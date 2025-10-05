Τaxcalc2025: Ρεκόρ επισκεψιμότητας για την ψηφιακή πλατφόρμα υπολογισμού φόρου - Πάνω από 166.000 πολίτες σε 4 ημέρες

*Τον φόρο κλίμακας πριν από την έκπτωση φόρου που έχει εάν είναι μισθωτός/συνταξιούχος ή κατ' επάγγελμα αγρότης*Την έκπτωση φόρου που έχει εάν είναι μισθωτός/συνταξιούχος ή κατ' επάγγελμα αγρότης*Τον τελικό φόρο κλίμακας μετά την έκπτωση*Το καθαρό ποσό που προκύπτει.Σε ξεχωριστή στήλη εμφανίζονται το ετήσιο ατομικό όφελος του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και το οικογενειακό όφελος.Επιλέγοντας την «Ανάλυση», εμφανίζεται η αιτιολόγηση του υπολογισμού του φόρου για τα κλιμάκια φορολογίας και η έκπτωση του φόρου που έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.Επιλέγοντας στο αριστερό μενού το «Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου» εμφανίζεται η σχετική οθόνη. Οι φορολογούμενοι πρέπει να εισάγουν το μηνιαίο μίσθωμα και να πατήσουν το κουμπί «Υπολογισμός». Η εφαρμογή υπολογίζει το ετήσιο μίσθωμα, τον φόρο για το 2025, τον φόρο για το 2026, τη διαφορά που προκύπτει, καθώς και την ποσοστιαία μείωση του φόρου.Μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ, η οποία αναμένεται εντός του Οκτωβρίου, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στη δημιουργία δεύτερης πλατφόρμας υπολογισμού οφέλους. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί αυτόματα τα στοιχεία των πολιτών από τη βάση δεδομένων της, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα.1. Μισθωτός κάτω των 25 ετών με ετήσιο εισόδημα 16.000 ευρώ, θα έχει ετήσιο όφελος 1.523 ευρώ.2. Οικογένεια με 3 τέκνα, πατέρας γεννημένος το 1976 με εισόδημα από μισθωτές εργασίες 40.000 ευρώ και μητέρα γεννημένη το 1982 με εισόδημα 34.000 ευρώ, θα έχει ετήσιο όφελος 4.480 ευρώ, ή όφελος 373 ευρώ τον μήνα.3. Πολύτεκνη οικογένεια (4 παιδιά), με πατέρα γεννημένο το 1976 και συνολικό φορολογητέο εισόδημα 44.000 ευρώ, με μητέρα γεννημένη το 1988 και συνολικό εισόδημα 31.000 ευρώ, θα έχουν ετήσιο οικονομικό όφελος 8.620 ευρώ, ή 718 ευρώ κάθε μήνα.4. Ελεύθερος επαγγελματίας με 3 παιδιά, με εισόδημα 60.000 ευρώ, γεννημένος το 1980 και με σύζυγο με εισόδημα από μισθωτές ή αγροτικές εργασίες 22.000 ευρώ, γεννημένη το 1987, θα δουν ετήσιο όφελος 4.760 ευρώ, ή περίπου 400 ευρώ τον μήνα.5. Ζευγάρι γεννημένο το 1982 με ατομική επιχείρηση και με εισόδημα 75.000 ευρώ, θα αναμένει ετήσιο όφελος 1.600 ευρώ.6. Συνταξιούχος γεννημένος το 1948 με εισόδημα 16.000 ευρώ και με σύζυγο επίσης συνταξιούχο γεννημένη το 1952 με εισόδημα 19.000 ευρώ, θα έχουν ετήσιο όφελος 300 ευρώ.Σημειώνεται ότι, οι συνταξιούχοι εκτός από την οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ που θα λάβουν τον Νοέμβριο, θα έχουν λάβει σωρευτική αύξηση στις συντάξεις τους μέσω ΑΕΠ και πληθωρισμού 16% από το 2023 και μετά, εάν συμπεριληφθούν οι αυξήσεις που θα δοθούν το 2026.