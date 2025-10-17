Πόσο θα αυξηθεί ο μισθός μου από Ιανουάριο; Δείτε με ένα κλικ
Σε μερικά δευτερόλεπτα, κάθε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει με σχετική ακρίβεια τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026
Πόσο αυξάνεται ο μισθός μου από Ιανουάριο; Με μερικά μόνο κλικ μπορείτε να δείτε καθώς υπάρχει ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι υπολογίζουν τι αλλάζει στους μισθούς τους.
Η εφαρμογή είναι στη διεύθυνση www.taxcalc2025.minfin.gr και είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε browser σε υπολογιστή (PC/Mac), tablet ή κινητό τηλέφωνο.
Η εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί φορολογικά δεδομένα των πολιτών, ούτε αποθηκεύει στοιχεία, ενώ δεν κάνει χρήση cookies.
Αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και φιλοξενείται στο G-Cloud του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Σε μερικά δευτερόλεπτα, κάθε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει με σχετική ακρίβεια τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026. Για τους μισθωτούς, οι μειώσεις αυτές ισοδυναμούν με αυξήσεις μισθών από τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα αποτυπωθεί το 2027.
Κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει τον Υπολογιστή Φόρου Εισοδήματος που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη ή τον Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου.
Στην οθόνη Υπολογιστή Φόρου Εισοδήματος ο φορολογούμενος χρειάζεται να εισάγει τα παρακάτω στοιχεία (βλ. Οθόνη 2 – στοιχεία σε πράσινο υπόβαθρο):
Α. Για τον Υπόχρεο: Α1- Είδος Απασχόλησης, Α2 - Φορολογητέο εισόδημα και Α3 – Παιδιά του Υπόχρεου και Α4 - Έτος γέννησης
Β. Για το εισόδημα της/του συζύγου: Β1- Είδος Απασχόλησης, Β2 - Φορολογητέο εισόδημα , Β3 - Παιδιά του/της Συζύγου ( που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ίδιο με τα παιδιά του Υπόχρεου) και Β4 - Έτος γέννησης.
Πώς θα υπολογίσετε το όφελος σε απλά βήματαΗ αρχική οθόνη φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (κάντε κλικ και μεγέθυνση):
Αν δεν υπάρχει σύζυγος αφήνει τα πεδία κενά.
Στην συνέχεια ο/η υπόχρεος πρέπει να πατήσει το κουμπί Υπολογισμός και η εφαρμογή θα υπολογίσει αυτόματα τις μειώσεις. (Οθόνη 2 – στοιχεία σε ροζ υπόβαθρο- κάντε κλικ και μεγέθυνση).
Τα αποτελέσματα εμφανίζουν για τον/την Υπόχρεο και τον/την Σύζυγο και για τα έτη 2025 και 2026:
•Το φορολογητέο εισόδημα
•Τον φόρο κλίμακας πριν από την έκπτωση φόρου που έχει αν είναι Μισθωτός / Συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα Αγρότης
•Την έκπτωση φόρου που έχει αν είναι Μισθωτός / Συνταξιούχος ή κατ επάγγελμα Αγρότης
•Τον τελικό φόρο κλίμακας μετά την έκπτωση.
•Το καθαρό ποσό που προκύπτει
Σε ξεχωριστή στήλη εμφανίζονται το ετήσιο ατομικό όφελος του/της Υπόχρεου, του/της Συζύγου και το οικογενειακό όφελος.
Επιλέγοντας την «Ανάλυση», εμφανίζεται η αιτιολόγηση του υπολογισμού του φόρου (Οθόνη 3: Ανάλυση Κλιμακίων Φόρου Εισοδήματος - κάντε κλικ και μεγέθυνση) για τα κλιμάκια φορολογίας και η έκπτωση του φόρου που έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες , ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.
2. Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου
Επιλέγοντας στο αριστερό μενού το «Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου» εμφανίζεται η σχετική οθόνη (Οθόνη 4. Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου - κάντε κλικ και μεγέθυνση).
Οι φορολογούμενοι πρέπει να εισάγουν το μηνιαίο μίσθωμα και να πατήσουν το κουμπί «Υπολογισμός»
Η εφαρμογή υπολογίζει το ετήσιο μίσθωμα, τον φόρο για το έτος 2025, τον φόρο για το έτος 2026 την διαφορά που προκύπτει καθώς και την ποσοστιαία μείωση του φόρου.
