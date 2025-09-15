BofA: Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης η Metlen, σύσταση αγοράς για τη μετοχή

Ισχυρή αξία στις βασικές δραστηριότητες, ιδίως ΑΠΕ και ελληνική αγορά ηλεκτρισμού - Η τράπεζα «βλέπει» σημαντικές προοπτικές υπεραπόδοσης και δίνει περιθώριο ανόδου 22–25% για τη μετοχή