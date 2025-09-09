Η JP Morgan ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΠΑΠ: Η νέα υψηλότερη τιμή-στόχος
Ο αμερικανικός οίκος προβλέπει σημαντική άνοδο άνω του 20%, στηρίζεται στην ανθεκτική κατανάλωση, τη δυναμική δραστηριότητα στο online και τις υψηλές μερισματικές αποδόσεις
Ο ΟΠΑΠ φαίνεται πως συνεχίζει να μοιράζει κέρδη, όχι μόνο στους παίκτες αλλά και στους μετόχους του. Σύμφωνα με τον αμερικανικό επενδυτικό οίκο JP Morgan, σε νέα του ανάλυση, ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 23 ευρώ για τον Δεκέμβριο του 2026, βλέποντας περιθώριο ανόδου πάνω από 20% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η σύσταση παραμένει “υπεραπόδοση”, με τους αναλυτές να μιλούν για έναν όμιλο που ξέρει πώς να κεφαλαιοποιεί τη δυναμική της ελληνικής αγοράς.
Το «στοίχημα» της JP Morgan στηρίζεται σε δύο βασικές παραμέτρους: την ανθεκτικότητα της κατανάλωσης και τη σταθερή μετάβαση στο online, το οποίο ήδη αντιπροσωπεύει πάνω από το 30% του τζίρου αλλά παραμένει με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Το online casino εμφανίζει διψήφιους ρυθμούς ανόδου, ενώ το retail εξακολουθεί να στηρίζει τα ταμεία με σταθερή ανάπτυξη γύρω στο 2% ετησίως.
