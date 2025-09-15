BofA: Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης η Metlen, σύσταση αγοράς για τη μετοχή
Ισχυρή αξία στις βασικές δραστηριότητες, ιδίως ΑΠΕ και ελληνική αγορά ηλεκτρισμού - Η τράπεζα «βλέπει» σημαντικές προοπτικές υπεραπόδοσης και δίνει περιθώριο ανόδου 22–25% για τη μετοχή
Η Bank of America (BofA) διατηρεί θετική στάση για τη Metlen, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Buy. Παρά τη μείωση της τιμής-στόχου στα €63 από τα €66, οι αναλυτές του αμερικανικού οίκου υπογραμμίζουν ότι ο όμιλος παραμένει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, με σημαντικές προοπτικές υπεραπόδοσης για τους επενδυτές.
Η BofA στέκεται στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 απογοήτευσαν σε επίπεδο EBITDA, το οποίο διαμορφώθηκε στα €445 εκατ. (-6% σε ετήσια βάση), επηρεασμένο από την αρνητική επίδραση ενός έργου Power Projects στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εμφάνισε υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις. Ωστόσο, αν εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη ζημιά, το κανονικοποιημένο EBITDA θα ανερχόταν σε περίπου €577 εκατ., ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις τόσο της αγοράς όσο και της ίδιας της τράπεζας. Αυτό, σύμφωνα με την BofA, αποδεικνύει ότι οι βασικές δραστηριότητες –ιδίως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού– συνεχίζουν να παράγουν ισχυρή αξία.
Στο επίπεδο των εκτιμήσεων, η τράπεζα προχώρησε σε μείωση του EBITDA για το 2025 κατά 12%, τοποθετώντας το στο €1,036 δισ. και των καθαρών κερδών στα €565 εκατ. Ωστόσο, για το 2026 και το 2027 οι προβλέψεις είναι πιο αισιόδοξες, με EBITDA άνω των €1,2 δισ. και καθαρά κέρδη που αναμένεται να ξεπεράσουν τα €660 εκατ.
Η BofA θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη δυναμική της Metlen παραμένει ισχυρή, καθώς το μεσοπρόθεσμο πλάνο που παρουσιάστηκε στην Ημέρα Επενδυτών προβλέπει EBITDA άνω των €2 δισ., στηριγμένο σε τρεις νέους πυλώνες: την παραγωγή κρίσιμων μετάλλων όπως το γάλλιο, την τεχνολογία circular metals που αξιοποιεί βιομηχανικά απόβλητα και την είσοδο στον χώρο της άμυνας, όπου ο όμιλος στοχεύει σε EBITDA περίπου €150 εκατ.
