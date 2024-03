Κινέζος υπουργός Εξωτερικών: Η Κίνα θα εγκαινιάσει μια δεύτερη χρυσή δεκαετία του σχεδίου «Μία Ζώνη Ένας Δρόμος»

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Wang Yi παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στις 7 Μαρτίου 2024 στη διάρκεια της δεύτερης συνόδου του 14ου Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου- the Second Session of the 14th National People’s Congress. Απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές των κινεζικών εξωτερικών υποθέσεων, τις σχέσεις Κίνας-Ρωσία τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ, τις σχέσεις Κίνας-ΕΕ, την Ουκρανία, τις συγκρούσεις Ισραήλ-Παλαιστίνης και τα ζητήματα της Ταϊβάν κ.λπ.Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η υπ’ αριθμόν ένα πραγματικότητα στον σημερινό κόσμο είναι ότι όλες οι χώρες ανεβαίνουν και πέφτουν μαζί και ότι ο ασφαλής δρόμος για την αντιμετώπιση των προκλήσεων είναι η αμοιβαία βοήθεια και η συνεργασία που θα είναι επωφελής για όλους. Το μέλλον της ανθρωπότητας θα πρέπει να αποφασιστεί από όλες τις χώρες μαζί και ότι το μέλλον του κόσμου θα πρέπει να οικοδομηθεί από όλους τους λαούς μαζί».Ειδική αναφορά έκανε στο σχέδιο «ένας Δρόμος-μία Ζώνη» στο πλαίσιο του οποίου περιλαμβάνεται και το λιμάνι του Πειραιά:«Από τότε που ο πρόεδρος Xi Jinping πρότεινε τον BRI πριν από περισσότερα από 10 χρόνια, η συνεργασία Belt and Road έχει αποφέρει καρποφόρα αποτελέσματα. Η BRI έχει γίνει το πιο δημοφιλές παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και η μεγαλύτερη πλατφόρμα για τη διεθνή συνεργασία. Έχει επίσης γίνει ένας δρόμος προς τη συνεργασία, τις ευκαιρίες και την ευημερία για τις χώρες-εταίρους που επιδιώκουν την κοινή ανάπτυξη.