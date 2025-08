Ρεύμα: Αυξήσεις έως 23,4% αλλά και μειώσεις έως 12% στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού τον Αύγουστο – Όλες οι χρεώσεις ανά πάροχο

Κλείσιμο

Με μειώσεις αλλά και αυξήσεις τιμολογίων που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 23,4% διαμορφώνονται τα τιμολόγια του Αυγούστου που ανακοίνωσαν χθες οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας.Παρά την αύξηση κατά 17,7% στην χονδρεμπορική τιμή του Ιουλίου που έκλεισε στα 100,5 ευρώ η μεγαβατώρα, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου διατήρησαν σχεδόν αμετάβλητα ή με μικρές αυξήσεις τα τιμολόγια στην προσπάθεια προσέλκυσης και διατήρησης πελατών. Πρόκειται για μια επιλογή που ήταν αποτέλεσμα και της προεξόφλησης σημαντικών αυξήσεων για τον Ιούλιο λόγω γεωπολιτικών και άλλων συνθηκών, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώθηκαν στο βαθμό που είχαν προβλεφθεί.Η ΔΕΗ απορρόφησε στο σύνολό της την άνοδο των τιμών του Ιουλίου, παρουσιάζοντας οριακή μείωση στο ειδικό τιμολόγιο στα 15,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα από τα 15,6 λεπτά του Ιουλίου εφαρμόζοντας έκπτωση 12,5% στη βασική τιμή. Για καταναλωτές με διζωνικούς μετρητές, η τιμή στις ώρες μειωμένης χρέωσης πέφτει ακόμη περισσότερο, στα 12,786 λεπτά/kWh.Η Επιχείρηση, ανακοίνωσε χθες ότι στο βασικό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν, θα διατηρήσει για ακόμη δύο μήνες το όριο του πρώτου κλιμακίου στις 500 kWh (παρότι είχε ανακοινώσει στους πελάτες της ότι τον Αύγουστο θα υποχωρούσε στις 200 κιλοβατώρες). Με αυτή την επιλογή, η ΔΕΗ κρατά χαμηλά το κόστος για μεγαλύτερο μέρος της μηνιαίας κατανάλωσης, ενισχύοντας τη θέση της στον έντονο ανταγωνισμό της λιανικής αγοράς.Επιπλέον, η αρχική τιμή προμήθειας στο πρώτο κλιμάκιο κατανάλωσης μειώνεται από 16 σε 14,5 λεπτά/kWh, ενώ προβλέπεται και έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης μέσω της υπηρεσίας myΔΕΗ.Σε ότι αφορά την Protergia, τον δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη της αγοράς ηλεκτρισμού συνεχίζει την επιθετική στρατηγική του με σταθερά και κυμαινόμενα προϊόντα. Το μπλε τιμολόγιο Value Secure 12M προσφέρεται και τον Αύγουστο στα 9,9 λεπτά/kWh με έκπτωση συνέπειας, ενώ το πράσινο (Value Special) διαμορφώνεται στα 17,9 λεπτά/kWh από 16,9 λεπτά τον προηγούμενο μήνα αυξημένο μόλις κατά 5,9%.Αντίστοιχα, η ΗΡΩΝ προχώρησε σε αναπροσαρμογή των χρεώσεων, ανεβάζοντας την τιμή στα 17,7 λεπτά/kWh, από 16,4 τον Ιούλιο ενώ η NRG ανακοίνωσε οριακή αύξηση στην τελική τιμή, στα 19,9 λεπτά/kWh, από 19,55.Η Elpedison με την σειρά της διατηρεί σταθερή τη χρέωση στις πρώτες 100 κιλοβατώρες, στα 17,9 λεπτά/kWh, ενώ αυξάνει τη δεύτερη κλίμακα (άνω των 101 kWh) στα 23,5 λεπτά/kWh, από 20,11 λεπτά.Στους υπόλοιπους παρόχους κατά 11,6% χαμηλότερο είναι το πράσινο τιμολόγιο της Φυσικό Αέριο Ελλάδος στα 17,423 λεπτά/kWh, από 19,7 τον Ιούλιο.Από τους μη καθετοποιημένους ομίλους η ΖΕΝΙΘ εμφάνισε τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 23,4% στα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος. Για τον Αύγουστο η τιμή διαμορφώνεται στα 25,5 λεπτά από 20,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Την δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατά 22,8% καταγράφει η ελίν στο πράσινο τιμολόγιο Power On! Home Green, και ανεβάζει την τιμή από τα 14,2λεπτά σε 17,5 λεπτά/kWh.Στον αντίποδα, η Volton μειώνει κατά 12% τη χρέωση στο ειδικό τιμολόγιο Volton Green από 18,77 σε 16,51 λεπτά/kWh.Σε γενικές γραμμές το φετινό καλοκαίρι εξελίσσεται χωρίς ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές που αν η ηρεμία αυτή δεν διαταραχθεί τις επόμενες εβδομάδες από απρόβλεπτες συνθήκες, θα έχουμε (μετά από πολύ καιρό) διανύσει ένα από τα πιο ήπια καλοκαίρια από πλευράς ενεργειακών συνθηκών.