Johnson & Johnson: Καλείται να πληρώσει αποζημίωση $966 εκατ. για θάνατο από καρκίνο που συνδέεται με το ταλκ
Τι αποφάσισε δικαστήριο του Λος Άντζελες - Η εταιρεία αρνείται την ευθύνη και ετοιμάζει έφεση
Δικαστήριο του Λος Άντζελες διέταξε την Johnson & Johnson (J&J) να καταβάλει 966 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια μιας γυναίκας που πέθανε από μεσοθηλίωμα, κρίνοντας ότι η εταιρεία φέρει ευθύνη επειδή τα προϊόντα της με ταλκ προκάλεσαν καρκίνο.
Η οικογένεια της Μέι Μουρ, κατοίκου Καλιφόρνιας που απεβίωσε το 2021 σε ηλικία 88 ετών, μήνυσε την J&J το ίδιο έτος, υποστηρίζοντας ότι η πούδρα μωρού της εταιρείας περιείχε ίνες αμιάντου που προκάλεσαν την σπάνια μορφή καρκίνου. Τη Δευτέρα, οι ένορκοι διέταξαν την εταιρεία να πληρώσει 16 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις και 950 εκατ. δολάρια σε ποινικές αποζημιώσεις, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.
Η απόφαση ενδέχεται να μειωθεί σε έφεση, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει αποφανθεί ότι οι ποινικές αποζημιώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν εννέα φορές τις αποζημιώσεις.
Ο Έρικ Χάας, αντιπρόεδρος διεθνών νομικών υποθέσεων της J&J, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα ασκήσει άμεσα έφεση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «προκλητική και αντισυνταγματική». «Οι δικηγόροι των εναγόντων στη συγκεκριμένη υπόθεση βασίστηκαν σε “ψευδοεπιστήμη” που δεν θα έπρεπε ποτέ να παρουσιαστεί στο δικαστήριο», δήλωσε ο Χάας.
Η εταιρεία επαναλαμβάνει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή, δεν περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο. Η J&J σταμάτησε την πώληση ταλκ-πούδρας στις ΗΠΑ το 2020, αντικαθιστώντας τη με προϊόν αραβοσίτου. Το μεσοθηλίωμα έχει συνδεθεί επιστημονικά με την έκθεση σε αμίαντο.
