Η ειρήνη στη Γάζα «ξεμπλοκάρει» τη Διώρυγα του Σουέζ – Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα της ναυσιπλοΐας

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα δημιουργεί ελπίδες για αποκατάσταση της ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα, όμως η επιφυλακτικότητα παραμένει - Οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν στάση αναμονής, καθώς οι Χούθι δεν έχουν εγκαταλείψει πλήρως τις απειλές τους