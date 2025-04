Oι μυστικοπαθείς αδελφές Olsen και η μανία με τις περιζήτητες σαγιονάρες των 800 ευρώ

Οι επιχειρηματίες, σχεδιάστριες μόδας και πρώην ηθοποιοί γεννήθηκαν το 1986 στο Sherman Oaks, ένα προάστιο του Λος Άντζελες. Απέκτησαν φήμη μέσω του sitcom Full House και διαφόρων κινηματογραφικών ρόλων, ενώ στα 18 τους ήταν ήδη εκατομμυριούχοι και πρόεδροι της εταιρείας παραγωγής Dual Star, που είχε ιδρύσει ο πατέρας τους.Στα 26 τους αποφάσισαν να αφήσουν την ηθοποιία και να στραφούν στον χώρο της μόδας. Τέσσερα χρόνια αργότερα, λάνσαραν το The Row. Ήταν ένα τολμηρό εγχείρημα: «Όταν οι έφηβες της μικρής οθόνης, Ashley και Mary-Kate Olsen, ίδρυσαν το The Row το 2006, όχι μόνο ο χώρος αυτός παρέμενε απροσπέλαστος όπως πάντα, αλλά και το “κλαμπ των διασήμων που λανσάρουν τις δικές τους μάρκες” δεν θεωρούνταν ακριβώς αξιοζήλευτο», γράφει η βρετανική Vogue. Δεκαοκτώ χρόνια μετά, το The Row φιγουράρει στο Lyst Index του 2024 -την κατάταξη με τα πιο δημοφιλή fashion brands και προϊόντα παγκοσμίως- δίπλα σε ονόματα όπως Miu Miu, Saint Laurent και Prada.Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr