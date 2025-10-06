Wall Street: Νέο διπλό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με οδηγό την AMD
Η συμφωνία AMD και OpenAI ενίσχυσε τη φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης, αναζωπυρώνοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο - Οι επενδυτές συνέχισαν να αγνοούν το shutdown, παρά το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται λύση στον ορίζοντα
Μπορεί η OpenAI να μην είναι καν εισηγμένη στη Wall Street, όμως το εύρος της απήχησης της είναι εντυπωσιακό, καθώς κάθε επενδυτική της κίνηση και ανακοίνωση δημιουργεί… ντόρο στην αγορά. Το ίδιο συνέβη και σήμερα, καθώς η πιο επιτυχημένη startup του AI «ζωντάνεψε» το αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο οδηγώντας S&P 500 και Nasdaq σε νέα υψηλά. Πάντως, ο Dow Jones δεν μπόρεσε να ακολουθήσει.
Συγκεκριμένα, ο Dow σημείωσε μικρή κάμψη ύψους 0,14% στις 46.694 μονάδες. Αντιθέτως, ο S&P 500 «έπιασε» νέο ταβάνι στις 6.740 μονάδες, συμπληρώνοντας την έβδομη συνεχόμενη ημέρα ανόδου, με αύξηση κατά 0,41% και ο Nasdaq εκτινάχθηκε μια ανάσα από το φράγμα των 23.000 μονάδων, στις 22.941, με άνοδο 0,71%.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις ενισχύθηκαν με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,164% και το 2ετές να φτάνει στο 3,597%.
Η συμφωνία της Advanced Micro Devices (AMD) με την OpenAI ενίσχυσε περαιτέρω τη φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, που εδώ και μήνες τροφοδοτεί την ανοδική αγορά.
Η AMD ανακοίνωσε πως θα συνεργαστεί με την OpenAI για την παροχή προηγμένων επεξεργαστών και υπολογιστικών υποδομών που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία τους στον τομέα των data centers.
Η συμφωνία θεωρείται ορόσημο για τη βιομηχανία των ημιαγωγών, καθώς εντάσσεται στη συνεχή κούρσα τεχνολογικής υπεροχής έναντι της Nvidia, αλλά ταυτόχρονα συνιστά το τελευταίο από μια σειρά σημαντικά deals. Πρόσφατα και η ίδια η Nvidia δήλωσε ότι θα επενδύσει έως και 100 δισ. δολάρια στην OpenAI για την κάλυψη της εκρηκτικής ζήτησης που δημιουργούν εργαλεία όπως το ChatGPT.
Η είδηση προκάλεσε άλμα 25% στη μετοχή της AMD, οδηγώντας σε ιστορικό ράλι τον κλάδο των ημιαγωγών και αναζωπυρώνοντας τη φρενίτιδα της AI αγοράς, η οποία παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της Wall Street φέτος.
«Οι ημιαγωγοί βρίσκονται σε πλήρη ανάφλεξη», σχολίασε ο Λούις Ναβελιέ της Navellier & Associates, προσθέτοντας ότι η αφήγηση του AI συνεχίζει να κερδίζει δυναμική.
Σύμφωνα με τον Ματ Μέιλι της Miller Tabak, η ευφορία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο έντονη που οι επενδυτές αγνοούν ακόμη και ζητήματα όπως το κυβερνητικό shutdown, που συνεχίζεται χωρίς να υπάρχει στον ορίζοντα η προοπτική εξεύρεσης λύσης.
Βέβαια, παρά το κύμα ενθουσιασμού δεν λείπουν και οι φωνές που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανότητα δημιουργίας «φούσκας» ανάλογης με αυτήν των dot-com τη δεκαετία του 1990. Όμως, το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον δείχνει πως οι επενδυτές δεν συμμερίζονται τους φόβους αυτούς.
Κομβικό σημείο θα αποτελέσει σαφώς η περίοδος αποτελεσμάτων τριμήνου για τις Big Tech και κυρίως τον κλάδο του ΑΙ.
Οι αναλυτές της Goldman Sachs, με επικεφαλής τον Ντέιβιντ Κόστιν, υποστήριξαν ότι προβλέπουν ισχυρή περίοδο αποτελεσμάτων χάρη στη δυνατή οικονομία και την ανάπτυξη του ΑΙ, ενώ ανάλογα αισιόδοξος εμφανίστηκε σε σημείωμα του και ο Μάικλ Γουίλσον της Morgan Stanley.
Ο Κρεγκ Τζόνσον της Piper Sandler, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι, αν και η αγορά δείχνει σημάδια υπερθέρμανσης, ακόμη και μια ήπια διόρθωση θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες για νέες τοποθετήσεις που θα… ξαναζωντανέψουν την αγορά.
Σε επίπεδο μετοχών, το ράλι της AMD πυροδότησε ευρύτερη άνοδο στον κλάδο των ημιαγωγών, ενώ από τις megacaps ξεχώρισε η Tesla μετά από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που υπονόησαν επικείμενη παρουσίαση κάποιου νέου μοντέλου από την αυτοκινητοβιομηχανία.
Θεαματικά κέρδη κατέγραψε και η UiPath, καθώς οι επενδυτές βλέπουν την εταιρεία αυτοματοποίησης να ενισχύει τη θέση της στο οικοσύστημα του AI, ενώ κέρδη σημείωσε η Comerica ύστερα από την ανακοίνωση εξαγοράς της από την Fifth Third Bancorp έναντι 10,9 δισ. δολαρίων.
Στον αντίποδα, η Verizon ήταν από τους μεγάλους χαμένους του δείκτη Dow Jones, μετά την ανακοίνωση αλλαγής διευθύνοντος συμβούλου και ανησυχιών για την πορεία των εσόδων της, όπως και η Coca-Cola εν μέσω ευρύτερων πιέσεων στις μετοχές καταναλωτικών αγαθών.
Εξαίρεση στο… πάρτι των μικροτσίπ αποτέλεσε η Nvidia, καθώς μέρος των κεφαλαίων μετακινήθηκε προς την ανταγωνιστική της AMD, ενώ υπό πίεση βρέθηκε η Αpple επηρεασμένη από τη συγκρατημένη ζήτηση στα νέα μοντέλα iPhone.
