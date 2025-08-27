Bloomberg: Η ΕΕ καταθέτει πρόταση για άρση δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ

Η ΕΕ καταθέτει πρόταση άρσης δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα για να ικανοποιήσει απαίτηση του Τραμπ ώστε να μειωθούν οι δασμοί 27,5% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων