο θα αυξηθεί ο μισθός μου από Ιανουάριο; Δείτε με ένα κλικ

•

Οθόνη 3: Ανάλυση Κλιμακίων Φόρου Εισοδήματος

2. Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου

Οθόνη 3: Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου

κάντε κλικ και μεγέθυνση

Στην συνέχεια ο/η υπόχρεος πρέπει να πατήσει τοκαι η εφαρμογή θα υπολογίσει αυτόματα τις μειώσεις. (Οθόνη 2 – στοιχεία σε ροζ υπόβαθρο- κάντε κλικ και μεγέθυνση).Τα αποτελέσματα εμφανίζουν για τον/την Υπόχρεο και τον/την Σύζυγο και για τα έτη 2025 και 2026:Το φορολογητέο εισόδημαΤον φόρο κλίμακας πριν από την έκπτωση φόρου που έχει αν είναι Μισθωτός / Συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα ΑγρότηςΤην έκπτωση φόρου που έχει αν είναι Μισθωτός / Συνταξιούχος ή κατ επάγγελμα ΑγρότηςΤον τελικό φόρο κλίμακας μετά την έκπτωση.Το καθαρό ποσό που προκύπτειΣε ξεχωριστή στήλη εμφανίζονται το ετήσιο ατομικό όφελος του/της Υπόχρεου, του/της Συζύγου και το οικογενειακό όφελος.Επιλέγοντας την, εμφανίζεται η αιτιολόγηση του υπολογισμού του φόρου (Οθόνη 3: Ανάλυση Κλιμακίων Φόρου Εισοδήματος - κάντε κλικ και μεγέθυνση) για τα κλιμάκια φορολογίας και η έκπτωση του φόρου που έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες , ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.Επιλέγοντας στο αριστερό μενού τοεμφανίζεται η σχετική οθόνη (Οθόνη 4. Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου -).Οι φορολογούμενοι πρέπει να εισάγουν το μηνιαίο μίσθωμα και να πατήσουν το κουμπίΗ εφαρμογή υπολογίζει το ετήσιο μίσθωμα, τον φόρο για το έτος 2025, τον φόρο για το έτος 2026 την διαφορά που προκύπτει καθώς και την ποσοστιαία μείωση του φόρου.