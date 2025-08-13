Πολυτέλεια στον καρπό: Γιατί το νέο ρολόι του Μαρκ Ζάκερμπεργκ είναι μοναδικό
Ο CEO της Meta επενδύει πλέον σε πολυτελή και σπάνια ρολόγια, με πιο πρόσφατο το συλλεκτικό DB28xs Purple Rain, ενισχύοντας μια συλλογή που περιλαμβάνει από απλά Casio έως πανάκριβα Greubel Forsey
Ο ηγέτης της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, φαίνεται να έχει αναπτύξει μια καινούρια αδυναμία στα πολυτελή ρολόγια, εμπλουτίζοντας τη συλλογή του με ορισμένα από τα πιο σπάνια και ακριβά κομμάτια της σύγχρονης ωρολογοποιίας.
Το φετινό καλοκαίρι, τράβηξε την προσοχή των θαυμαστών του όταν, σε ανάρτηση στο Instagram για την παρουσίαση των νέων γυαλιών Oakley Meta, φορούσε ένα εντυπωσιακό μωβ ρολόι: το DB28xs Purple Rain του ελβετικού οίκου De Bethune. Πρόκειται για συλλεκτική έκδοση περιορισμένης κυκλοφορίας, μόλις 25 τεμαχίων, που κυκλοφόρησε το 2024 με τιμή εκκίνησης 99.000 δολαρίων. Το χαρακτηριστικό μωβ χρώμα του ρολογιού προκύπτει μέσω θερμικής οξείδωσης τιτανίου, μιας εξειδικευμένης διαδικασίας που χαρίζει στο μέταλλο αυτήν τη μοναδική απόχρωση.
