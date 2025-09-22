Αυτή είναι η ατζέντα του ΔΝΤ για την αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών - Τα τέσσερα SOS του ελέγχου
Προγραμματισμένες συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου
Σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή επίπεδο διοικήσεων έχουν προγραμματιστεί για το α’ δεκαήμερο του Οκτωβρίου οι συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τις τράπεζες και όχι μόνον σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων.
Η επίσκεψη του Ταμείου στη χώρα μας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Αξιολόγησης του Χρηματοοικονομικού Τομέα.
Στις ανεπτυγμένες οικονομίες, τα FSAP διεξάγονται από το ΔΝΤ με έμφαση στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, της ποιότητας του κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου, καθώς και της ικανότητας διαχείρισης και επίλυσης χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
Στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες, τα FSAP διεξάγονται από κοινού με την Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτά τα FSAP περιλαμβάνουν επίσης μια αξιολόγηση της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης, η οποία αποτελεί ευθύνη της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Στην περίπτωση της χώρας μας η οποία παραμένει αναπτυσσόμενη αγορά, αν και στην Ευρωζώνη, τα παραπάνω θα εφαρμοστούν σε ένα επίπεδο μίξης.
