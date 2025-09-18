Boehringer Ingelheim: Το «εργοστάσιο εξαγωγών» της Ελλάδας μεγαλώνει

Με κερδοφορία, επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων και εξαγωγές που ξεπερνούν το 1,26 δισ. ευρώ, η μοναδική πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία με παραγωγή στη χώρα ενισχύει τον ρόλο της.



Η Boehringer Ingelheim Ελλάς, η μόνη πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία με παραγωγική παρουσία στην Ελλάδα, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εξωστρεφούς βιομηχανικής δραστηριότητας: σχεδόν το σύνολο της παραγωγής της στο εργοστάσιο του Κορωπίου κατευθύνεται σε ευρωπαϊκές αγορές, δημιουργώντας κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1,36 δισ. ευρώ.



Η χρήση του 2024 έκλεισε με καθαρά κέρδη 73,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά κερδοφόρα πορεία της εταιρείας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ίδια σταθερότητα αναμένεται να συνεχιστεί και στην τρέχουσα χρήση με την απόδοση να διατηρείται στα επίπεδα του 2024, στηριγμένη στη σταθεροποίηση των εξαγωγών και την αποτελεσματική λειτουργία του εργοστασίου, στην αύξηση μεριδίων για νέα προϊόντα (διαβήτης, ογκολογία) αλλά και στη μείωση μεριδίων στα ώριμα σκευάσματα (καρδιολογία, αναπνευστικά).



Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε νέα διανομή μερίσματος ύψους 30 εκατ. ευρώ μέσα στο 2025, μετά τα 60 εκατ. που κατέβαλε πέρυσι στη μητρική της στη Γερμανία – ένδειξη της οικονομικής ευρωστίας της.

