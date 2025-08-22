Kένεθ Ρόγκοφ: «Mea culpa» για τον οικονομολόγο του Χάρβαρντ που προέβλεψε πως το Bitcoin θα πέσει στα $100
Η Harvard Management Company, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του ταμείου δωρεών του πανεπιστημίου, ανακοίνωσε επένδυση 116 εκατομμυρίων δολαρίων στο spot bitcoin ETF της BlackRock
Ο οικονομολόγος του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ, ο οποίος κάποτε προέβλεψε ότι το bitcoin θα έπεφτε στα 100 δολάρια πριν φτάσει τα 100.000 δολάρια, παραδέχτηκε ότι πολλά έχουν αλλάξει από τα σχόλιά του πριν από επτά χρόνια, αν και φαινομενικά δεν έχει αλλάξει γνώμη για το κρυπτονόμισμα.
«Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ήμουν ο οικονομολόγος του Χάρβαρντ που είπε ότι το bitcoin ήταν πιο πιθανό να αξίζει 100 δολάρια παρά 100.000. Τι μου ξέφυγε;», ανέφερε πρόσφατα στο X, αναφερόμενος σε ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Squawk Box» του CNBC τον Μάρτιο του 2018.
Ο Ρόγκοφ είναι πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και συγγραφέας του βιβλίου «Our Dollar, Your Problem», που εκδόθηκε τον Μάιο. Το 2018, ο ίδιος δήλωσε ότι η κυβερνητική ρύθμιση θα προκαλούσε πτώση στις τιμές του bitcoin.
Ωστόσο, από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του Νοεμβρίου, το bitcoin ξεπέρασε τα 100.000 δολάρια τον Δεκέμβριο του 2024 και έχει σημειώσει άνοδο άνω του 80%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό.
Almost a decade ago I was the Harvard economist that said that bitcoin was more likely to be worth $100 than 100k. What did I miss? I was far too optimistic about the US coming to its senses about sensible cryptocurrency regulation; why would policymakers want to facilitate tax…— Kenneth S Rogoff (@krogoff) August 19, 2025
Ο Ρόγκοφ είναι πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και συγγραφέας του βιβλίου «Our Dollar, Your Problem», που εκδόθηκε τον Μάιο. Το 2018, ο ίδιος δήλωσε ότι η κυβερνητική ρύθμιση θα προκαλούσε πτώση στις τιμές του bitcoin.
Ωστόσο, από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του Νοεμβρίου, το bitcoin ξεπέρασε τα 100.000 δολάρια τον Δεκέμβριο του 2024 και έχει σημειώσει άνοδο άνω του 80%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό.
