Δηλώσεις ΦΠΑ με τον μήνα: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου
Δηλώσεις ΦΠΑ με τον μήνα: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου
Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στη δεύτερη φάση
Από την 1η Οκτωβρίου 2025, νέες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών εντάσσονται προαιρετικά στο καθεστώς μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ. Το μέτρο, που ξεκίνησε τον Ιούλιο, επεκτείνεται τώρα σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία που ξεκίνησαν δραστηριότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.
Η δεύτερη φάση αφορά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έκαναν έναρξη δραστηριότητας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η ένταξη είναι προς το παρόν προαιρετική, δίνοντας ευελιξία στους ενδιαφερόμενους να προσαρμοστούν σταδιακά. Περιλαμβάνει όλες τις ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες με απλογραφικό σύστημα, ενώ αφορά και αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά βιβλία
Συγκεκριμένα, δικαίωμα εθελοντικής υπαγωγής στο μηνιαίο καθεστώς αποκτούν επίσης οι επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει πριν την 1η Ιανουαρίου 2024. Από την 1η Οκτωβρίου 2025, όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν παλαιότερη έναρξη μπορούν να υποβάλουν δήλωση για να ενταχθούν στη μηνιαία υποβολή. Η δήλωση γίνεται επίσης μέσω της myAADE και ισχύει από την 1η ημέρα του μήνα υποβολής. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή δεσμεύει την επιχείρηση για τουλάχιστον ένα έτος.
Αυτό έρχεται ως συνέχεια της πρώτης φάσης, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2025 και αφορούσε 92.590 νέες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη εργασιών από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2025. Οι επιχειρήσεις αυτές, ανεξαρτήτως τύπου βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά), υποβάλλουν πλέον μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ αντί για τριμηνιαίες, με δυνατότητα επιστροφής στο παλιό σύστημα μετά από 24 μήνες λειτουργίας. Ενώ, μελλοντικά, το μέτρο θα καταστεί υποχρεωτικό για σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Η δεύτερη φάση αφορά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έκαναν έναρξη δραστηριότητας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η ένταξη είναι προς το παρόν προαιρετική, δίνοντας ευελιξία στους ενδιαφερόμενους να προσαρμοστούν σταδιακά. Περιλαμβάνει όλες τις ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες με απλογραφικό σύστημα, ενώ αφορά και αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά βιβλία
Συγκεκριμένα, δικαίωμα εθελοντικής υπαγωγής στο μηνιαίο καθεστώς αποκτούν επίσης οι επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει πριν την 1η Ιανουαρίου 2024. Από την 1η Οκτωβρίου 2025, όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν παλαιότερη έναρξη μπορούν να υποβάλουν δήλωση για να ενταχθούν στη μηνιαία υποβολή. Η δήλωση γίνεται επίσης μέσω της myAADE και ισχύει από την 1η ημέρα του μήνα υποβολής. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή δεσμεύει την επιχείρηση για τουλάχιστον ένα έτος.
Αυτό έρχεται ως συνέχεια της πρώτης φάσης, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2025 και αφορούσε 92.590 νέες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη εργασιών από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2025. Οι επιχειρήσεις αυτές, ανεξαρτήτως τύπου βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά), υποβάλλουν πλέον μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ αντί για τριμηνιαίες, με δυνατότητα επιστροφής στο παλιό σύστημα μετά από 24 μήνες λειτουργίας. Ενώ, μελλοντικά, το μέτρο θα καταστεί υποχρεωτικό για σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ειδήσεις σήμερα:
Στοιχειωμένο έγκλημα 20 ετών στην Κρήτη: «Ο άντρας μου ομολόγησε με κλάματα τη δολοφονία του Στήβεν Κουκ» - Το email που οδηγεί σε δίκη 38χρονο Βρετανό
Φωτογραφίες: Η συγκλονιστική, γεμάτη πόνο μάχη της Μπέλα Χαντίντ με τη νόσο του Lyme - Έμαθες να ζεις στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου, γράφει η μητέρα της
Μήνυση σε βάρος του Άρη Μουγκοπέτρου από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα
Στοιχειωμένο έγκλημα 20 ετών στην Κρήτη: «Ο άντρας μου ομολόγησε με κλάματα τη δολοφονία του Στήβεν Κουκ» - Το email που οδηγεί σε δίκη 38χρονο Βρετανό
Φωτογραφίες: Η συγκλονιστική, γεμάτη πόνο μάχη της Μπέλα Χαντίντ με τη νόσο του Lyme - Έμαθες να ζεις στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου, γράφει η μητέρα της
Μήνυση σε βάρος του Άρη Μουγκοπέτρου από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα