Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστάθηκε στις τραπεζικές πιέσεις με σύμμαχο το rotation
Προσέγγισε, αλλά δεν κατάφερε να υπερβεί τις 2.100 μονάδες - Πρωταγωνίστρια η Lamda Development - Ποιες άλλες μετοχές ξεχώρισαν - Τα νέα ρεκόρ
Αρκετούς άσσους έβγαλε σήμερα από το «μανίκι» της η Λεωφόρος Αθηνών, με τους αγοραστές να παίρνουν την «σκυτάλη» στο τελευταίο δίωρο, να επικρατούν οριακά και να οδηγούν τον Γενικό Δείκτη στις παρυφές των 2.100 μονάδων. Στο πλαίσιο του rotation, ξεχώρισαν σήμερα ορισμένοι τίτλοι οι οποίοι είχαν μείνει πίσω στην «κούρσα» κατάκτησης των υψηλών 15ετίας ή υποαπέδιδαν το προηγούμενο διάστημα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (20/8), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 1,28 μονάδες ή +0,06% και έκλεισε στις 2.097,22 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε στις 19 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.102,17 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.083,38 μονάδες. Σημειωτέον ότι το ΧΑ οδεύει προς τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα και το 5ο συναπτό έτος κερδών. Τον Αύγουστο η Αθήνα «τρέχει» με ρυθμό +5,14% και η απόδοση μέσα στο 2025 αγγίζει το +42,7%. Παράλληλα, απέχει περίπου -1,4% από τις φετινές κορυφές, ενώ μετά ακολουθούν τα επίπεδα Μαρτίου του 2010.
Στο πλαίσιο της εναλλαγής των τίτλων που πρωταγωνιστούν στο ταμπλό, σήμερα ήταν η σειρά της Lamda Development να ξεχωρίσει. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες μετοχές που σημειώνουν πτώση φέτος. Σήμερα, ωστόσο, ανέκτησε αρκετό από το χαμένο έδαφος και με άνοδο κοντά στο +4%, αγγίζοντας τα 7 ευρώ για πρώτη φορά από τις αρχές του τρέχοντος έτους. Βρισκόταν, δε, για αρκετή ώρα στην κορυφή βάσει συναλλακτικής δραστηριότητας, κάνοντας τζίρο κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.
Μεγαλύτερη αξία συναλλαγών παρουσίασαν οι συστημικές τράπεζες, οι οποίες βρέθηκαν και σήμερα σε κλοιό ρευστοποιήσεων, καθώς έχουν χώρο για profit taking λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων που καταγράφουν φέτος. Πέρα από τη Lamda Development, «άλμα» σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που βρέθηκε πάνω από τα 23 ευρώ και σε νέα υψηλά 25ετίας (Ιανουάριος 2000).
Ράλι έκαναν επίσης η Jumbo, ο ΟΠΑΠ (επανήλθε κοντά στο ορόσημο των 20 ευρώ) και η Σαράντης, με την τελευταία να «φλερτάρει» με επίπεδα που έχει να δει εδώ και 7 χρόνια (Ιούνιος 2018). Ισχυρά κέρδη για δεύτερη μέρα σημείωσε η HELLENiQ ENERGY, κλείνοντας πάνω από τα 8,6 ευρώ και σε υψηλό 15 μηνών (Μάιος 2024).
Από κοντά και η ΕΧΑΕ, επιστρέφοντας πάνω από τα 7 ευρώ εν αναμονή εξελίξεων για τη δημόσια πρόταση της Euronext. Παράλληλα, η Κρι Κρι βρέθηκε πάνω από τα 20 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά, λίγες ώρες πριν την αποκοπή μερίσματος ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι επιλεκτικές τοποθετήσεις και το rotation αποτέλεσαν θετικούς καταλύτες για την εγχώρια αγορά. Έντονο παραμένει το επενδυτικό ενδιαφέρον, γεγονός που αποδεικνύεται από τον υψηλό τζίρο. Ο κινητός μέσος όρος 100 ημερών προσεγγίζει τα 220 εκατ. ευρώ, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ στις περισσότερες συνεδριάσεις του παραδοσιακά υποτονικού Αυγούστου. Σήμερα ο τζίρος πλησίασε τα 200 εκατ. ευρώ, εκ την αξία των πακέτων να φτάνει κοντά στα 30 εκατ. ευρώ.
Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russell, ενώ τυχόν αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 19ης Σεπτεμβρίου. Σήμερα ο δείκτης FTSE All-World Index περιλαμβάνει 28 ελληνικές μετοχές.
Η μετοχή της Κρι Κρι θα διαπραγματεύεται αύριο, 21 Αυγούστου, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,38/μτχ), με την πληρωμή να ξεκινά στις 27 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι το μέρισμα που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων είναι ελαφρώς αυξημένο για να αντανακλά την αναδιανομή μερισμάτων από 59.000 ίδιες μετοχές.
Τράπεζες vs blue chips στο ταμπλό
Κατά -0,92% υποχώρησε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε στις 2.277,09 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κατέγραψε οριακή πτώση -0,01% στις 5.277,86 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,58% στις 2.979,83 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 191,99 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 28,25 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 28,37 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ και ακολούθησε η Eurobank με 24,93 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 147,67 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 72 μετοχές, αρνητικό για 40, ενώ 16 τίτλοι μένουν χωρίς μεταβολή.
Στις συστημικές τράπεζες, η Εθνική οπισθοχώρησε κατά -1,66% στα 12,7 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (-1,39% στα 3,412 ευρώ), η Πειραιώς (-0,61% στα 7,148 ευρώ) και η Eurobank (-0,61% στα 3,416 ευρώ). Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, η CrediaBank κινήθηκε πτωτικά κατά -0,13% στο 1,568 ευρώ, βάζοντας «φρένο» στο εντυπωσιακό ράλι της. Αντίθετα, η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε +0,53% στα 7,58 ευρώ και η Optima bank κινήθηκε υψηλότερα κατά +0,87% στα 8,15 ευρώ.
Νέο τεχνολογικό sell off στη Wall Street – Μεικτή εικόνα στην Ευρώπη
Σε κλοιό ισχυρών ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street, με την Nvidia να τίθεται στο στόχαστρο των πωλητών. Τα βλέμματα των επενδυτών στρέφονται πλέον στα πρακτικά της Fed από την πρόσφατη συνεδρίασή της και στην κρίσιμη ομιλία του προέδρου της κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, στο Τζάκσον Χολ την ερχόμενη Παρασκευή. Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με τις Big Tech να δέχονται νέες πιέσεις. «Βουτιά» -1,7% καταγράφει ο Nasdaq, ενώ ακολουθούν ο Dow Jones και ο S&P 500 στο -0,2% και το -0,9%, αντίστοιχα.
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον ενθουσιασμό της αγοράς να εξασθενεί λόγω του χθεσινού sell off των τεχνολογικών μετοχών στις ΗΠΑ και καθώς οι πολλαπλοί κίνδυνοι επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα εν όψει των σημαντικών αποφάσεων της Fed. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι εξελίξεις στο ουκρανικό, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,2% και διαπραγματεύεται στις 559 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κινείται υψηλότερα κατά +1,2%, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,8%. Μεικτή εικόνα παρουσίασαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον ιαπωνικό Nikkei να διολισθαίνει κατά -1,5%, ενώ αντίθετα οι κινεζικοί δείκτες κινήθηκαν πέριξ του +1%.
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον ενθουσιασμό της αγοράς να εξασθενεί λόγω του χθεσινού sell off των τεχνολογικών μετοχών στις ΗΠΑ και καθώς οι πολλαπλοί κίνδυνοι επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα εν όψει των σημαντικών αποφάσεων της Fed. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι εξελίξεις στο ουκρανικό, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,2% και διαπραγματεύεται στις 559 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κινείται υψηλότερα κατά +1,2%, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,8%. Μεικτή εικόνα παρουσίασαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον ιαπωνικό Nikkei να διολισθαίνει κατά -1,5%, ενώ αντίθετα οι κινεζικοί δείκτες κινήθηκαν πέριξ του +1%.
