Bloomberg: Η ΕΕ καταθέτει πρόταση για άρση δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ
Η ΕΕ καταθέτει πρόταση άρσης δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα για να ικανοποιήσει απαίτηση του Τραμπ ώστε να μειωθούν οι δασμοί 27,5% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να καταθέσει έως το τέλος της εβδομάδας πρόταση νόμου για την πλήρη κατάργηση των δασμών σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ, έπειτα από απαίτηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει θέσει ως προϋπόθεση αυτή την κίνηση για να μειώσει η Ουάσιγκτον τους δασμούς στις εξαγωγές αυτοκινήτων της ΕΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κομισιόν θα προσφέρει επίσης προτιμησιακούς δασμούς σε ορισμένα αλιευτικά και αγροτικά προϊόντα. Οι Βρυξέλλες παραδέχονται ότι η συμφωνία ευνοεί τις ΗΠΑ, ωστόσο τη θεωρούν αναγκαία για να εξασφαλιστεί σταθερότητα στις επιχειρήσεις. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την είχε χαρακτηρίσει «ισχυρή, αν και όχι τέλεια συμφωνία».
Η πρωτοβουλία έρχεται την ώρα που ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς σε χώρες που φορολογούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες, επιτιθέμενος εκ νέου στη στάση της ΕΕ απέναντι στις αμερικανικές Big Tech, όπως Google και Apple.
