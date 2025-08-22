Ο Τραμπ έκλεισε το deal με την Intel - Οι ΗΠΑ αποκτούν μετοχικό μερίδιο 10%

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών επικεντρώθηκαν στη μετατροπή επιχορηγήσεων που είχαν δοθεί από το κράτος στην εταιρεία στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου του Chips and Science Act σε μετοχικό κεφάλαιο, μια κίνηση που συνιστά ριζική παρέμβαση στην εταιρική ιδιοκτησία