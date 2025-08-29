Το Μπεν Χουρ της ΔΕΘ και το δόγμα «ο ΠΑΟΚ να ‘ναι καλά…», το κλειστό παράθυρο του εκλογικού νόμου, το deal της Lamda με την ΙΟΝ, τα 2,7 δισ. του Π.Π στη ναυτιλία
Χαίρετε, "Μπεν χουρ" ήταν η χθεσινή παρουσία του Μητσοτάκη και του μισού υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μουσικής με συναντήσεις, κόντρα συναντήσεις, συζήτηση με τους φορείς ενόψει ΔΕΘ και βεβαίως την εκδήλωση με την περιγραφή των παρεμβάσεων που γίνονται στη συμπρωτεύουσα
Η κυβερνητική αποστολή πάντως ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα και σήμερα σειρά παίρνει το πρώτο Υπουργικό της σεζόν, όπου ο Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει πολύ για τα της Παιδείας και προβλέπω ένα… πεσιματάκι στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων, μετά τις αδειοδοτήσεις με αυστηρά κριτήρια για τα πρώτα ιδρύματα που θα λειτουργήσουν φέτος από την ΕΘΑΕ.
Τι είπαν οι γαλάζιοι βουλευτές
-Σας έγραψα και χθες ότι ο Μητσοτάκης θα ξεκινούσε τη μέρα του στη Θεσσαλονίκη με ένα brainstorming με τους "γαλάζιους" βουλευτές. Παραδόξως και ενώ σε αυτά τα gatherings η γκρίνια είναι κοινή συνισταμένη, σε αυτή τη συνάντηση το κλίμα περιγράφεται από όλους ως αρκετά καλό. Ο ίδιος ο Κ.Μ μάλιστα έλεγε μετά ότι ήταν το καλύτερο που είχε συναντήσει σε αυτές τις συναντήσεις, καθώς προφανώς τα έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη "γράφουν". Από την άλλη, οι βουλευτές μετέφεραν επιμέρους ανησυχίες π.χ. για την ακρίβεια και το κόστος ζωής στις γειτονιές της πόλης, χωρίς πάντως να κάνουν εκτενή πολιτική ανάλυση, ενώ τόνισαν και την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία του κυβερνητικού έργου. Κάποιοι επέμειναν στην ανάγκη να μην ξεφύγουν τα έργα από τα χρονοδιαγράμματα, ενώ ο Μητσοτάκης δεν τους έκανε πολύ σοφότερους για τις ανακοινώσεις του το άλλο Σάββατο.
Παράθυρο αλλά κλειστό…
-Με ξαναρώτησαν για το τι θα κάνει ο Μητσοτάκης αν ερωτηθεί (που θα ερωτηθεί) για τον εκλογικό νόμο στη ΔΕΘ. Ρώτησα κι εγώ την πηγή η οποία μου είπε «παράθυρο αλλά κλειστό» και όταν ξαναρώτησα την ανάλυση του γρίφου μού είπε «θα αφήσει ένα παράθυρο αλλά αυτό θα είναι κλειστό» υπό την έννοια ότι δεν θα φιγουράρει το θέμα… στα πρωτοσέλιδα από την επόμενη ώρα. Μάλιστα, το ακούω, αφήστε να δούμε…
"Ανοίγματα" στον ΠΑΟΚ
-Δεν είναι μυστικό στη Θεσσαλονίκη ότι η κυβέρνηση βρέθηκε σε δύσκολη θέση για την υπόθεση του νέου γηπέδου της Τούμπας, καθώς διάφοροι κύκλοι της χρέωσαν προσπάθεια "έξωσης" του Ιβάν, όσο και αν κυβερνητικά στελέχη διέψευδαν κάθε σχέση με τον Μυστακίδη. Ένα από τα στοιχήματα της ΔΕΘ είναι και η άμβλυνση των εντυπώσεων, γι' αυτό και δεν με εξέπληξαν οι χθεσινές θερμές αναφορές του Βρούτση στην ανάγκη ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτό που του αναλογεί, εννοώντας τις κυβερνητικές ενέργειες για ανάταξη του Καυτατζόγλειου Σταδίου, ώστε να μετακομίσει προσωρινά εκεί η ομάδα, όσο θα εξελίσσονται τα έργα για το νέο γήπεδο. Είπαμε «όταν ο ΠΑΟΚ είναι καλά, η Θεσσαλονίκη είναι καλά», όπως λέει και ο ίδιος ο Κ.Μ σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις του.
Η εισήγηση για Μάξιμο
-Στην ονοματολογία για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ ήρθε να προστεθεί αυτές τις μέρες το όνομα του βουλευτή Λάρισας Μάξιμου Χαρακόπουλου. Ο επί σειρά ετών "καραμανλικός" βουλευτής που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά και είχε παραιτηθεί, αρνούμενος να συμφωνήσει με την Τρόικα για τη διάρκεια του φρέσκου γάλακτος. Πάντως, η περίπτωση Χαρακόπουλου δεν ανήκει στην κατηγορία αυτών που... αυτοπροτείνονται, καθώς το όνομά του έριξαν στο τραπέζι του Κ.Μ κεντρικά κοινοβουλευτικά στελέχη της ΝΔ. Ο Χαρακόπουλος αυτές τις μέρες βρίσκεται σε αποστολή στο Κοσσυφοπέδιο, νομίζω πάντως ότι πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις από βδομάδα (το πολύ).
Το mega deal της Lamda με τον όμιλο ΙΟΝ
-Και περνώ στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από το πιο σημαντικό (και για την οικονομία και για τη χώρα) που είναι το deal της Lamda με τον όμιλο ΙΟΝ. Σημαντικό γιατί είναι μια επένδυση στο R&D, ένας τομέας που η χώρα μας υστερεί, ενώ η ανάπτυξη θα γίνει στην έκταση που αρχικά προοριζόταν για τα κεντρικά γραφεία της Eurobank και της Πειραιώς. Επιπλέον είναι ένα διεθνές deal το οποίο η ΙΟΝ σχεδίαζε αρχικά για την Ανάβυσσο, σύμφωνα με τα όσα είχε μεταδώσει το Bloomberg. Σημαντικό deal και για τα νούμερα, καθώς το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η LAMDA είναι 450 εκατ. ευρώ και το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Η ΙΟΝ θα αποκτήσει και το 2% της LAMDA.
-Και από τα ευχάριστα να σας πάω στους μπελάδες. Όπως θα διαβάσατε χθες στο newmoney, η Μπλε Κέρδος του ομίλου Ευμορφίδη ήρθε σε συμφωνία με τη Vivium Holding του Λιβανέζου Εlie Khouri και έναντι 18,6 εκατ. ευρώ άλλαξε χέρια το νέο, υπό κατασκευή ξενοδοχείο της ΑΕΕΑΠ επί των οδών Δημητρακοπούλου και Φαλήρου στο Κουκάκι. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είδε την πληροφορία να δημοσιεύεται, επίσημη ανακοίνωση δεν υπήρχε, οπότε έστειλε στην εισηγμένη ερώτηση αν ισχύει ή όχι η πληροφορία. Η Μπλε Κέρδος επιβεβαίωσε λέγοντας πως έχει υπογράψει στις 19/6/25 δεσμευτικό προσύμφωνο για την πώληση της θυγατρικής της έναντι του προαναφερόμενου ποσού. Ακούω ότι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πώς στην Μπλε Κέρδος έκαναν μια επιχειρηματική συμφωνία στις 19 Ιουνίου χωρίς να ανακοινώσουν τίποτε σχετικό και την επιβεβαίωσαν μόλις στις 28 Αυγούστου επειδή βγήκε στον Τύπο λόγω της Γενικής Συνέλευσης. Οπότε νομίζω ότι οι αδελφοί Ευμορφίδη θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.
Η ιταλική Δικαιοσύνη ερευνά την υπόθεση με την επίθεση στα πλοία της Thenamaris
-Στο επίκεντρο των ερευνών της ιταλικής Δικαιοσύνης βρίσκεται πλέον και η υπόθεση με την επίθεση στα πλοία της Thenamaris, μετά τις μυστηριώδεις εκρήξεις στα τάνκερ Seajewel και Seacharm τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο 49χρονος Ουκρανός που συνελήφθη στο Ρίμινι, φερόμενος ως εμπλεκόμενος και στο σαμποτάζ του Nord Stream 2, εξετάζεται για πιθανή σχέση με τις επιθέσεις. Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία. «Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά αλλά για προειδοποιητικά χτυπήματα σε πλοιοκτήτες που δεν έκοψαν δεσμούς με ρωσικούς τερματικούς», σχολιάζει γνώστης του χώρου. Τα δύο περιστατικά, παρότι δεν προκάλεσαν απώλειες ή ρύπανση, θεωρούνται ένδειξη στοχευμένης εκστρατείας εκφοβισμού σε βάρος της ναυτιλιακής εταιρείας. Και όπως ψιθυρίζεται στον Πειραιά, το γεγονός ότι στο στόχαστρο βρέθηκε ελληνική εταιρεία πρώτης γραμμής δεν είναι τυχαίο.
Πέτρος Παππάς: Η συνταγή για να βγάλεις 2,75 δισ. δολ σε 4 χρόνια (αν είσαι εφοπλιστής)
-Κι αφού έπιασα τη ναυτιλία να σας πω για το “arbitrage” της Star Bulk, που κάνει ο Πέτρος Παππάς ο οποίος πουλάει παλαιότερα πλοία και με τα έσοδα, αγοράζει ίδιες μετοχές σε χαμηλή αποτίμηση. Η τακτική αποδίδει αν κρίνω ότι ο πρόεδρος Hamish Norton είπε στο Capital Link για 2,75 δισ. δολάρια που επέστρεψε η Star Bulk στους μετόχους της από το 2021. Η Star Bulk επενδύει σε «πράσινες» αναβαθμίσεις του στόλου και βλέπει τη συγκυρία να δουλεύει υπέρ της – με τη σεζόν του σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία, τη Σιμαντού στη Γουινέα και την κινεζική δίψα για άνθρακα και σιτηρά να υπόσχονται πιο «γεμάτο» δεύτερο εξάμηνο. Η «συνταγή Star Bulk» έχει τραβήξει την προσοχή και στην ελληνική αγορά σχολιάζουν πως η στρατηγική συνδυασμού κεφαλαίου και τεχνολογίας ίσως αποτελέσει το νέο υπόδειγμα για τις εισηγμένες ναυτιλιακές.
Μνημείο η Οικία Βενιέρη του ομίλου Φάις στη Μύκονο
-Μνημείο χαρακτηρίστηκε με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού το κτήριο «Οικία Βενιέρη» ιδιοκτησίας της εταιρείας Fais Group A.E.. Το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Ματθαίου Ανδρόνικου 36 και Νικολάου Καλογερά, στη θέση «Ματογιάννι», στη Χώρα Μυκόνου έλαβε τον χαρακτηρισμό διότι «διατηρεί την αρχική του μορφολογία και κατασκευαστική δομή, αποτελεί μοναδικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στο νησί της Μυκόνου, φέρει αξιόλογα στοιχεία από αρχιτεκτονική, τυπολογική μορφολογική και καλλιτεχνική άποψη (εξώστης, διάκοσμος πρόσοψης, ζωγραφικός και γύψινος διάκοσμος εσωτερικά) και αποτελεί τεκμήριο της εξέλιξης της περιοχής στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα από αρχιτεκτονική, μορφολογική, καλλιτεχνική και κοινωνική άποψη», όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση.
Roadshow από Ιntralot για Bally’s
-Προχωρά ο σχεδιασμός για την εξαγορά της Bally’s International Interactive από την Intralot και στη χθεσινή συνέλευση των μετόχων της εταιρείας του ομίλου Κόκκαλη δόθηκε το ΟΚ για τη δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Όπως έχει ανακοινωθεί, η Intralot αναμένεται να προχωρήσει σε AMK μέχρι του ποσού των 400 εκατ., μέσω προσφοράς μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της Intralot έχει ήδη προχωρήσει σε ένα pre marketing για την προσέλκυση επενδυτών. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα στις 8/9 θα ξεκινήσει roadshow στο Λονδίνο και θα πραγματοποιηθεί σειρά παρουσιάσεων σε θεσμικά κεφάλαια στα οποία θα παρουσιαστούν οι προοπτικές του εγχειρήματος, οι συνέργειες που δημιουργούνται και οι προσδοκώμενες υπεραξίες από τη δημιουργία μιας παγκόσμιας εταιρείας τεχνολογίας και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στις λοταρίες και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Μιλώντας στους μετόχους ο ιδρυτής της εταιρείας, Σωκράτης Κόκκαλης, χαρακτήρισε μεγάλο εγχείρημα την εξαγορά της Bally’s που θα αυξήσει σημαντικά το κεφάλαιο της εταιρείας. Η διοίκηση επανέλαβε πως η Intralot μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αναμένεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών βάση κεφαλαιοποίησης. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.
Το Υπερταμείο αποκτά τον έλεγχο της Helexpo
-Οι χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ στο κέντρο της συμπρωτεύουσας, έκρυβαν και μια σημαντική εταιρική ανακοίνωση. Όπως προ μηνός είχε αποκαλύψει η στήλη, το κυβερνητικό σχέδιο για τον χώρο της ΔΕΘ, δεν προβλέπει κατασκευή ξενοδοχείου, αλλά μια πλήρη ανακαίνιση των υφιστάμενων χώρων και του Βελλιδείου που αποτελεί τοπόσημο, με περισσότερο πράσινο αλλά και πάρκινγκ 600 θέσεων για τις ανάγκες του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Το μυστικό όμως κρύβεται στη χρηματοδότηση. Το σχέδιο δεν προβλέπει συμμετοχή ιδιώτη. Η ανάπλαση θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ύψους 120 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο (δηλαδή το Υπερταμείο) αποκτά την πλειοψηφία και τον έλεγχο της Helexpo που μέχρι σήμερα λειτουργούσε περισσότερο σαν... γενική συνέλευση εκπροσώπων φορέων, συλλόγων και επιμελητηρίων και λιγότερο σαν Ανώνυμη Εταιρεία. Με 120 εκατ. ευρώ, το Δημόσιο (το Υπερταμείο) αποκτά τον έλεγχο της Helexpo για να δημιουργηθεί μια εξωστρεφής και δυναμική εκθεσιακή δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, με τη μοναδικότητα που προσφέρει ένα εκθεσιακό κέντρο -όχι απομακρυσμένο αλλά - στην καρδιά της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο για την ανάπλαση των χώρων της ΔΕΘ προβλέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι άνω των 100 στρεμμάτων που θα παραμείνουν αδόμητοι με φυτεύσεις πρασίνου, ανοικτούς χώρους αναψυχής και εκδηλώσεων, να κατασκευαστεί καινούριο, σύγχρονο και λειτουργικό εκθεσιακό κέντρο, περίπου 41.500τ.μ., που θα καλύπτει σύγχρονες εκθεσιακές ανάγκες, ενώ το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (6.500τ.μ.), θα ανακαινιστεί πλήρως, καθώς αποτελεί εμβληματικό κτίριο για την ιστορία της πόλης, για να αξιοποιηθεί ως συνεδριακός προορισμός για τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, θα υπογειοποιηθούν τα πάρκινγκ προκειμένου να απελευθερωθεί ο υπαίθριος χώρος προς όφελος των κατοίκων.
Το εμβόλιο – φάντασμα και η θερμή υποδοχή
-Μέσα στη γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας προεκλογικού τύπου εντάσεων και εντυπώσεων, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θέμα με το ζήτημα της ευλογιάς των ζώων. Προχθές, ανέβηκε στην Ελασσόνα, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λαρισαίος στην καταγωγή Χρήστος Κέλλας και όπως ήταν αναμενόμενο ορισμένοι κτηνοτρόφοι του είχαν ετοιμάσει… θερμή υποδοχή. Κεντρικό «αίτημα» των «αγανακτισμένων» αγροτών ήταν να δοθούν λεφτά (φυσικά) για το… εμβόλιο της ευλογιάς. Ο υφυπουργός, μαζί με τους επιστημονικούς συνεργάτες του ΥΠΑΑΤ, ξεκαθάρισε ότι εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά στην ΕΕ δεν υπάρχει. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν το χρησιμοποιεί, ενώ το μόνο παράδειγμα είναι η Τουρκία – που το δοκίμασε με πλήρη αποτυχία καθώς όπως δήλωσε ο Χ. Κέλλας στους παριστάμενους κτηνοτρόφους «και εμβολιάζει, και ευλογιά έχει, και συνεχίζει να θανατώνει ζώα». Και κάπου εκεί «γύρισε ο διακόπτης». Παρότι μέχρι πριν από λίγες μέρες περίπου 400 κτηνοτρόφοι στη Γενική Συνέλευση στον Τύρναβο είχαν αποφασίσει να πιέσουν για «εμβολιασμό εδώ και τώρα», προχθές… ανέκρουσαν πρύμναν για το εμβόλιο-φάντασμα και τα λεφτά θα τα χρησιμοποιήσουν για άλλες περισσότερο παραγωγικές δραστηριότητες.
Πουλούσαν τα κέρδη τους στις «βαριές» μετοχές
-Χωρίς μεγάλες βοήθειες από τη Δύση αφού η Wall Street ετοιμάζεται για τη δική της τριήμερη αργία (Labor Day τη Δευτέρα) και με τους Ευρωπαίους να τιμολογούν τις επιπτώσεις του γαλλικού πολιτικού και οικονομικού χάους, η χθεσινή συνεδρίαση τα πήγε καλύτερα του αναμενομένου, με τη λογική ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Ουσιαστικά, χθες οι θεσμικοί κυρίως επενδυτές αναδιάρθρωσαν τα χαρτοφυλάκιά τους, πουλώντας όποια μετοχή τους προσέφερε μεγάλα κέρδη και αγοράζοντας όποια μετοχή έλλειπε από το επενδυτικό τους μείγμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χθεσινή -τρίτη διαδοχική πτωτική- συνεδρίαση από τα 220,9 εκατ. της αξίας συναλλαγών, τα 196,6 εκατ. αφορούσαν σε μετοχές του FTSE25. Το ερώτημα που απασχολεί σήμερα την αγορά είναι αν οι 3 πτωτικές συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας, συνιστούν έναρξη του κύκλου της μεγάλης διόρθωσης ενόψει του παραδοσιακά δύσκολου διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου (September blues κλπ) ή απλώς δοκιμάζουν τις αντοχές και την υπομονή των αγοραστών του Αυγούστου. Η ΕΘΝΙΚΗ έδειξε χθες τις δυνατότητές της, αφού παρά τις πιέσεις των πωλητών που την οδήγησαν στα 11,89€ (-2,2%) τελικά επέστρεψε πάνω από τα 12€ στα 12,16€. Θετική ήταν και η συμβολή της Τρ. Κύπρου (+0,78%) στα 7,80€ ενώ ο υπόλοιπος τραπεζικός κλάδος, μικρές και μεγαλύτερες μετοχές υπέστησαν σοβαρές απώλειες. Ο ΟΠΑΠ (+0,31%) στα 19,27€ και τα ΕΛΠΕ (+0,17%) στα 8,595€ βοήθησαν όσο μπορούσαν. Όλα αυτά οδήγησαν στον Γενικό Δείκτη στις 2.043,27 μονάδες (-1,28%) καλύτερα από τις 2.024,1 μονάδες (-1,7%).
Το success story της ισπανικής οικονομίας
-Την ώρα που η Γαλλία πνίγεται μέσα στη βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, μετά την Ελλάδα και η Ισπανία εντυπωσιάζει με την εκρηκτική πορεία της οικονομίας της. Με ρυθμό ανάπτυξης +3,1% σε ετήσια βάση από τις αρχές του 2024, η Ισπανία ξεπερνά συντριπτικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (0,7%), ενώ αφήνει πίσω της ακόμη και την ισχυρή κάποτε Γερμανία, η οποία καταγράφει ύφεση 0,1%. Σε βάθος πενταετίας, η Ισπανία εμφανίζει μέσο όρο ανάπτυξης 1,6%, σχεδόν διπλάσιο από της Γαλλίας και της Ιταλίας, και πολλαπλάσιο από τον σχεδόν στάσιμο γερμανικό ρυθμό (0,1%). Το μυστικό της ισπανικής επιτυχίας κρύβεται λιγότερο στις επιδόσεις της παραδοσιακής βιομηχανίας και περισσότερο στο… δημογραφικό της επίτευγμα: τη θετική μετανάστευση. Από το 2019, ο ενεργός πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά 4,5%, δηλαδή κατά περισσότερους από 1,1 εκατ. ανθρώπους. Την ίδια ώρα, Γερμανία και Ιταλία βλέπουν το δικό τους εργατικό δυναμικό να συρρικνώνεται. Μόνο από το 2022 και μετά, η Ισπανία έχει δεχθεί καθαρή εισροή περίπου 600.000 ατόμων ετησίως, εκ των οποίων το 80% είναι σε ηλικία εργασίας. Αυτή η ροή νέων εργαζομένων δεν ενισχύει απλώς την κατανάλωση, αλλά δίνει ανάσα στις επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν ελλείψεις προσωπικού.
Πηγή: newmoney.gr
