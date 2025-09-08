Deal $17 δισ. της Starlink με την EchoStar – Τι σημαίνει για την SpaceX
H SpaceX αποκτά άδειες χρήσης φάσματος και μεγαλύτερη αυτονομία στις υπηρεσίες direct-to-device χωρίς να χρειάζεται συνεργασία με επίγειους παρόχους
Η SpaceX του Έλον Μασκ, ιδιοκτήτρια του δορυφορικού δικτύου Starlink, ανακοίνωσε τη συμφωνία εξαγοράς ασύρματου φάσματος από την EchoStar του Τσάρλι Έργκεν, έναντι περίπου 17 δισ. δολαρίων σε μετρητά και μετοχές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλείται το Bloomberg, η SpaceX αποκτά τις άδειες χρήσης φάσματος AWS-4 και H-block, καταβάλλοντας έως 8,5 δισ. δολάρια σε μετρητά και αντίστοιχο ποσό σε μετοχές της SpaceX.
Η είδηση «εκτόξευσε» τη μετοχή της EchoStar έως και 64% πριν την έναρξη των σημερινών χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αποπληρωμή χρέους και τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων και της ανάπτυξής της. Παράλληλα, η SpaceX ανέλαβε την υποχρέωση κάλυψης τόκων ύψους περίπου 2 δισ. δολαρίων στο χρέος της EchoStar έως τον Νοέμβριο του 2027.
Η κίνηση αυτή δίνει στην SpaceX μεγαλύτερη αυτονομία στις υπηρεσίες direct-to-device – δορυφορικές συνδέσεις απευθείας με κινητές συσκευές – χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα συνεργασία με επίγειους παρόχους. Σήμερα συνεργάζεται με την T-Mobile, ωστόσο το νέο φάσμα της επιτρέπει να αναπτύξει υπηρεσίες και ανεξάρτητα.
We are so pleased to be doing this transaction with @EchoStar and working with operators across the globe to advance our mission to end mobile dead zones everywhere on Earth! https://t.co/LyBJi3nEfO— Gwynne Shotwell (@Gwynne_Shotwell) September 8, 2025
