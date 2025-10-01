Χρηματιστήριο Αθηνών: Επέστρεψε πάνω από τις 2.050 μονάδες με τραπεζική ώθηση
Σε υψηλό τεσσάρων ετών η Τράπεζα Πειραιώς - Ισχυρή άνοδος για τη ΔΕΗ - Ποιες άλλες μετοχές ξεχώρισαν
Με το «δεξί» εισήλθε το ελληνικό χρηματιστήριο στον Οκτώβριο και το δ’ τρίμηνο, με τις τράπεζες να βρίσκονται στο «τιμόνι» της σημερινής ανόδου. «Χλιαρό» ήταν το ξεκίνημα της συνεδρίασης, με το πρόσημο να είναι αρνητικό μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ωστόσο, στη συνέχεια οι αγοραστές πήραν τα ηνία, ανεβάζοντας σταδιακά ταχύτητα, με αποτέλεσμα να επαναφέρουν τον Γενικό Δείκτη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.050 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (1/10), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 22,16 μονάδες ή +1,09% και έκλεισε στις 2.056,38 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.057,78 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.025,95 μονάδες. Σε +39,92% καθορίζεται η απόδοση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την αρχή του έτους, την ώρα που οι τράπεζες «τρέχουν» με ρυθμό άνω του +81,5% μέσα στο 2025.
Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μετοχή που ξεχώρισε σήμερα, σημειώνοντας άνοδο μεγαλύτερη του +3%. Έκλεισε, δε, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών (Μάρτιος 2021), κάνοντας ένα «βήμα» πιο κοντά στο ορόσημο των 7,5 ευρώ. Ράλι +3% έκανε η CrediaBank, υπερβαίνοντας το 1,65 ευρώ για πρώτη φορά από την ΑΜΚ του Νοεμβρίου 2024.
Κέρδη άνω του +2% κατέγραψε η ΔΕΗ, μετά την απόφασή της να κρατήσει αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος του Οκτωβρίου, απορροφώντας πλήρως την αύξηση 27% στις τιμές χονδρικής. Ισχυρή ήταν η άνοδος για τη Cenergy Holdings, η οποία σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ πιάνοντας τα 12,6 ευρώ. Ράλι σχεδόν +4% «έτρεξε» η Profile, μετά την ανακοίνωση ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Algosystems. Διψήφιο «άλμα» σημείωσε η Εκτέρ με ώθηση από τον υπερδιπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας.
Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC συνέχισε σε πτωτική τροχιά, οπισθοχωρώντας κάτω από τα 40 ευρώ σε νέο χαμηλό 6μήνου. Η Ελλάκτωρ διολίσθησε κατά σχεδόν -4% υπό το «βάρος» των ζημιογόνων αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου. Η Austriacard υποχώρησε κάτω από τα 5 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά.
Πρεμιέρα για την ΑΜΚ της Intralot
Με την έλευση του Οκτωβρίου ξεκίνησε και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, ύψους έως 450 εκατ. ευρώ, με ανώτατη τιμή διάθεσης το 1,27 ευρώ ανά μετοχή. Το ΔΣ της εταιρείας έδωσε χθες το βράδυ το «πράσινο φως», με τα αντληθέντα κεφάλαια να προορίζονται σε στρατηγικές επενδύσεις (εξαγορά Bally’s) και μείωση του δανεισμού. Η δημόσια προσφορά για την ΑΜΚ λήγει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 16:00 ώρα Ελλάδος, ενώ τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών έχει οριστεί για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. Παράλληλα, η Intralot ολοκλήρωσε την έκδοση υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένων ομολογιών, συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031.
Σταμάτησε σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της Κτήμα Λαζαρίδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έπειτα από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρείας «Ολυμπία Συμμετοχών» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) επί των μετοχών της Κτήμα Λαζαρίδη. Επιπλέον, από σήμερα οι μετοχές της Real Consulting είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ±30%.
Πιέσεις λόγω shutdown στη Wall Street – Ράλι στην Ευρώπη
Δυναμικές επιδόσεις σημείωσε η Wall Street, με τον Dow Jones να συμπληρώνει ένα θεαματικό σερί πέντε ανοδικών τριμήνων. Διψήφιο «άλμα» κατέγραψε ο Nasdaq στο γ’ τρίμηνο, με «όχημα» την τεχνητή νοημοσύνη και την Nvidia, η οποία ξεπέρασε σε αξία τα 4,5 τρισ. δολάρια. Τα νεότερα στοιχεία από την αγορά εργασίας επιβεβαίωσαν την επιβράδυνσή της, τροφοδοτώντας τις προσδοκίες για νέα μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο, παρά και τον αυξημένο πληθωρισμό. Με αρνητικό πρόσημο ξεκινά ο μήνας υπό το «βάρος» του shutdown στο αμερικανικό Δημόσιο, που αποτελεί το πρώτο λουκέτο για την κυβέρνηση των ΗΠΑ από την περίοδο 2018-2019. Πτώση -0,2% σημειώνουν ο S&P 500 και ο Nasdaq.
Σε ισχυρά ανοδικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Παράλληλα, σταθμίζουν τα νέα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό, ο οποίος ανέβασε ταχύτητα στο 2,2% τον Σεπτέμβριο, από 2% τον Αύγουστο. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +1,1% και οι βασικοί δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κερδίζουν μεταξύ +0,9% και +1,1%.
