H βασίλισσα Ράνια έγινε 55 – Το στυλ, η τόλμη και η συναρπαστική ζωή της
H βασίλισσα Ράνια έγινε 55 – Το στυλ, η τόλμη και η συναρπαστική ζωή της
Σύμβολο κομψότητας, ευαισθησίας και αυτοπεποίθησης η βασίλισσα της Ιορδανίας εκσυγχρόνισε τον θεσμό της μοναρχίας στον αραβικό κόσμο, ως μία από τις επιδραστικότερες γυναίκες της Ανατολής
Τα 55α γενέθλια της γιόρτασε πριν λίγες μέρες η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του βασιλιά Αμπντάλα από το 1993 και εκπροσωπεί τη χώρα με απαράμιλλη χάρη και στιλ. Η επικοινωνιακή της δεινότητα, το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο και οι στενές σχέσεις που έχει χτίσει με τους γαλαζοαίματους ανά τον κόσμο την έκαναν πρότυπο για τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες που βλέπουν στην πράξη πως μπορούν πλέον να ελπίζουν σε έναν καλύτερο τρόπο ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα