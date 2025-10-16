Ο Κ.Μ και η διάταξη για τον Αγνωστο Στρατιώτη, το ΠΑΣΟΚ πάει για χάλκινο (μετά τον Τσίπρα), τα νεύρα των βουλευτών, ο Γκριμάλντι και τα Σύβοτα, ο Γερμανός και ο Γουάχμπα
Χαίρετε, θα ξεκινήσω σήμερα με την υπόθεση «Άγνωστος Στρατιώτης» με ορισμένες διαπιστώσεις αλλά και λίγο ρεπορτάζ
Καταρχάς λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα με την πηγή μου από το Μ.Μ ο Δένδιας γνώριζε την απόφαση του Μητσοτάκη -να ανατεθεί η φύλαξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΕΘΑ- από τον ίδιο τον πρωθυπουργό την προηγούμενη Πέμπτη, ο οποίος και τηλεφώνησε στον υπουργό. Η ανάρτηση του Κ.Μ έγινε θυμίζω τρεις ημέρες μετά, την Κυριακή το πρωί στο Facebook του. Ρώτησα επισταμένως αν ο Δένδιας έφερε κάποια αντίρρηση επ’ αυτού και μου απάντησε (η πηγή) αρνητικά και μεταξύ μας δεν θα ανέμενε κανείς να αντιδράσει επ’ αυτού (ο Δένδιας) με τέτοιο προφίλ που έχει, ενός σοβαρού και λογικού δεξιού πολιτικού.
Ο Κ.Μ στη Βουλή
-Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν μου λένε ότι την τροπολογία, η οποία θα προβλέπει ότι όποιος βεβηλώνει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα αντιμετωπίζει αυτόφωρο και έως δυο χρόνια φυλακή, θα την καταθέσει τη Δευτέρα ο ίδιος ο Μητσοτάκης και θα τοποθετηθεί και επί του θέματος αναλυτικά. Ο εκπρόσωπος Μαρινάκης ξεκαθάρισε χθες ότι δεν πρόκειται να πάνε να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών από το μνημείο αλλά «τσαντίρι τέλος». Και νομίζω ότι είναι ο σωστός χειρισμός, για να μη βρουν ευκαιρία οι γνωστοί να δημιουργήσουν εντάσεις.
Το ΠΑΣΟΚ
-Τώρα πάμε λίγο στη χθεσινή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ επί του θέματος, γιατί για την κυρία Καρυστιανού αποφεύγω συστηματικά να κάνω κάθε σχόλιο, για ευνόητους λόγους. Η χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ λοιπόν αναδεικνύει το μείζον πρόβλημα ταυτότητας που αντιμετωπίζει το κόμμα. Σε απλά ελληνικά, ο αρχηγός Νίκος έχει χάσει την μπάλα και σε αυτό το σχετικά απλό θέμα για ένα κόμμα ορθολογικό και κεντρώο όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ από το 1985 και μετά. Δεν γίνεται να είσαι… και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, που λέγανε παλιά, γιατί στο τέλος γίνεσαι γραφικός. Και φυσικά ουδείς κεντρώος ψηφοφόρος είναι… με το τσαντίρι.
Έρχονται τα μαντάτα… (Τσίπρας-Νίκος)
-Και με κάτι τέτοια, με εκείνα και με τα άλλα, που λέει και ο λαός, το ΠΑΣΟΚ πάει για τρίτο κόμμα. Σας είχαμε γράψει προχθές ότι οι «Τσιπρικοί» λένε ότι τα γκάλοπ μας δείχνουν trend για δεύτερους, μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ρώτησα αξιόπιστη πηγή μου από τον χώρο και μου είπε ότι τον Τσίπρα πλέον τον μετράνε στο 8% αρκετά στέρεα («ναι, θα τον ψηφίσω») αλλά υπάρχει και ένα 4%-5% στα focus groups που λέει ότι «είμαι πολύ κοντά στο να τον ψηφίσω». Παίρνει λοιπόν τα 2/3 του ΣΥΡΙΖΑ, όλη τη Νέα Αριστερά, και τσιμπάει από όλο το αριστερό φάσμα κομμάτων, αλλά και μια μονάδα από τον Νίκο. Αυτό μας βγάζει ένα 12,5% για τον Τσίπρα, ενώ στην ίδια μέτρηση το ΠΑΣΟΚ πάει στο 12%. Μάλιστα, μέλλει λοιπόν να αποδειχθεί τους επόμενους μήνες δημοσκοπικά αν θα συμβεί, αλλά ας συνεχίσουν να… παριστάνουν τη Ζωή σε πιο κυριλέ (εκεί στο ΠΑΣΟΚ) και τότε σίγουρα θα… πάνε για το χάλκινο.
Συζήτηση σε υψηλούς τόνους
-Η σημερινή μέρα θα έχει πολύ από εθνικά θέματα λόγω της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για τα εθνικά θέματα. Καταλαβαίνω ότι ο Κ.Μ, που έχει εκνευριστεί γενικώς με την απαξίωση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στο εσωτερικό από την αντιπολίτευση και τη διάρρηξη κάθε έννοιας θεσμικού μετώπου, έχει αποφασίσει να εκπέμψει σήμερα σε υψηλούς τόνους κατά την ομιλία του και τη δευτερολογία του.
Οι βαλβίδες εκτόνωσης των βουλευτών
-Το χθεσινό ραντεβού του Τσιάρα με τους βουλευτές της ΝΔ στα γραφεία του κόμματος ήταν μια δεδομένη «νάρκη» και η συζήτηση δεν ήταν διόλου εύκολη. Θα μπορούσε όμως να είχε γίνει πιο δύσκολη, αν δεν είχαν βρεθεί δύο βαλβίδες (μικρής) εκτόνωσης: αφενός, οι πληρωμές που έτρεξαν χθες, αλλά και κάποια μέτρα ελάφρυνσης και στήριξης πληττόμενων παραγωγών. Αφετέρου, η ειλικρίνεια του Τσιάρα, ο οποίος περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση και το ασφυκτικό πλαίσιο, διαβάζοντας επιστολές που έχουν σταλεί στο υπουργείο από την Κομισιόν.
Τα νεύρα των βουλευτών
Ο Μητσοτάκης στο Περιστέρι
-Την Παρασκευή ο Κ.Μ ετοιμάζεται να κάνει βόλτα στο Περιστέρι, όπως ακούω. Αναμένεται να πάει για να εγκαινιάσει το νέο δικαστικό μέγαρο της πόλης μαζί με Φλωρίδη-Μπούγα, ενώ προγραμματίζεται και ο αγιασμός από τον τοπικό Μητροπολίτη Γρηγόριο. Η γειτονιά είναι και η παλιά εκλογική του περιφέρεια, οπότε του είναι γνωστή. Και γενικώς θα αρχίσει ξανά τις βόλτες…
Στο Ωνάσειο την Τρίτη ο Κ. Μητσοτάκης
-Κι αφού πιάσαμε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, πριν περάσω στα θέματα αγοράς να αναφέρω πως ολοκλήρωσε το Ίδρυμα Ωνάση το κέντρο μεταμοσχεύσεων και την αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και την Τρίτη 21 Οκτωβρίου πρόκειται να γίνουν τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη αυτής της σημαντικής δωρεάς. Το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο είναι υπερσύγχρονο, η κατασκευή του κόστισε 100 εκατ. ευρώ και είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής αξίας άνω των 30 εκατ. ευρώ. Το κτίριο του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου είναι οικοδόμημα 7.000 τ.μ. και 4 ορόφων και διαθέτει 47 νέες κλίνες, εκ των οποίων 33 αποκλειστικά για παιδιά, και 12 κλίνες ΜΕΘ για παιδιά, εκ των οποίων 5 αποκλειστικά για βρέφη.
Η επανεμφάνιση Σαμαρά
-Ο Σαμαράς έκανε χθες την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά από καιρό στην ομιλία Καραμανλή στην Παλαιά Βουλή, ενώ προ εβδομάδος είχε αποφύγει να έρθει τετ α τετ με τον Μητσοτάκη. Ο οποίος, αν και προσκεκλημένος, απέφυγε επιμελώς να παραστεί. Αντ’ αυτού το πικρό ποτήρι ο επωμίστηκε ο Χατζηδάκης, ο οποίος βρέθηκε αιφνιδιαστικά δίπλα στον Σαμαρά, αν και η καρέκλα ήταν εξαρχής άδεια. Πάντως μου λένε ότι από εδώ και στο εξής ο Σαμαράς θα εμφανίζεται συστηματικά σε εκδηλώσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Συρροή επιχειρηματιών για Πάνο Γερμανό και Σαντίκ Γουάχμπα
-Έγινε χθες στη “Μεγάλη Βρετανία” η δεύτερη εκδήλωση Olympia Dialogues, όπου μετά τον τραπεζίτη Γιόζεφ ‘Ακερμαν, οι Πάνος Γερμανός και Ανδρέας Αθανασόπουλος αυτήν τη φορά είχαν καλεσμένο τον Dr Σαντίκ Γουάχμπα, ιδιοκτήτη του private equity, I Squared Capital. Με περίπου 60 δισ. υπό διαχείριση και έδρα το Μαϊάμι, το I Squared Capital επενδύει σε κάθε είδους υποδομές. Ο Γουάχμπα έχει επαφές στην Ελλάδα, θεωρεί τη χώρα μας μεγάλη επενδυτική ευκαιρία και οι τοποθετήσεις του καλύπτουν μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, από νερά, λιμάνια και logistics μέχρι data centers, μπαταρίες και μεταφορές. Μεταξύ άλλων σε εταιρεία συμφερόντων του ανήκουν και τα κόκκινα λεωφορεία στο Λονδίνο. Για αυτό και στο χθεσινό ακροατήριο του Σαντίκ Γουάχμπα ήταν παρόντες σημαντικά ονόματα του ελληνικού επιχειρείν, όπως οι Δ. Παπαλεξόπουλος, Ευτύχης Βασιλάκης, Νίκος Καραμούζης, Γ. Λινάτσας (ΑΧΙΑ ) Στέλιος Φράγκος (επενδυτικό fund Yπερταμείου) Αρης Καρυτινός (Prodea) K. Kαζάς (Grand Thornton), Ρ. Αικατερινάρη (ΣΕΒ), Γιάννης Εμίρης (Alpha Bank) Χ. Λαμπρόπουλος (ΕΑΤΕ) Ν. Βέττας (ΙΟΒΕ), Γ. Μίχος, κά.
Σε αναμμένα κάρβουνα οι ασφαλιστικές εταιρείες
-Βαθύς προβληματισμός επικρατεί στην ασφαλιστική αγορά για το μέλλον και τις αλλαγές που έρχονται στον κλάδο. Η δυναμική είσοδος των τραπεζών στον ασφαλιστικό τομέα προκαλεί φόβους στις ασφαλιστικές εταιρείες (που μένουν εκτός χορού) πως θα πιέσει ιδιαίτερα τον κλάδο, θα δημιουργήσει νέες απρόβλεπτες ισορροπίες και “κανάλια” παραγωγής ασφαλίστρων με πολύ περιορισμένη πρόσβαση. Δεν νομίζω πως οι άνθρωποι έχουν άδικο να ανησυχούν.
ΔΝΤ: Οι ελληνικές επαφές στο μπριζολάδικο του Τζο
-Το περίφημο Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab είναι ένα από τα διασημότερα εστιατόρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρίσκεται στον αριθμό 750 στους 15 δρόμους βορειανατολικά της Ουάσιγκτον, ακριβώς απέναντι από τον Λευκό Οίκο. Διαθέτει πολλά ιδιαίτερα δωμάτια στα οποία συναντώνται, χωρίς αδιάκριτα βλέμματα, πολιτικοί, επιχειρηματίες και αναλυτές. Κατά τη διάρκεια των Συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας το «μπριζολάδικο του Τζο» είναι ο κλασικός τόπος συνάντησης της ελληνικής αντιπροσωπείας με όλους εκείνους που θέλει και πρέπει να συναντήσει. Ήδη ο Μιχάλης Μασουράκης έχει φροντίσει για τις απαραίτητες κρατήσεις και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα αυτή την εποχή αποτελεί δημοφιλές αντικείμενο συζήτησης. Ανάμεσα στα Florida Stone Crab claws, τα prime steaks και την περίφημη λέμον πάι έχουν κλειστεί πολύ σημαντικές συμφωνίες. Προχθές, εκεί ο Μιλέι γιόρτασε τη συμφωνία που έκλεισε για οικονομική βοήθεια 20 δισ. στην Αργεντινή. Την ίδια στιγμή κάλεσε τους Κινέζους να αγοράζουν σόγια από την Αργεντινή αφού δεν θέλουν την αμερικανική. Οι δικοί μας έφτασαν την Τρίτη το απόγευμα, ξεκίνησαν τις επαφές χθες όλη μέρα, με πρώτες την JP Morgan και την Oliver Wyman.
Ο Γκριμάλντι και τα σχέδια για τα Σύβοτα και Πλαταριά
-Ο Γκουίντο Εμάνουελ Γκριμάλντι, πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, φαίνεται να έχει μεγάλα σχέδια για την ευρύτερη περιοχή, με στόχο να προσελκύσει περισσότερους Ιταλούς τουρίστες στην Ελλάδα. Σε επιχειρηματικό πηγαδάκι, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων στην Αθήνα, υπό τον τίτλο «Walking into a new era», αποκάλυψε ότι εστιάζει ιδιαίτερα στις περιοχές Σύβοτα και Πλαταριά, οι οποίες βρίσκονται σε στρατηγική θέση κοντά στην Πάξο και απέχουν μόλις 48 μίλια από την Ιταλία... «Τα Σύβοτα είναι πανέμορφη περιοχή, αλλά δεν είναι πολύ γνωστή στην Ιταλία», παραδέχτηκε. «Η μόνη περιοχή που τη γνωρίζει καλά είναι η Απουλία. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, οι Ιταλοί την ανακαλύπτουν κυρίως με ιστιοπλοΐα». Τα Σύβοτα είναι προσβάσιμα σε λίγες ώρες γεγονός που, σύμφωνα με τον Γκριμάλντι, καθιστά τη δυτική Ελλάδα ιδιαίτερα ελκυστική για τους Ιταλούς τουρίστες. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο τουριστικής αναβάθμισης της περιοχής, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση της οικονομίας της Ηγουμενίτσας.
Η συμμαχία ΗΠΑ-Ρωσίας ενάντια στον ΙΜΟ
-Άρχισε προχθές, Τρίτη στο Λονδίνο, η πολυαναμενόμενη συζήτηση στη 2η Έκτακτη Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος για το προτεινόμενο Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework – NZF) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), που αναμένεται να τεθεί προς υιοθέτηση στη σημερινή συνεδρίαση, Πέμπτη 16-10-2025, εκτός απροόπτου οπότε θα πάει για αύριο. Είναι ίσως η μοναδική περίπτωση όπου οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμβαδίζουν, δημοσίως, αφού μαζί με τη Σαουδική Αραβία είναι σφόδρα ενάντια στην ψήφιση των νέων μέτρων για την απανθρακοποίηση της Ναυτιλίας. Πολλές χώρες δεν είχαν ανοίξει τα χαρτιά τους από νωρίς, ενώ η Σαουδική Αραβία την πρώτη κιόλας ημέρα ζήτησε να μην αρχίσει το working group, αίτημα που δεν έγινε δεκτό. Οι συμμετέχοντες άρχισαν να αναδιατυπώνουν κάποια σημεία του κειμένου για τα μέτρα από τα οποία, όπως μου είπε δική μου πηγή, που βρίσκεται… εκεί τριγύρω, δεν έβγαινε νόημα διαβάζοντάς τα! Για να καταλάβετε τις πιέσεις που ασκούνται, εκπρόσωπος κράτους είπε αρχικά ότι θα ψηφίσει τα μέτρα, όμως λίγες ώρες αργότερα οι εφοπλιστές της χώρας του αντέδρασαν έντονα και αναδιπλώθηκε.
Με πρόεδρο τον Πόλυ
-Η εκλογική Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών (CUS), που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, σηματοδότησε μια νέα εποχή για την κυπριακή ναυτιλία. Στην προεδρία εκλέχθηκε ο Πόλυς Β. Χατζηιωάννου, ενώ στη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν και εξέχοντες Έλληνες πλοιοκτήτες: O Θανάσης Μαρτίνος, ο Ιωάννης Κούστας, ο Χάρης Βαφειάς, η Ιωάννα Προκοπίου και ο Γιώργος Τσαβλίρης.
ΟΠΑΠ: Οι προοπτικές της συνένωσης σταθεροποιούν τη μετοχή
-Σταθεροποιητική εικόνα είχε η μετοχή του ΟΠΑΠ στη χθεσινή συνεδρίαση. Σχεδόν σε όλη τη διάρκειά της ήταν σε θετικό έδαφος και μόνο στις δημοπρασίες γύρισε σε πτωτικό έδαφος για να κλείσει στα 18,60 ευρώ. Ο τίτλος έχει εισέλθει σε μια νέα πραγματικότητα και βασικό χαρακτηριστικό σε αυτή τη φάση είναι η υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Τη Δευτέρα ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 26,8 εκατ. ευρώ, την Τρίτη εκτινάχθηκε στα 77 εκατ. ευρώ και χθες άγγιξε τα 22,6 εκατ. ευρώ, συμβαδίζοντας πλέον με αριθμούς που καταγράφουν οι συστημικές τράπεζες. Χρηματιστές ανέφεραν πως στη μετοχή θα δούμε χαρτοφυλάκια που αναζητούν συνδυασμό ανάπτυξης (επέκταση σε νέες αγορές, εξαγορές) και μέρισμα καθώς η διοίκηση έχει δεσμευτεί για διανομή μίνιμουμ 1 ευρώ/μετοχή. Επίσης το θέμα των εξαγορών μελλοντικά είναι στο τραπέζι, κάτι που επισημάνθηκε και στη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές. Γενικά το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ πυκνό για τον ΟΠΑΠ και την Allwyn καθώς οι αναλυτές και τα θεσμικά χαρτοφυλάκια θα ενημερώνονται για τις μεγάλες προοπτικές της συνένωσης, που έχει στόχο να δημιουργήσει μια ενοποιημένη εταιρείας αξίας περίπου 16 δισεκατομμυρίων ευρώ, με έδρα την Αθήνα και στόχο να καταστεί μία από τις κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες στον κόσμο στον κλάδο του gaming και των λοταριών, που θα «πατάει» σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Άλλωστε τέτοια μεγέθη στην Ελλάδα, όπως αυτό που δημιουργεί η Allwyn, δεν έχουμε και πολλά.
Το ΧΑ ψάχνει βοήθεια εξ Εσπερίας αλλά δεν βρίσκει
-Οι Έλληνες αποταμιευτές συνεχίζουν να αγοράζουν Αμοιβαία Κεφάλαια με ρυθμό της τάξης των 100 εκατ. ευρώ την εβδομάδα. Το Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα έχει φτάσει στα 28,3 δισ. ευρώ. Οι εταιρείες ανακοινώνουν αποτελέσματα που ικανοποιούν χωρίς να ενθουσιάζουν. Τα μεγάλα deals που ανακοινώνονται δείχνουν ότι οι εισηγμένες προετοιμάζονται για τη νέα εποχή των μεγάλων κεφαλαιαγορών. Η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα στις 27-28 Οκτωβρίου θα υποχρεωθεί σε μια νέα μείωση των επιτοκίων του δολαρίου κατά ¼ της μονάδας, με πρόφαση -όχι τον πληθωρισμό αλλά- την αδύναμη αγορά εργασίας. Η Κριστίν Λαγκάρντ, με το βλέμμα στο Παρίσι και το Βερολίνο, δεν αποκλείει νέα μείωση των επιτοκίων του ευρώ. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα -που δεν είναι ακριβώς αρνητικό, αλλ’ ούτε προκαλεί αγοραστικό ντελίριο- το Χρηματιστήριο της Αθήνας επανέλαβε το μοτίβο των προηγούμενων δύο ημερών: Ξεκινά ανοδικά και προς το μεσημέρι όταν συνήθως εμφανίζονται τα επενδυτικά κεφάλαια από την Αμερική, ανακαλύπτει τη μοναξιά του και τότε αναζητά στηρίγματα από το εσωτερικό. Χθες βρήκε μια βοήθεια από την Coca Cola (+1,13% στα 39,22 ευρώ) και λίγο από τη Eurobank (+0,39% στα 3,63€) αλλά μετά υπέκυψε για να κλείσει στις 2.045,81 μονάδες με πτώση -0,54% κοντά στο χαμηλό ημέρας. Η αξία των συναλλαγών, μικρότερη από χθες αλλά στα 252,83 εκατ. ευρώ, με τα 14,48 εκατ. σε 19 πακέτα. Η Aegean με συναλλαγές 2 εκατ.€ άνοιξε χθες τα φτερά της με άνοδο +3,01% στα 13,7 ευρώ. Αύριο βράδυ, ο Οίκος Standard & Poor’s θα ανακοινώσει την αξιολόγησή του για το ελληνικό αξιόχρεο. Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις γίνεται μεγάλο παιχνίδι με συναλλαγές μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, γι’ αυτό και κάθε ανοδική ή πτωτική κίνηση δεν μπορεί να διαμορφώσει τάση, όλα είναι εύκολα ανατρέψιμα.
Ανατροπές (με αυξήσεις μισθωμάτων) στην αγορά Leasing ΙΧ
-Στα τέλη του 2020 ιδρύθηκε στην Ελλάδα μια startup εταιρεία με σκοπό να αλλάξει τον τρόπο μίσθωσης ενός αυτοκινήτου, προσφέροντας ευελιξία, καλές τιμές και «απόλυτες υπηρεσίες». Η FlexCar των Κωνσταντίνου Δάβαρη και Γιώργου Δεσύλλα (ισότιμοι ιδρυτές και CEO – CFO αντίστοιχα), τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει μια εντυπωσιακή πορεία. Τις τελευταίες μέρες όμως, οι πελάτες της FlexCar λαμβάνουν μηνύματα και επιστολές που ανακοινώνουν δραματική αύξηση των τιμολογίων μίσθωσης έως και +30%. «Για εμάς, δεν είναι μόνο το όχημα», γράφει η επιστολή «είναι όλα όσα το συνοδεύουν: πλήρης συντήρηση, τεχνικός έλεγχος, οδική βοήθεια 24/7, πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, παροχή οχήματος αντικατάστασης, δυνατότητα αλλαγής ή εξαγοράς», «…οι αυξήσεις σε κόστη συντήρησης, ανταλλακτικά και ασφάλειες έχουν επηρεάσει σημαντικά την αγορά του αυτοκινήτου…». Μ’ αυτά και μ’ αυτά, η FlexCar ανακοινώνει ότι «…από την επερχόμενη μισθωτική σας περίοδο, το νέο μηνιαίο μίσθωμα για το όχημά σας» αυξάνεται κατά +30%. Παράδειγμα, ένα Toyota Yaris από 366.81 € ανεβαίνει στα 460 € κι ένα VW Polo από τα 271.4 € ανεβαίνει στα 320€. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες αν θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες.
Η BlackRock πιστεύει ότι όλα θα γίνουν Tokens
-Ο Larry Fink, Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock, έδωσε χθες μια συνέντευξη στο CNBC και αποκάλυψε το επόμενο μεγάλο στοίχημα του μεγαλύτερου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με χαρτοφυλάκια αξίας 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων: «Ξεχάστε το χαρτί, όλα θα γίνουν tokens». Κατά την άποψη του Fink, κάθε περιουσιακό στοιχείο, ακίνητα, μετοχές, ομόλογα, ακόμη και έργα τέχνης, θα μετατραπεί σε ψηφιακά tokens που θα λειτουργούν σε περιβάλλον blockchain. «Είμαστε μόλις στην αρχή της συμβολαιοποίησης όλων των περιουσιακών στοιχείων, από ακίνητα μέχρι μετοχές και ομόλογα. Υπάρχουν 4,1 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε ψηφιακά πορτοφόλια. Εάν μπορούσαμε να κάνουμε tokenize ένα ETF, θα μπορούσαμε να φέρουμε επενδυτές κρυπτογράφησης σε μακροπρόθεσμα συνταξιοδοτικά προϊόντα. Αυτό είναι το επόμενο κύμα ευκαιριών για την BlackRock». Ο επενδυτής, αντί να έχει ένα χαρτί που αποδεικνύει ότι έχει μετοχές, θα έχει ένα token. Αντί να αγοράσει ένα ολόκληρο διαμέρισμα, θα αγοράζει 0,5% του ακινήτου ως token. Τα 4,1 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά πορτοφόλια παγκοσμίως, είναι κεφάλαια που έχουν επενδυθεί σε Bitcoin, Ethereum και άλλα κρυπτονομίσματα. Αυτά τα κεφάλαια είναι κυρίως κερδοσκοπικά, δεν επενδύονται σε μακροπρόθεσμα προϊόντα όπως συνταξιοδοτικά ταμεία ή ETFs. Η BlackRock θέλει να γεφυρώσει αυτόν τον κόσμο. Αν ένα ETF (διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο) μετατραπεί σε token, οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων θα μπορούσαν να το αγοράσουν απευθείας από τα ψηφιακά τους πορτοφόλια. Δεν θα χρειάζονταν τράπεζες, μεσάζοντες, ούτε καν παραδοσιακούς λογαριασμούς. Η BlackRock έχει ήδη εξασφαλίσει έγκριση για Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, Bitcoin ETF, το 2024 και έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια σε λίγους μήνες. Το tokenization των αγορών υπόσχεται συναλλαγές 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες τη βδομάδα. Τα χρηματιστήρια κλείνουν, το blockchain όχι. Προσφέρει άμεσο διακανονισμό (αντί για 2-3 μέρες) και μεγάλη προσβασιμότητα (επενδύεις με μόλις 10€). Προφανώς υπάρχουν ακόμη ασάφειες και μεγάλα ερωτήματα: Ποιος ρυθμίζει αυτά τα tokens; Πώς διασφαλίζεται η αξιοπιστία των συναλλαγών; Τι γίνεται αν χάσεις το password του πορτοφολιού σου; Ο Fink είπε ότι είμαστε στην αρχή αυτής της επανάστασης. Αν έχει δίκιο, το χρηματοοικονομικό σύστημα σε 10 χρόνια θα είναι αγνώριστο. Αν όχι, θα είναι μία ακόμη μόδα που πέρασε και κάηκε…
Πόλεμος για τα data centers
-Οι Financial Times αποκάλυψαν χθες ότι 4 κολοσσοί της πληροφορικής, η BlackRock, η Nvidia, η Microsoft και το xAI του Ελον Μασκ, διαμόρφωσαν κοινοπραξία για να αγοράσουν έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές data centers παγκοσμίως, πληρώνοντας 40 δισ. δολάρια. Η Nvidia ελέγχει το 90% της αγοράς στα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης και θέλει να εξασφαλίσει ότι οι πελάτες της θα έχουν πρόσβαση σε υποδομές. Η Microsoft επενδύει δισεκατομμύρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά εξαρτάται από τρίτους για να έχει πρόσβαση σε servers. Ο Μασκ χρειάζεται data centers για να μεγαλώσει το Grok χωρίς να εξαρτάται από ανταγωνιστές. Τα data centers, οι «εγκέφαλοι» της Τεχνητής Νοημοσύνης, θεωρούνται σήμερα ως το πιο πολύτιμο ακίνητο της τεχνολογίας. Οι τέσσερις εταιρείες θα ελέγχουν την αλυσίδα από το τσιπ (Nvidia), στο cloud (Microsoft), στο AI model (xAI) και στο λογισμικό. Προς το παρόν, ο πόλεμος για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, κερδίζεται με σίδερο και τσιμέντο και άφθονη ενέργεια.
