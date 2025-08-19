UBS: Θετικό outlook για την ελληνική οικονομία – Οι τρεις βασικοί μοχλοί ανάπτυξης
Ο ελβετικός οίκος αναβαθμίζει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2026 στο 2,4% από 2,3% προηγουμένως - Διατηρείται η σύσταση buy για τις τράπεζες - Οι κίνδυνοι εστιάζουν κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες
Η UBS, στην τελευταία της ανάλυση για την Ελλάδα, διατηρεί συνολικά θετική στάση για την πορεία της οικονομίας, παρά τις μικρές διορθώσεις στις προβλέψεις για το ΑΕΠ. Όπως σημειώνει, οι τρεις βασικοί μοχλοί ανάπτυξης – κατανάλωση, επενδύσεις με αιχμή τους ευρωπαϊκούς πόρους και τουρισμός – συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη δραστηριότητα, ενώ οι κίνδυνοι εστιάζουν κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες.
Στην ανάλυσή της, η UBS δεν αφήνει εκτός και τον τραπεζικό κλάδο. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διατηρούν τη σύσταση Buy, με ιδιαίτερη έμφαση στην Πειραιώς, την οποία χαρακτηρίζει «top pick», δίνοντας τιμή-στόχο 7,60 ευρώ. Για την Alpha Bank ο στόχος είναι στα 3,70 ευρώ, για την Eurobank στα 3,64 ευρώ, ενώ για την Εθνική Τράπεζα στα 13,40 ευρώ, με έμφαση στη μεγάλη κεφαλαιακή της ευελιξία (CET1 18,9%).
Η UBS σημειώνει ότι ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης (+17% ετησίως στο β’ τρίμηνο) είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη και, σε συνδυασμό με την πτώση του κόστους κινδύνου, ενισχύει την κερδοφορία. Παρά τη σημαντική άνοδο των μετοχών, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, με λόγο P/TNAV μεταξύ 1,0x και 1,4x και αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο εύρος 13%-18% για την περίοδο 2025-26.
Η UBS προβλέπει ότι το ΑΕΠ του 2025 θα αυξηθεί κατά 2,3% (από 2,6% στην προηγούμενη εκτίμηση), ενώ για το 2026 αναβαθμίζει την πρόβλεψη στο 2,4% (από 2,3%). Η αναθεώρηση για φέτος σχετίζεται κυρίως με την αδύναμη εκκίνηση στο α’ τρίμηνο, όπου η οικονομία εμφάνισε μηδενική τριμηνιαία ανάπτυξη, αλλά και με την επιβάρυνση που αναμένεται από τους αυξημένους δασμούς των ΗΠΑ στην Ευρωζώνη.
