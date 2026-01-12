Η Μελίνα Κανά στο Κύτταρο με τον Αλέξανδρο Δάικο και τους Otra Rota

Η Μελίνα Κανά, πιο ανανεωμένη από ποτέ, έπειτα από έναν κύκλο συνεχόμενων sold out εμφανίσεων στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα, παρέα με τον Αλέξανδρο Δάικο και τους Otra Rota, έρχεται να μας διασκεδάσει την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στο Κύτταρο.





Με τραγούδια-σταθμούς από τις συνεργασίες της με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τον Σωκράτη Μάλαμα, τον Θέμη Καραμουρατίδη και τα πολυτιμότερα δείγματα της συνολικής δισκογραφίας της, παρέα με κλασικά κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου, τραγουδά, ξεσηκώνει, συγκινεί.Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η νέα δισκογραφική της δουλειά «Να μου μιλάς να τραγουδάς», σε στίχους και μουσική του Σωκράτη Μάλαμα, του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του πολλά υποσχόμενου Ορέστη Ντάντου και ερμηνεύει οκτώ εξαιρετικές δημιουργίες τους -την καλλιτεχνική επιμέλεια ολόκληρου του album υπογράφει η Χάρις Αλεξίου.Μαζί της ο Αλέξανδρος Δάικος, ένας τραγουδοποιός της νέας γενιάς, ο οποίος έχει κάνει ήδη αίσθηση κι έχει αγαπηθεί από το κοινό, και πέντε εξαιρετικοί μουσικοί.Τη μουσική συντροφιά συμπληρώνουν οι Otra Rota -η μπάντα που, με τη δυναμική τους ενέργεια συνοδεία οργάνων, όπως κιθάρες, λαούτα, βιολιά, κρουστά και πνευστά- δημιουργούν μια εκρηκτική γιορταστική ατμόσφαιρα με έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια.Το έντεχνο και παραδοσιακό ρεπερτόριο των Otra Rota τους ενώνει σε μια τεράστια αγκαλιά με το κοινό που είναι πλέον χαρακτηριστικό για τον παλμό και την ενέργειά του, στήνοντας πάντοτε μοναδικά γλέντια από τις σκηνές μέχρι τους δρόμους!