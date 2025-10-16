Ο Κ.Μ και η διάταξη για τον Αγνωστο Στρατιώτη, το ΠΑΣΟΚ πάει για χάλκινο (μετά τον Τσίπρα), τα νεύρα των βουλευτών, ο Γκριμάλντι και τα Σύβοτα, ο Γερμανός και ο Γουάχμπα

Κλείσιμο

Καταρχάς λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα με την πηγή μου από το Μ.Μ ο Δένδιας γνώριζε την απόφαση του Μητσοτάκη -να ανατεθεί η φύλαξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΕΘΑ- από τον ίδιο τον πρωθυπουργό την προηγούμενη Πέμπτη, ο οποίος και τηλεφώνησε στον υπουργό. Η ανάρτηση του Κ.Μ έγινε θυμίζω τρεις ημέρες μετά, την Κυριακή το πρωί στο Facebook του. Ρώτησα επισταμένως αν ο Δένδιας έφερε κάποια αντίρρηση επ’ αυτού και μου απάντησε (η πηγή) αρνητικά και μεταξύ μας δεν θα ανέμενε κανείς να αντιδράσει επ’ αυτού (ο Δένδιας) με τέτοιο προφίλ που έχει, ενός σοβαρού και λογικού δεξιού πολιτικού.Ο Κ.Μ στη Βουλή-Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν μου λένε ότι την τροπολογία, η οποία θα προβλέπει ότι όποιος βεβηλώνει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα αντιμετωπίζει αυτόφωρο και έως δυο χρόνια φυλακή, θα την καταθέσει τη Δευτέρα ο ίδιος ο Μητσοτάκης και θα τοποθετηθεί και επί του θέματος αναλυτικά. Ο εκπρόσωπος Μαρινάκης ξεκαθάρισε χθες ότι δεν πρόκειται να πάνε να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών από το μνημείο αλλά «τσαντίρι τέλος». Και νομίζω ότι είναι ο σωστός χειρισμός, για να μη βρουν ευκαιρία οι γνωστοί να δημιουργήσουν εντάσεις.Το ΠΑΣΟΚ-Τώρα πάμε λίγο στη χθεσινή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ επί του θέματος, γιατί για την κυρία Καρυστιανού αποφεύγω συστηματικά να κάνω κάθε σχόλιο, για ευνόητους λόγους. Η χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ λοιπόν αναδεικνύει το μείζον πρόβλημα ταυτότητας που αντιμετωπίζει το κόμμα. Σε απλά ελληνικά, ο αρχηγός Νίκος έχει χάσει την μπάλα και σε αυτό το σχετικά απλό θέμα για ένα κόμμα ορθολογικό και κεντρώο όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ από το 1985 και μετά. Δεν γίνεται να είσαι… και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, που λέγανε παλιά, γιατί στο τέλος γίνεσαι γραφικός. Και φυσικά ουδείς κεντρώος ψηφοφόρος είναι… με το τσαντίρι.Έρχονται τα μαντάτα… (Τσίπρας-Νίκος)-Και με κάτι τέτοια, με εκείνα και με τα άλλα, που λέει και ο λαός, το ΠΑΣΟΚ πάει για τρίτο κόμμα. Σας είχαμε γράψει προχθές ότι οι «Τσιπρικοί» λένε ότι τα γκάλοπ μας δείχνουν trend για δεύτερους, μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ρώτησα αξιόπιστη πηγή μου από τον χώρο και μου είπε ότι τον Τσίπρα πλέον τον μετράνε στο 8% αρκετά στέρεα («ναι, θα τον ψηφίσω») αλλά υπάρχει και ένα 4%-5% στα focus groups που λέει ότι «είμαι πολύ κοντά στο να τον ψηφίσω». Παίρνει λοιπόν τα 2/3 του ΣΥΡΙΖΑ, όλη τη Νέα Αριστερά, και τσιμπάει από όλο το αριστερό φάσμα κομμάτων, αλλά και μια μονάδα από τον Νίκο. Αυτό μας βγάζει ένα 12,5% για τον Τσίπρα, ενώ στην ίδια μέτρηση το ΠΑΣΟΚ πάει στο 12%. Μάλιστα, μέλλει λοιπόν να αποδειχθεί τους επόμενους μήνες δημοσκοπικά αν θα συμβεί, αλλά ας συνεχίσουν να… παριστάνουν τη Ζωή σε πιο κυριλέ (εκεί στο ΠΑΣΟΚ) και τότε σίγουρα θα… πάνε για το χάλκινο.Συζήτηση σε υψηλούς τόνους-Η σημερινή μέρα θα έχει πολύ από εθνικά θέματα λόγω της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για τα εθνικά θέματα. Καταλαβαίνω ότι ο Κ.Μ, που έχει εκνευριστεί γενικώς με την απαξίωση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στο εσωτερικό από την αντιπολίτευση και τη διάρρηξη κάθε έννοιας θεσμικού μετώπου, έχει αποφασίσει να εκπέμψει σήμερα σε υψηλούς τόνους κατά την ομιλία του και τη δευτερολογία του.Οι βαλβίδες εκτόνωσης των βουλευτών-Το χθεσινό ραντεβού του Τσιάρα με τους βουλευτές της ΝΔ στα γραφεία του κόμματος ήταν μια δεδομένη «νάρκη» και η συζήτηση δεν ήταν διόλου εύκολη. Θα μπορούσε όμως να είχε γίνει πιο δύσκολη, αν δεν είχαν βρεθεί δύο βαλβίδες (μικρής) εκτόνωσης: αφενός, οι πληρωμές που έτρεξαν χθες, αλλά και κάποια μέτρα ελάφρυνσης και στήριξης πληττόμενων παραγωγών. Αφετέρου, η ειλικρίνεια του Τσιάρα, ο οποίος περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση και το ασφυκτικό πλαίσιο, διαβάζοντας επιστολές που έχουν σταλεί στο υπουργείο από την Κομισιόν.Τα νεύρα των βουλευτών