Σε νέο ιστορικό υψηλό ο χρυσός – Ξεπέρασε τα 3.546 δολάρια
Ο χρυσός άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό ενισχυμένος από τις προσδοκίες μειώσεων επιτοκίων στις ΗΠΑ, την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και την αβεβαιότητα στις αγορές
Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τη ζήτησή του ως «ασφαλές καταφύγιο», σε μια περίοδο πτώσης μετοχών και ομολόγων.
Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου αυξήθηκε έως 0,4%, αγγίζοντας τα 3.546,96 δολάρια/ουγγιά, προτού περιορίσει τα κέρδη. Σε διάστημα επτά συνεδριάσεων έχει ενισχυθεί περίπου 5%, χάρη στη νέα αβεβαιότητα γύρω από τη Fed και τα υψηλά επίπεδα κρατικού χρέους σε ανεπτυγμένες οικονομίες.
Από τις αρχές του 2025 ο χρυσός έχει ενισχυθεί πάνω από 33%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ βασικών εμπορευμάτων. Η άνοδος τροφοδοτείται από την προοπτική μείωσης επιτοκίων από τη Fed αυτόν τον μήνα, μετά το άνοιγμα που έκανε ο Τζερόμ Πάουελ. Κρίσιμη θα είναι η έκθεση για την αγορά εργασίας την Παρασκευή, η οποία πιθανόν να ενισχύσει το σενάριο χαλάρωσης.
Η άνοδος δεν περιορίζεται μόνο στον χρυσό. Το ασήμι έχει ξεπεράσει σε επιδόσεις το 2025, με αύξηση 40% από τις αρχές του έτους και τιμή πάνω από τα 40 δολάρια/ουγγιά για πρώτη φορά από το 2011. Παράλληλα, η ζήτηση αυξάνεται λόγω της χρήσης του στην καθαρή ενέργεια και των ελλειμμάτων στην αγορά.
