Twitter: Προσλαμβάνει νομικούς γίγαντες και μηνύει τον Έλον Μασκ

Βαριά ονόματα της δικηγορικής βιομηχανίας θέλει να προσλάβει το Twitter προκειμένου να σύρει τον Έλον Μασκ στα δικαστήρια μετά την οπισθοχώρησή του όσον αφορά στην εξαγορά του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, σε ένα deal που είχε υπολογιστεί σε 44 δισ. δολάρια.Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το Bloomberg , η Twitter Inc.Η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης σκοπεύει να καταθέσει μήνυση στις αρχές αυτής της εβδομάδας σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Με την πρόσληψη της Wachtell, αποκτά πρόσβαση σε δικηγόρους, όπως ο Bill Savitt και ο Leo Strine, ο οποίος υπηρέτησε ως Καγκελάριος του Πρωτοδικείου του Ντέλαγουερ όπου και θα εκδικαστεί η υπόθεση.Ο Έλον Μασκ από την πλευρά του έφερε την Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP. Η εταιρεία ηγήθηκε της επιτυχούς υπεράσπισής του έναντι μιας αξίωσης για συκοφαντική δυσφήμιση το 2019 και τον εκπροσωπεί ως μέρος μιας συνεχιζόμενης αγωγής μετόχων σχετικά με την αποτυχημένη προσπάθειά του να καταστήσει ιδιωτική την Tesla Inc. το 2018.Ένας αξιωματούχος της Wachtell Lipton αρνήθηκε να σχολιάσει και οι αξιωματούχοι της Quinn Emanuel δεν ήταν δυνατό να βρεθούν προς επικοινωνία. Επίσης ένας εκπρόσωπος του Twitter αρνήθηκε να σχολιάσει.Το Ντέλαγουερ είναι η εταιρική έδρα περισσότερων από τις μισές δημόσιες εταιρείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Twitter, και πάνω από το 60% των εταιρειών του Fortune 500 έχουν έδρα εκεί. Εκεί, οι δικαστές της καγκελαρίας -- εμπειρογνώμονες του επιχειρηματικού δικαίου -- εκδικάζουν υποθέσεις χωρίς ένορκους καΜε βάση προηγούμενες διαμάχες συγχωνεύσεων, οι προσπάθειες τερματισμού μιας συμφωνίας μπορούν να γίνουν μέσα σε λίγους μήνες, συχνά καταλήγοντας σε διακανονισμούς για να αποφευχθεί περαιτέρω διαμάχη.Ο Savitt, εταίρος της Wachtell, βρίσκεται στην κορυφή της επιλεγμένης ομάδας νομικών. Εταιρείες όπως η εταιρεία ασφάλισης υγείας Anthem Inc., ο γίγαντας του real estate Sotheby’s και ο χρηματοοικονομικός τιτάνας KKR & Co. έχουν παραταχθεί έξω από την πόρτα του όταν οι συμφωνίες γίνονται άσχημες ή οι εξαγορές αμφισβητούνται στο Ντέλαγουερ.Ο Στράιν, ο οποίος πέρασε πάνω από 20 χρόνια εργαζόμενος στα δικαστήρια του Ντέλαγουερ, πιο πρόσφατα ως ανώτατος δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου αυτής της πολιτείας, βοήθησε στη διαμόρφωση των νομικών κανόνων που θα προσπαθήσει να δοκιμάσει ο Μασκ, τερματίζοντας τη συμφωνία του για την απόκτηση του Twitter. Η Strine εντάχθηκε στη Wachtell το 2020.Το 2000, η Τyson Foods Inc. συμφώνησε να εξαγοράσει την ανταγωνιστική IPB Corp.. Ο Tyson υποστήριξε ότι της είχαν δοθεί παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της IBP και ως εκ τούτου δεν ήταν πλέον υποχρεωμένη να ολοκληρώσει τη συγχώνευση 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.Στο δικαστήριο, ο Strine διαφώνησε ότι είχε υπάρξει μια υλική αρνητική αλλαγή και αποφάσισε ότι ο Tyson πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία. Η απόφαση έγινε ορόσημο και η υπόθεση Tyson-IBP εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για τον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια και οι εταιρείες ερμηνεύουν την ικανότητα ενός αγοραστή να καταγγείλει μια συμφωνία συγχώνευσης.Οι κριτές έχουν επίσης λόγο για το εάν πρέπει να πληρωθούν τα τέλη χωρισμού.