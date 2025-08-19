UBS: Θετικό outlook για την ελληνική οικονομία – Οι τρεις βασικοί μοχλοί ανάπτυξης

Ο ελβετικός οίκος αναβαθμίζει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2026 στο 2,4% από 2,3% προηγουμένως - Διατηρείται η σύσταση buy για τις τράπεζες - Οι κίνδυνοι εστιάζουν κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες