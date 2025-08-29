Το Μπεν Χουρ της ΔΕΘ και το δόγμα «ο ΠΑΟΚ να ‘ναι καλά…», το κλειστό παράθυρο του εκλογικού νόμου, το deal της Lamda με την ΙΟΝ, τα 2,7 δισ. του Π.Π στη ναυτιλία

Κλείσιμο

Η κυβερνητική αποστολή πάντως ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα και σήμερα σειρά παίρνει το πρώτο Υπουργικό της σεζόν, όπου ο Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει πολύ για τα της Παιδείας και προβλέπω ένα… πεσιματάκι στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων, μετά τις αδειοδοτήσεις με αυστηρά κριτήρια για τα πρώτα ιδρύματα που θα λειτουργήσουν φέτος από την ΕΘΑΕ.Τι είπαν οι γαλάζιοι βουλευτές-Σας έγραψα και χθες ότι ο Μητσοτάκης θα ξεκινούσε τη μέρα του στη Θεσσαλονίκη με ένα brainstorming με τους "γαλάζιους" βουλευτές. Παραδόξως και ενώ σε αυτά τα gatherings η γκρίνια είναι κοινή συνισταμένη, σε αυτή τη συνάντηση το κλίμα περιγράφεται από όλους ως αρκετά καλό. Ο ίδιος ο Κ.Μ μάλιστα έλεγε μετά ότι ήταν το καλύτερο που είχε συναντήσει σε αυτές τις συναντήσεις, καθώς προφανώς τα έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη "γράφουν". Από την άλλη, οι βουλευτές μετέφεραν επιμέρους ανησυχίες π.χ. για την ακρίβεια και το κόστος ζωής στις γειτονιές της πόλης, χωρίς πάντως να κάνουν εκτενή πολιτική ανάλυση, ενώ τόνισαν και την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία του κυβερνητικού έργου. Κάποιοι επέμειναν στην ανάγκη να μην ξεφύγουν τα έργα από τα χρονοδιαγράμματα, ενώ ο Μητσοτάκης δεν τους έκανε πολύ σοφότερους για τις ανακοινώσεις του το άλλο Σάββατο.Παράθυρο αλλά κλειστό…-Με ξαναρώτησαν για το τι θα κάνει ο Μητσοτάκης αν ερωτηθεί (που θα ερωτηθεί) για τον εκλογικό νόμο στη ΔΕΘ. Ρώτησα κι εγώ την πηγή η οποία μου είπε «παράθυρο αλλά κλειστό» και όταν ξαναρώτησα την ανάλυση του γρίφου μού είπε «θα αφήσει ένα παράθυρο αλλά αυτό θα είναι κλειστό» υπό την έννοια ότι δεν θα φιγουράρει το θέμα… στα πρωτοσέλιδα από την επόμενη ώρα. Μάλιστα, το ακούω, αφήστε να δούμε…"Ανοίγματα" στον ΠΑΟΚ-Δεν είναι μυστικό στη Θεσσαλονίκη ότι η κυβέρνηση βρέθηκε σε δύσκολη θέση για την υπόθεση του νέου γηπέδου της Τούμπας, καθώς διάφοροι κύκλοι της χρέωσαν προσπάθεια "έξωσης" του Ιβάν, όσο και αν κυβερνητικά στελέχη διέψευδαν κάθε σχέση με τον Μυστακίδη. Ένα από τα στοιχήματα της ΔΕΘ είναι και η άμβλυνση των εντυπώσεων, γι' αυτό και δεν με εξέπληξαν οι χθεσινές θερμές αναφορές του Βρούτση στην ανάγκη ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτό που του αναλογεί, εννοώντας τις κυβερνητικές ενέργειες για ανάταξη του Καυτατζόγλειου Σταδίου, ώστε να μετακομίσει προσωρινά εκεί η ομάδα, όσο θα εξελίσσονται τα έργα για το νέο γήπεδο. Είπαμε «όταν ο ΠΑΟΚ είναι καλά, η Θεσσαλονίκη είναι καλά», όπως λέει και ο ίδιος ο Κ.Μ σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις του.Η εισήγηση για Μάξιμο-Στην ονοματολογία για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ ήρθε να προστεθεί αυτές τις μέρες το όνομα του βουλευτή Λάρισας Μάξιμου Χαρακόπουλου. Ο επί σειρά ετών "καραμανλικός" βουλευτής που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά και είχε παραιτηθεί, αρνούμενος να συμφωνήσει με την Τρόικα για τη διάρκεια του φρέσκου γάλακτος. Πάντως, η περίπτωση Χαρακόπουλου δεν ανήκει στην κατηγορία αυτών που... αυτοπροτείνονται, καθώς το όνομά του έριξαν στο τραπέζι του Κ.Μ κεντρικά κοινοβουλευτικά στελέχη της ΝΔ. Ο Χαρακόπουλος αυτές τις μέρες βρίσκεται σε αποστολή στο Κοσσυφοπέδιο, νομίζω πάντως ότι πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις από βδομάδα (το πολύ).Το mega deal της Lamda με τον όμιλο ΙΟΝ-Και περνώ στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από το πιο σημαντικό (και για την οικονομία και για τη χώρα) που είναι το deal της Lamda με τον όμιλο ΙΟΝ. Σημαντικό γιατί είναι μια επένδυση στο R&D, ένας τομέας που η χώρα μας υστερεί, ενώ η ανάπτυξη θα γίνει στην έκταση που αρχικά προοριζόταν για τα κεντρικά γραφεία της Eurobank και της Πειραιώς. Επιπλέον είναι ένα διεθνές deal το οποίο η ΙΟΝ σχεδίαζε αρχικά για την Ανάβυσσο, σύμφωνα με τα όσα είχε μεταδώσει το Bloomberg. Σημαντικό deal και για τα νούμερα, καθώς το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η LAMDA είναι 450 εκατ. ευρώ και το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Η ΙΟΝ θα αποκτήσει και το 2% της LAMDA.Μπλε Κέρδος: Ξέχασαν επί 2,5 μήνες να ανακοινώσουν τη συμφωνία