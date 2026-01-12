Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Η Μελίνα Κανά στο Κύτταρο με τον Αλέξανδρο Δάικο και τους Otra Rota
Αυτήν την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, στις 21:00
Η Μελίνα Κανά, πιο ανανεωμένη από ποτέ, έπειτα από έναν κύκλο συνεχόμενων sold out εμφανίσεων στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα, παρέα με τον Αλέξανδρο Δάικο και τους Otra Rota, έρχεται να μας διασκεδάσει την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στο Κύτταρο.
Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η νέα δισκογραφική της δουλειά «Να μου μιλάς να τραγουδάς», σε στίχους και μουσική του Σωκράτη Μάλαμα, του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του πολλά υποσχόμενου Ορέστη Ντάντου και ερμηνεύει οκτώ εξαιρετικές δημιουργίες τους -την καλλιτεχνική επιμέλεια ολόκληρου του album υπογράφει η Χάρις Αλεξίου.
Μαζί της ο Αλέξανδρος Δάικος, ένας τραγουδοποιός της νέας γενιάς, ο οποίος έχει κάνει ήδη αίσθηση κι έχει αγαπηθεί από το κοινό, και πέντε εξαιρετικοί μουσικοί.
Τη μουσική συντροφιά συμπληρώνουν οι Otra Rota -η μπάντα που, με τη δυναμική τους ενέργεια συνοδεία οργάνων, όπως κιθάρες, λαούτα, βιολιά, κρουστά και πνευστά- δημιουργούν μια εκρηκτική γιορταστική ατμόσφαιρα με έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια.
Το έντεχνο και παραδοσιακό ρεπερτόριο των Otra Rota τους ενώνει σε μια τεράστια αγκαλιά με το κοινό που είναι πλέον χαρακτηριστικό για τον παλμό και την ενέργειά του, στήνοντας πάντοτε μοναδικά γλέντια από τις σκηνές μέχρι τους δρόμους!
Info
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου
Ώρα προσέλευσης | 20.00
Ώρα έναρξης | 21.00
Κύτταρο
Ηπείρου 48 & Αχαρνών
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8224134
