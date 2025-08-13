Πολυτέλεια στον καρπό: Γιατί το νέο ρολόι του Μαρκ Ζάκερμπεργκ είναι μοναδικό

Ο CEO της Meta επενδύει πλέον σε πολυτελή και σπάνια ρολόγια, με πιο πρόσφατο το συλλεκτικό DB28xs Purple Rain, ενισχύοντας μια συλλογή που περιλαμβάνει από απλά Casio έως πανάκριβα Greubel Forsey