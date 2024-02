Σειρά εκδηλώσεων προανήγγειλε το Ελληνικό Παράρτημα της Λέσχης της Ρώμης - Η ανάγκη για μια νέα ισορροπημένη οικονομία

Σειρά σημαντικών εκδηλώσεων το 2024 προανήγγειλε το Ελληνικό Παράρτημα της Λέσχης της Ρώμης, στη διάρκεια της εκδήλωσης για το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η Λέσχη της Ρώμης είναι ένας άτυπος διεθνής σύλλογος ανεξάρτητων κορυφαίων προσωπικοτήτων από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και την επιστήμη, μακροπρόθεσμων στοχαστών που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν με ένα συστημικό, διεπιστημονικό και ολιστικό τρόπο για έναν καλύτερο κόσμο.

Σκοπός της Λέσχης της Ρώμης είναι να ευαισθητοποιήσει και να γνωστοποιήσει τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και να προτείνει και προωθήσει λύσεις μέσα από επιστημονικές αναλύσεις, επικοινωνία και άμεση συνεργασία με τους Θεσμούς.

Σήμερα η Λέσχη της Ρώμης επικεντρώνεται στην ανάγκη για μια νέα οικονομία, που δεν θα υποβαθμίζει τους φυσικούς μας πόρους και θα παρέχει σημαντικές θέσεις εργασίας και επαρκές εισόδημα για όλους τους ανθρώπους.





Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας





Στην εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη, παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον Πολιτικό και Ακαδημαϊκό χώρο, από το Επιχειρείν και τη Ναυτιλία, όπως ο Υφυπουργός Οικονομίας κος Χ. Θεοχάρης, ο υποδιοικητής της ΤτΕ κος Θ. Πελαγίδης, ο τ. Υπουργός κος Γ. Κατρούγκαλος, ο τ. Γερουσιαστής κος Κρις Σπύρου, ο Πρόεδρος του ΑΗΙ Αθηνών κος Βασ. Κυριαζής, ο Πρέσβης κος Δ. Καλαμβρέζος, οι τ. ΑΓΕΝ κος Στυλ. Πετράκης και Νικ. Τσούνης, η κα Χρυσ. Λαιμού, η κα Καίτη Καψή, και πολλοί άλλοι.

Την έναρξη έκαναν με σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος της Λέσχης της Ρώμης κος Χαράλαμπος Μαυρειδόπουλος και ο Αντιπρόεδρος κος Αγγελος Καρμανιόλας. Χαιρετισμό απήφθηναν ο Υφυπουργός Οικονομίας κο Χάρης Θεοχάρης και ο τ. Υπουργός καθ. Γιώργος Κατρούγκαλος.

Ακολούθησαν οι δύο κεντρικές ομιλίες, από τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας κο Θεόδωρο Πελαγίδη και τον τ. Γερουσιαστή των ΗΠΑ – Πρόεδρο της Βουλής των Δημοκρατικών του New Hampshire – κο Κρις Σπύρου.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν διαδικτυακά από το εξωτερικό, η Πρόεδρος της Λέσχης της Ρώμης κα Sandrine Dixon Decleve, ο Πρόεδρος του ΑΗΙ (American Hellenic Institute) κος Νικ Λαρυγγάκης και ο Πρόεδρος του ΣΑΕΕ κος Σίμος Αναστασόπουλος.

Ο κύκλος των ομιλιών έκλεισε με τοποθετήσεις απο την Γεν. Δ/ντρια της HELMEPA κα Ολγα Σταυροπούλου, τον Δρ. Χαράλαμπο Τσαρδανίδη – Δ/ντη Ινστιτουτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), τον Πρέσβη και συγγραφέα κο Διονύσιο Καλαμβρέζο, τον Πρόεδρο Τραπεζικών στελεχών Ναυτιλιακού τομέα κο Γιώργο Ξηραδάκη, τον καθηγητή ψυχιατρικής κο Αντώνη Δακανάλη και τον Εκδότη της Αμαρυσίας κο Χρήστο Ζαγκλή.

Tην κοπη της πίτας ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης κ Αρίσταρχος Γκρέκας.

Η εκδήλωση έκλεισε με τη συνοδεία πιάνου από την εξαιρετική κα Αντιγόνη Κατσούρη.

Τι είναι η Λέσχη της Ρώμης

Το 1968 ιδρύεται Η Λέσχη της Ρώμης ως ένας άτυπος σύλλογος, ανεξάρτητων κορυφαίων προσωπικοτήτων από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και την επιστήμη, μακροπρόθεσμων στοχαστών που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν με ένα συστημικό, διεπιστημονικό και ολιστικό τρόπο για έναν καλύτερο κόσμο.

Το 1969 παίρνει τη σημερινή της νομική μορφή με Πρόεδρο τον Aurelio Peccei, αφοσιωμένο στην ευαισθητοποίηση των κέντρων εξουσίας και αποφάσεων για τη δύσκολη θέση που έχει περιέλθει η ανθρωπότητα.

Τα μέλη της είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες και οικονομολόγοι, επιχειρηματίες και βιομήχανοι, υψηλόβαθμοι Διοικητικοί παράγοντες, Βασιλείς και πρώην αρχηγοί κρατών από όλο τον κόσμο που μοιράζονται μια κοινή ανησυχία για το μέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη.

Απο το 1971-2020 η Λέσχη της Ρώμης έχει δημοσιεύσει 48 εκθέσεις με την πιο γνωστή να είναι η «The Limits to Growth».

Τα Όρια της Ανάπτυξης κυκλοφόρησαν το 1972, λίγο πριν την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί καμία άλλη επιστημονική μελέτη που άσκησε τόσο μεγάλη επιρροή.

Η πρόγνωση συνοπτικά έλεγε το εξής: Η αυξανόμενη εκβιομηχάνιση, η όλο και πιο έντονη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η καταστροφή των οικοτόπων, η απώλεια της γονιμότητας του εδάφους και η αύξηση του πληθυσμού, θα οδηγήσουν αναπόφευκτα, αν οι τάσεις αυτές συνεχιστούν και στον επόμενο αιώνα, σε κατάρρευση των παγκόσμιων συστημάτων.

45 χρόνια μετά δημοσιεύτηκε μια νέα πραγματογνωμοσύνη που συντάχθηκε από 35 συγγραφείς.

Ο τίτλος του βιβλίου «Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet». Η έκθεση δηλώνει ότι τα βασικά συμπεράσματα του 1972 είναι σωστά και ακόμη ισχύουν. Επιπλέον, προστέθηκαν και άλλοι κίνδυνοι, που ήταν αδύνατο να προβλέψει εκείνη την εποχή η Λέσχη της Ρώμης. Οι λέξεις-κλειδιά είναι αλλαγή του κλίματος, καταστροφή γόνιμου εδάφους, απώλεια βιοποικιλότητας.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018 παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το “Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για το Κλίμα” (The Climate Emergency Plan) της Λέσχης της Ρώμης.

Η αλλαγή του κλίματος είναι η πιεστικότερη παγκόσμια πρόκληση , συνιστώντας μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Tο “Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για το Κλίμα”, καθορίζει 10 δράσεις προτεραιότητας για όλους τους τομείς και τις κυβερνήσεις και αποτελεί επείγουσα έκκληση για αφύπνιση.

Μπορούμε να πούμε ότι η ΛτΡ, στα πρώτα χρόνια επικεντρώθηκε στη φύση των παγκόσμιων προβλημάτων,

- στην «προβληματική» όπως αποκαλεί τις αλληλοσυνδεόμενες προκλήσεις,

- στα "όρια για την ανάπτυξη" και

- στις νέες οδούς για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Σήμερα, επικεντρώνεται στις βαθύτερες αιτίες της συστημικής κρίσης, καθορίζοντας και κοινοποιώντας την ανάγκη για το όραμα και τα στοιχεία μιας νέας οικονομίας,

- που παράγει πραγματικό πλούτο και ευημερία,

- η οποία δεν υποβαθμίζει τους φυσικούς μας πόρους

- και παρέχει σημαντικές θέσεις εργασίας και επαρκές εισόδημα για όλους τους ανθρώπους.