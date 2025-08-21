Δημόσιο χρέος: Στα 368,3 δισ. ευρώ αλλά υποχωρεί το καθαρό βάρος
Παρά το ιστορικά υψηλό δημόσιο χρέος, η χώρα κερδίζει χρόνο με χαμηλό κόστος δανεισμού και διαθέσιμα ρεκόρ - Τι σημαίνει το «δίχτυ ασφαλείας» των 41,9 δισ. και πώς αλλάζει τον χάρτη ως το 2031.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος έκλεισε τον Ιούνιο στα 368,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το νέο δελτίο του ΟΔΔΗΧ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο βάρος στην Ευρωζώνη, που εξακολουθεί να υπενθυμίζει τις αδυναμίες της οικονομίας. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Η μέση διάρκεια δανεισμού στα 18,7 χρόνια και το κόστος εξυπηρέτησης στο 1,75% αποτελούν στοιχεία που διατηρούν το χρέος διαχειρίσιμο, σε μια περίοδο που τα επιτόκια στην Ευρώπη παραμένουν αυξημένα.
Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει πως το «καθαρό» χρέος, μετά την αφαίρεση των διαθεσίμων, μειώθηκε στα 326,4 δισ. ευρώ από 328,6 δισ. στο τέλος του 2024. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα, παρότι φορτωμένη με τεράστιο χρέος σε απόλυτα μεγέθη, έχει κατορθώσει να διατηρήσει ισορροπία, αξιοποιώντας τη στρατηγική της πρόωρης αποπληρωμής ακριβών δανείων και τη δημιουργία ισχυρού αποθέματος ρευστότητας.
Το spread του ελληνικού 10ετούς ομολόγου συνεχίζει να κινείται χαμηλότερα από εκείνο της Ιταλίας, και μάλιστα πρόσφατα πέρασε και κάτω από της Γαλλίας. Αυτό δίνει στην κυβέρνηση το επιχείρημα ότι οι αγορές βλέπουν την Ελλάδα πιο «θωρακισμένη» σε σχέση με άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Οι αξιολογήσεις του Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστικές για το αν αυτή η εικόνα θα μετατραπεί και σε νέα αναβάθμιση.
