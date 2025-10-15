Η ειρήνη στη Γάζα «ξεμπλοκάρει» τη Διώρυγα του Σουέζ – Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα της ναυσιπλοΐας
Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα δημιουργεί ελπίδες για αποκατάσταση της ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα, όμως η επιφυλακτικότητα παραμένει - Οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν στάση αναμονής, καθώς οι Χούθι δεν έχουν εγκαταλείψει πλήρως τις απειλές τους
Η ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς φαίνεται να ανοίγει νέο κεφάλαιο στη ναυσιπλοΐα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, ενός από τα σημαντικότερα εμπορικά περάσματα του πλανήτη. Ύστερα από μήνες έντασης και επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, η σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης δημιουργεί προϋποθέσεις επιστροφής στην κανονικότητα για τις θαλάσσιες μεταφορές που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη.
Παρά το θετικό κλίμα, οι ναυτικές δυνάμεις του δυτικού συνασπισμού, που προστατεύουν τα εμπορικά πλοία στην περιοχή, εξακολουθούν να αξιολογούν τον κίνδυνο ως υπαρκτό. Οι Χούθι, αν και φέρονται να έχουν λάβει εντολή από τον ηγέτη τους, Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι, να σταματήσουν τις επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, δεν έχουν δώσει σαφή δείγματα πλήρους αποχώρησης από τις επιχειρήσεις τους.
Το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών (JMIC) διατηρεί το επίπεδο απειλής «κρίσιμο» για τα πλοία που σχετίζονται με το Ισραήλ και «σημαντικό» για όλα τα υπόλοιπα. Όπως επισημαίνεται, η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν παραμένει ρευστή, καθώς οι τοπικές ισορροπίες είναι εύθραυστες.
Η Διώρυγα του Σουέζ, που αποτελεί στρατηγικό κόμβο για τη διεθνή ναυτιλία, υπέστη σοβαρό πλήγμα τους τελευταίους μήνες. Το 2023, 26.434 πλοία διέπλευσαν το κανάλι, ενώ το 2024 ο αριθμός μειώθηκε σχεδόν στο μισό — μόλις 13.213 πλοία. Η εκτροπή των δρομολογίων γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας προκάλεσε καθυστερήσεις, αύξηση του κόστους και περιορισμό της διαθέσιμης χωρητικότητας στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Η ενδεχόμενη ομαλοποίηση των συνθηκών θα οδηγήσει, σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, σε έντονη αύξηση των διελεύσεων από τη διώρυγα και συνεπώς σε ανακούφιση των ευρωπαϊκών λιμανιών, όπου η κυκλοφορία είχε απορρυθμιστεί. Ωστόσο, η απότομη αύξηση της προσφοράς ναυτιλιακής χωρητικότητας αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στους ναύλους, οι οποίοι ήδη παρουσιάζουν πτωτική τάση.
