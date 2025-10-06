Wall Street: Νέο διπλό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με οδηγό την AMD

Η συμφωνία AMD και OpenAI ενίσχυσε τη φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης, αναζωπυρώνοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο - Οι επενδυτές συνέχισαν να αγνοούν το shutdown, παρά το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται λύση στον ορίζοντα