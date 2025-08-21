Δημόσιο χρέος: Στα 368,3 δισ. ευρώ αλλά υποχωρεί το καθαρό βάρος

Παρά το ιστορικά υψηλό δημόσιο χρέος, η χώρα κερδίζει χρόνο με χαμηλό κόστος δανεισμού και διαθέσιμα ρεκόρ - Τι σημαίνει το «δίχτυ ασφαλείας» των 41,9 δισ. και πώς αλλάζει τον χάρτη ως το 2031.