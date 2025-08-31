Αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο μετά την δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομους τους δασμούς Τραμπ – Τι λένε οι αναλυτές
«Οι εμπορικοί μας εταίροι πρέπει να είναι ζαλισμένοι και μπερδεμένοι», έγραψε αναλύτρια - Η υπόθεση αφορά τρισεκατομμύρια δολάρια διεθνούς εμπορίου
Η νομική διαμάχη γύρω από τους παγκόσμιους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βαθαίνει, καθώς ομοσπονδιακό εφετείο έκρινε ότι επιβλήθηκαν παράνομα βάσει νόμου περί εκτάκτου ανάγκης, παρατείνοντας το χάος στο παγκόσμιο εμπόριο.
Η απόφαση 7-4 που ελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στην Ουάσινγκτον αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Τραμπ, αν και δίνει και στις δύο πλευρές περιθώρια να προβάλουν επιχειρήματα. Η πλειοψηφία των δικαστών επικύρωσε την απόφαση του Μαΐου του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου ότι οι δασμοί ήταν παράνομοι, αλλά τους άφησε σε ισχύ όσο η υπόθεση εκκρεμεί, όπως είχε ζητήσει η κυβέρνηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η αναστολή να ισχύσει μόνο για όσους είχαν προσφύγει.
Δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι η συνέχεια. Η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί είτε να απευθυνθεί άμεσα στο Ανώτατο Δικαστήριο είτε να αφήσει το εμπορικό δικαστήριο να επανεξετάσει την υπόθεση και να περιορίσει την ισχύ της αναστολής.
«Οι εμπορικοί μας εταίροι πρέπει να είναι ζαλισμένοι και μπερδεμένοι», έγραψε η Γουέντι Κάτλερ, ανώτερη αντιπρόεδρος του Asia Society Policy Institute και βετεράνος εμπορίου των ΗΠΑ, σε ανάρτησή της στο LinkedIn. «Πολλοί είχαν συνάψει συμφωνίες-πλαίσιο μαζί μας και κάποιοι συνεχίζουν ακόμα τις διαπραγματεύσεις».
Στην υπόθεση εμπλέκονται τρισεκατομμύρια δολάρια διεθνούς εμπορίου, καθώς αυτή έχει κατατεθεί από πολιτείες με Δημοκρατική ηγεσία και μικρές επιχειρήσεις. Μια τελεσίδικη απόφαση κατά των δασμών του Τραμπ θα ανέτρεπε τις εμπορικές του συμφωνίες και θα ανάγκαζε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αιτήματα για επιστροφή εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από ήδη καταβληθέντες δασμούς.
