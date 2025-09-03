Στην τελική ευθεία για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Οι υποψήφιοι επενδυτές

Εντός των προσεχών ημερών θα πραγματοποιηθεί η τελευταία φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Φορέα Ακινήτων ο οποίος συνάντησε πολλά και ισχυρά εμπόδια μέχρι τώρα στην πορεία του.Αναμένεται λοιπόν η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής η οποία αναμένεται άμεσα προκειμένου το έργο να μπει σε τροχιά ολοκλήρωσης.

Στην τελική φάση συμμετέχουν τέσσερις προεπιλεγέντες επενδυτές:



1. Bain Capital Credit

2. Christofferson, Robb & Co, LLC

3. Fortress Credit Corp.

4. Ένωση εταιρειών “KAICAN Hellas – Beaumont Summit Financial DAC”



Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, ο λεγόμενος «Διάλογος», ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 και περιλάμβανε την παρουσίαση του σχεδίου σύμβασης παραχώρησης στους επενδυτές, με σαφείς δεσμεύσεις για τον ρόλο που θα αναλάβουν. Με την εξασφάλιση πλέον της απαιτούμενης χρηματοδότησης, η διαδικασία έχει απλουστευθεί σημαντικά.



Η τελική φάση αφορά την προκήρυξη για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών – πέντε χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η προκήρυξη είναι έτοιμη και θα δημοσιοποιηθεί σύντομα, ώστε να υποβληθούν οι προσφορές και να αναδειχθεί ανάδοχος.

