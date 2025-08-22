Ο Τραμπ έκλεισε το deal με την Intel - Οι ΗΠΑ αποκτούν μετοχικό μερίδιο 10%
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών επικεντρώθηκαν στη μετατροπή επιχορηγήσεων που είχαν δοθεί από το κράτος στην εταιρεία στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου του Chips and Science Act σε μετοχικό κεφάλαιο, μια κίνηση που συνιστά ριζική παρέμβαση στην εταιρική ιδιοκτησία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα αποκτήσει μερίδιο ύψους 10% στην Intel, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν στην αγορά τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.
«Συμφώνησαν να το κάνουν και πιστεύω ότι είναι μια σπουδαία συμφωνία γι’ αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι η Intel «έχει μείνει πίσω» έναντι των ανταγωνιστών της σε ένα διάστημα υψηλού ενδιαφέροντος για την αγορά των ημιαγωγών.
Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, πρότεινε το συγκεκριμένο μερίδιο ιδιοκτησίας στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Λιπ-Μπου Ταν, κατά τη συνάντησή τους στις αρχές του μήνα.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών επικεντρώθηκαν στη μετατροπή επιχορηγήσεων που είχαν δοθεί από το κράτος στην εταιρεία στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου του Chips and Science Act σε μετοχικό κεφάλαιο, μια κίνηση που συνιστά ριζική παρέμβαση στην εταιρική ιδιοκτησία.
Η είδηση προκάλεσε έντονη αντίδραση στις αγορές, με τη μετοχή της Intel να εκτοξεύεται κοντά στο 7%.
Ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, σημείωσε ότι ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί «απόδοση για τον Αμερικανό φορολογούμενο αντί να μοιράζουμε απλώς επιχορηγήσεις».
Πάντως, αν και η κυβέρνηση δεν έχει αποκαλύψει αν θα ακολουθήσουν ανάλογες συμφωνίες με άλλες εταιρείες, αξιωματούχος διευκρίνισε ότι κολοσσοί όπως η TSMC και η Micron, που ήδη αυξάνουν τις επενδύσεις τους στις ΗΠΑ, δεν θα πιεστούν να παραχωρήσουν μετοχές.
Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση εγείρει ερωτήματα για τις συνέπειες στις αγορές και τον κίνδυνο στρεβλώσεων, ωστόσο θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για μια εταιρεία που παλεύει να ανακτήσει την τεχνολογική της υπεροχή.
Η παρέμβαση εντάσσεται στο νέο μοντέλο οικονομικής στρατηγικής που προωθεί ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, επιδιώκοντας ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας και ενδυνάμωση της αμερικανικής κυριαρχίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η παραγωγή μικροτσίπ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε εξασφαλίσει πρόσφατα μερίδιο 15% επί των εσόδων της Nvidia και της AMD από πωλήσεις μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, καθώς και μια «χρυσή μετοχή» στη Nippon Steel, που του επιτρέπει να ασκεί βέτο σε αποφάσεις για τη U.S. Steel Corp.
