Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Καταλαβαίνετε τώρα. Προφανώς ό,τι αρπάξουν την πρώτη εβδομάδα. Ο θεός να βάλει το χέρι του. Πάντως αυτό το επταήμερο δύο τίτλους συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πρώτα «Sirat», είναι αριστούργημα. Και στη συνέχεια «Yanan» που θυμίζει εξαιρετική παραλλαγή «Νοσταλγίας» του Ταρκόφσκι. Μια σκηνοθεσία που σε υπνωτίζει. Σπανίως μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επίσης καθόλου για πέταμα η τελευταία περιπέτεια του Τζέισον Στέιθαμ με τίτλο «το καταφύγιο». Ακόμα το μεγάλο «θέμα» των ημερών η κηδεμονία των παιδιών. Στην γαλλική, ρεαλιστική ιστορία «σας πιστεύουμε». Και ως υστερόγραφο το ντοκιμαντέρ της Εύας Στεφανή «η καρδιά του ταύρου» με κυρίαρχη την παρουσία του Δημήτρη ΠαπαιωάννουΈνας πατέρας φτάνει με τον γιο του σε rave πάρτι βαθιά στα βουνά και την έρημο του νότιου Μαρόκου. Αναζητούν τη Μαρ, κόρη και αδελφή, που εξαφανίστηκε πριν από μήνες. Περιτριγυρισμένοι από ηλεκτρονική, χορευτική, μονότονη μουσική μοιράζουν από χέρι σε χέρι ξανά και ξανά τη φωτογραφία της. Η ελπίδα σβήνει, όμως εκείνοι συνεχίζουν και ακολουθούν μια ομάδα ravers που κατευθύνεται σε ένα τελευταία πάρτι στην έρημο. Και προχωρούν. Και παρασύρονται. Και βυθίζονται στην καυτή, αφιλόξενη ερημιά—απλώς αριστούργημαΟ Μουνίρ, ένας συγγραφέας που ζει στο Αμβούργο, βιώνοντας ένα βαθύ υπαρξιακό και συγγραφικό αδιέξοδο, δραπετεύει σε ένα απομακρυσμένο γερμανικό νησί στη Βόρεια Θάλασσα, αποφασισμένος για όλα. Στο ταξίδι του, τον στοιχειώνει μια παραβολή που του κληροδότησε η μητέρα του, ένα υπνωτιστικό παραμύθι των παιδικών του χρόνων που τον συνδέει με την γενέτειρά του-στα χνάρια της «Νοσταλγίας» του ΤαρκόφσκιAction. Σε ένα απομακρυσμένο, άγριο νησί της Σκωτίας, μοναχικός άντρας προσπαθεί να κρατήσει θαμμένο το παρελθόν του. Όταν, κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας, σώζει ένα νεαρό κορίτσι από τη θάλασσα, η εύθραυστη ισορροπία της απομόνωσής του καταρρέει. Οι μυστικές, Αγγλικές, υπηρεσίες τον καταδιώκουν. Μόνος εναντίον όλων--Ποιος μπορεί να τα βάλει με τον Τζέισον Στέιθαμ;

Πάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!

Πάει για πολλά Οσκαρ. Σαρωτική και καθηλωτική. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας 23χρονος πωλητής παπουτσιών, εβραικής καταγωγής με το όνομα Μάρτι Μάουζερ έχει μια φιλοδοξία που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης πινγκ-πονγκ στον κόσμο Σε μια μεταπολεμική Αμερική, ο Μάρτι μετατρέπει το παιχνίδι σε σωσίβιο διαφυγής. Από τη φτώχεια, την οικογενειακή ασφυξία και τους άγραφους κανόνες του ποιος «αξίζει» να ξεχωρίσει. Με αστείρευτη ενέργεια, θράσος και εμμονή, ξεκινά ένα ταξίδι πολύ πέρα από τα όρια που του έχουν τεθεί-ταινιάρα!

Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!

Κλασικό και αριστοτεχνικά φτιαγμένο. Το κύκνειο άσμα του Καρλ Ντράγιερ. Παραγωγής 1964. Από Δανία. Η Γερτρούδη αρνείται να συμβιβαστεί στον έρωτα και στη ζωή. Παντρεμένη με έναν επιτυχημένο, αλλά συναισθηματικά απόντα πολιτικό, θα επανασυνδεθεί με έναν παλιό της έρωτα και θα έρθει αντιμέτωπη με έναν νεότερο ποιητή. Η επιλογή της παραμένει αμετακίνητη: απόλυτη αφοσίωση στον έρωτα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς διαπραγμάτευση—σεμινάριο μινιμαλισμού!

Ταινιάρα με τα όλα της. Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας υποψιάζεται ότι δίπλα του ίσως και να στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν. Είναι όμως αυτός; Μπας και κάνει λάθος; Η συνέχεια; Στο δρόμο πέφτει πάνω σε μια ομάδα πρώην βασανισμένων από τους «λεβέντες» των μουλάδων. Και αρχίζει το πάρτι. Ενας εξ αυτών θέλει να τον σκοτώσει. Κάποια στιγμή τον αναγκάζουν να σκάψει τον τάφο του. Και τον πετάνε μέσα-μη το χάσετε!

Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει



Από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Κινηματογράφου. Με την υπογραφή του Καρλ Ντράγιερ (1889-1968). Κορυφαίος της Δανίας αλλά και ολόκληρης της Σκανδιναβίας. Υπόδειγμα αυστηρότητας και οικονομίας στην αφήγηση Η ταινία παραγωγής 1943. Το στόρι απλό και αποκαλυπτικό. Η γοητευτική νεαρή σύζυγος ενός ηλικιωμένου ιερέα ερωτεύεται τον γιο του μέσα στο πλαίσιο του τρόμου που φέρνει το κυνήγι μαγισσών στη Δανία του 17ου αιώνα. Σύγκρουση μέχρι θανάτου!--αριστούργημα

Οπου ντετέκτιβ καταλήγει στο δικαστήριο με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου. Στη διάθεσή του έχει μόλις ενενήντα λεπτά. Για να αποδείξει την αθωότητά του. Αν δεν το καταφέρει θα καταλήξει στην ηλεκτρική καρέκλα. Ποιος ο δικαστής; Η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα ασώματο, γοητευτικό και συνάμα ανέκφραστο θηλυκό πρόσωπο με το όνομα Μάντοξ. Ποιοι οι ένορκοι; Η Μάντοξ. Ποιος ο κατήγορος; Η Μάντοξ. Ποιος ο συνήγορος; Πάλι η Μάντοξ. Η Τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι το σύμπαν-προφητικό

Χωρίς περιστροφές. Το καλύτερο ντοκιμαντέρ που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Οπου ο Τίτους Μίλεχ, Γερμανός, φορτωμένος με όλες τις ενοχές των συμπολιτών του. Για τις βάρβαρες αθλιότητες που διέπραξαν στη διάρκεια της χιτλερικής, ναζιστικής Γερμανίας. Οι κανίβαλοι είχαν στήσει πλήθος στρατοπέδων όπου βασάνιζαν, εκτελούσαν και «εξαέρωναν» εκατομμύρια Εβραίων, Ρομά αλλά και Γερμανών με ειδικές ανάγκες!—η μεγάλη ανατριχίλα

Γερμανία, αρχές δεκαετίας του ’60. Η δωδεκάχρονη Κάρλα το σκάει από το σπίτι της για να καταγγείλει την εδώ και χρόνια κακοποίησή της από τον ίδιο της τον πατέρα. Ο ηλικιωμένος δικαστής Λάμι αναλαμβάνει την υπόθεση, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με την ενίοτε αδιαπέραστη στάση του φοβισμένου κοριτσιού. Κάπως έτσι αρχίζει να δημιουργείται μια σχέση πατέρα-κόρης και κάπως έτσι ο ηλικιωμένος δικαστής ρισκάρει τη θέση του—μάθημα αξιοπρέπειας

Πέντε χρόνια αργότερα, μετά το πρώτο «Greenland» οι κάτοικοι του καταφυγίου – και ιδιαίτερα η οικογένεια Γκάριτι – νιώθουν πως αυτή η “νέα κανονικότητα” δεν είναι ούτε νέα ούτε κανονική. Οι επιζώντες παλεύουν να κρατήσουν ζωντανά τα απομεινάρια του παλιού κόσμου. Πρέπει να δημιουργήσουν μια κοινότητα, γιατί οι άνθρωποι χωρίς σκοπό αρχίζουν να χάνουν τον έλεγχο και τον δρόμο τους. Ετσι μαθαίνουν πώς να υπάρχουν μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, που σιγά σιγά μετατρέπεται σε μια υπόγεια φυλακή-η απόλυτη καταστροφή

Εκ πρώτη όψεως, ο Τζάρμους αφηγείται τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών. Παρεμπιπτόντως η παραγωγή είναι του Saint Laurent. Χωρίς να κρίνει, παράγει ένα έργο ωριμότητας και σπάνιας ισορροπίας, γύρω από τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με τους - κάπως απόμακρους - γονείς τους, αλλά και μεταξύ τους. Κάθε κεφάλαιο εκτυλίσσεται στο παρόν και σε διαφορετική περιοχή: Νιου Τζέρσεϊ, Δουβλίνο και Παρίσι. Αποτέλεσμα; Πλήρης αποξένωση!—οι σιωπές τα λένε όλα!

Τρία τα πλεονεκτήματα, οι αρετές της τελευταίας βιογραφίας που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής: η παραγωγή της ταινίας. Το πρώτο. Η ιστορική διαδρομή και περιπέτεια του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το δεύτερο. Και τέλος, το καλύτερο, η απίστευτη ομοιότητα του πρωταγωνιστή Αντώνη Μυριαγκού με τον Καποδίστρια. Τέτοιο πράγμα δεν ξανάγινε—αξίζει παρά τις κάποιες αφέλειες στην εξιστόρηση των γεγονότων

Ψυχολογικό θρίλερ. Με πολλά επεισόδια. Οπου η Αμάντα Σέιφριντ προσλαμβάνει ως οικιακή βοηθό και οικονόμο την Σίντνει Σουίνι. Η οποία μόλις είχε αποφυλακιστεί και μάλιστα βρίσκεται υπό επιτήρηση. Η οικία πολυτελέστατη. Η Σέιφριντ στην αρχή ευγενέστατη στη συνέχεια υστερική. Είναι σχιζοφρενής λέει ο σύζυγός της. Τελικά μετά από αλλεπάλληλες συγκρούσεις ο σύζυγος διώχνει την Σέιφριντ και πέφτει στο κρεβάτι με την Σουίνι. Υπάρχει και συνέχεια. Πλήρης ανατροπή—θα αρέσει

Οι φωνές Παλαιστινίων εγκλωβισμένων προκαλούν τις αντοχές των θεατών. Όμως κουβέντα για την Χαμάς. Στις 29 Ιανουαρίου 2024 οι εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου λαμβάνουν μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα 6χρονο κορίτσι ζητά βοήθεια, καθώς είναι παγιδευμένο σε ένα αυτοκίνητο που δέχεται πυρά στη Γάζα. Καθώς προσπαθούν να τη κρατήσουν στη γραμμή, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να στείλουν ένα ασθενοφόρο. Με παραγωγούς τους Χοακίν Φίνιξ, Τζόναθαν Γκλέιζερ, Μπραντ Πιτ, Ρούνι Μάρα και Αλφόνσο Κουαρόν—δυνατό, εφιαλτικό, αλλά πολιτικά προβληματικό

Το ίδιο story είχε σκηνοθετήσει ο Κώστας Γαβράς στο «Τσεκούρι», παραγωγής 2005. Οπου απολυμένος μετατρέπεται σε βασανιστής και δολοφόνο τεσσάρων αθώων. Των αντιπάλων του που διεκδικούν την ίδια, με εκείνον, θέση. Απίστευτο. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή; Επειδή κάθε ιδεολογικό αφήγημα έχει εκτοπιστεί από το μυαλό της κοινωνίας. Επειδή πρέπει πάση θυσία να διατηρήσω το επίπεδο της ζωής μου και της οικογένειάς μου. Επειδή ο Μαν-σου (το όνομά του) είναι αδύνατον να πολεμήσει το σύστημα. Πιο εύκολα να σκοτώσει τους αντιπάλους του. Και επειδή η ανθρώπινη ζωή μετράει όσο και ενός τετράποδου κατοικίδιου-αξίζει!

Από παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Αντερσεν. Η μικρή Γκέρντα και ο φίλος, Κάι, βρίσκουν ολοκαίνουριο έλκηθρο. Ο Κάι αποφασίζει να κάνει μια βόλτα κρυφά. Όμως αυτό που ξεκίνησε σαν παιχνίδι, σύντομα θα γίνει μια μεγάλη περιπέτεια. Η άμαξα, που ανήκει στην μυστηριώδη Βασίλισσα του Χιονιού, θα τον παρασύρει στο παγωμένο Βασίλειο του Βορρά και στα σκοτεινά σχέδιά της--Καλοφτιαγμένο Animation για μικρά παιδιά!

Όλα μέσα. Μια ακατάσχετη κουβεντούλα για τα πάντα. Από τον «υπαρκτό σοσιαλισμό» μέχρι την Τρανσυλβανία. Οπου δικαστική υπάλληλος που εκτελεί τυφλά αποφάσεις, έρχεται αντιμέτωπη με ένα ακραίο γεγονός που θα της ταράξει τη ζωή. Κλονισμένη, περιφέρεται στην πόλη μιλώντας με φίλους και αγνώστους προσπαθώντας να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της—ακατάσχετη κουβεντούλα!

Animation για μικρά παιδιά. Στην καρδιά του ωκεανού, μια κοινότητα θαλάσσιων δράκων ζει σε ένα μυστικό νησί. Ανάμεσά τους ο νεαρός Ρούφους που δεν ξέρει να κολυμπάει, γι’ αυτό προτιμά να περνάει χρόνο μόνος του. Μετά από μία καταστροφή αναλαμβάνει δράση και να σώσει την οικογένειά του-- χαριτωμένο και διασκεδαστικό!

Ιδιαίτερη περίπτωση. Η Σι-Σινγκ Τσου από Ταιβάν εκτός από σκηνοθεσία είναι και παραγωγός αλλά και ηθοποιός. Το story πάει κάπως έτσι: Όταν μια μητέρα και οι δύο κόρες της μετακομίζουν μαζί στην Ταϊπέι, προσπαθούν να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο ζωής της πόλης, ενώ παράλληλα παλεύουν να διατηρήσουν την ενότητά τους ως οικογένεια. Την ίδια στιγμή η μικρή κόρη μαθαίνει ότι το αριστερό της χέρι είναι “διαβολικό”—μόνο για ψαγμένους

Το τηλεοπτικό. Σαν μαύρη κωμωδία. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος. Θυμίζω: Τέσσερις γυναίκες - η Αλέκα, η Πόπη, η Φωτεινή και η Ντοντό - που μοιράζονται ένα τραυματικό παιδικό παρελθόν, ξανασυναντιούνται ύστερα από χρόνια για να κλείσουν έναν κύκλο που έχει μείνει ανοιχτός. Όταν ήταν μικρές, κακοποιήθηκαν από τον Γεράσιμο Μαντά, διευθυντή του ορφανοτροφείου που μεγάλωσαν. Τώρα, ενήλικες πια, αποφασίζουν να τηρήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει: να πάρουν την εκδίκησή τους—έτσι κι έτσι

Προφητικό; Μπορεί! Σε ένα κοντινό μέλλον, στη Βραζιλία, οι ηλικιωμένοι αποκλείονται από την ενεργό κοινωνική συμμετοχή μέσω ακραίας επιτήρησης. Κάποιοι στέλνονται στην Αποικία, από όπου λέγεται ότι οι περισσότεροι δεν επιστρέφουν ποτέ. Η Τερέζα, μια 77χρονη γυναίκα της εργατικής τάξης αρνείται να συμμορφωθεί και να παραδοθεί στην μοίρα της--Ενας καταδικασμένος σε θάνατο δραπέτευσε !

Απελπισμένος να γίνει μέγας και τρανός, ο Μπομπ Σφουγγαράκης θα αποδείξει το θάρρος του στον Κύριο Καβούρη ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό, έναν μυστηριώδη ξιφομάχο και πειρατή-φάντασμα, σε μια θαλασσινή κωμική περιπέτεια που τον οδηγεί στα βάθη του ωκεανού, εκεί όπου κανένας Σφουγγαράκης δεν έχειφτάσει μέχρι τώρα. Ο Μπομπ είναι δημιούργημα του θαλάσσιου βιολόγου και animator Stephen Hillenburg—μποναμάς για τα παιδάκια!

Ο πρώτος μποναμάς των εορτών. Ο ελληνικός μποναμάς. Στην ταινία πλήθος γνωστών ονομάτων. Το στόρι θυμίζει Κάρολο Ντίκενς και Σκρουτζ. Υπερβατική περιπέτεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία-συμπαθές

Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μεγάλου μυστηρίου, όταν ο Γκάρι Ντε Φίδης καταφθάνει στη Ζωούπολη και σπέρνει το χάος στη μητρόπολη. Για να λύσουν την υπόθεση πρέπει να λειτουργήσουν ως μυστικοί πράκτορες σε απροσδόκητα, νέα κατατόπια, ενώ η συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ ξανά. Της Disney-- Χαριτωμένο και ευρηματικό

Σκέτη ταλαιπωρία. Ένας πατέρας, χάνει αιφνίδια την σύζυγό του και προσπαθεί να μεγαλώσει μόνος τους δύο ανήλικους γιους του αλλά σταδιακά απομονώνεται από τον έξω κόσμο και η επαφή του με την πραγματικότητα καταρρέει. Καθώς βυθίζεται σε απόγνωση, μία σκοτεινή παρουσία στοιχειώνει τη ζωή του. Τι είναι αυτό το μυστηριώδες πλάσμα που τον στοιχειώνει; Ένα θηριώδες κοράκι—ούτε με σφαίρες

Να εξοργιστώ; Όχι αρνούμαι. Αν και ο σκηνοθέτης, πέρα από την φλυαρία του, επιχειρεί να εξανθρωπίσει τα τέρατα του Ναζισμού. Οπου ψυχίατρος του Αμερικανικού Στρατού, Αντισυνταγματάρχης Ντάγκλας Κέλι αναλαμβάνει να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση του Χέρμαν Γκέρινγκ , του δεύτερου στην ιεραρχία του Χίτλερ, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Ναζί αξιωματούχους. Καλά να δείτε το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 «Νυρεμβέργη» για να καταλάβετε το μέγεθος της μπαρούφας του Τζέιμς Βάντερμπιλτ!—πλαστογράφοι της Ιστορίας!

Στο πρώτο μισό δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι ο αντιπαθής και εμμονικός Τέντι και ο ευτραφής και χαζούλης Ντον απάγουν πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας. Γιατί; Επειδή και οι δύο είναι πεπεισμένοι πως η Μισέλ (αυτό το όνομά της) είναι εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Ε και; Επί σαράντα λεπτά η Εμμα Στόουν φυλακισμένη, κουρεμένη με την ψιλή να ικετεύει μερικά ψίχουλα αγάπης από τους δύο ανεκδιήγητους δεσμώτες της—τόσοοοο χαμηλά!

Ρεαλιστική αφήγηση μιας ιστορίας για την κηδεμονία των παιδιών. Η Αλίς καταθέτει σε δικαστήριο, γνωρίζοντας ότι δεν πρέπει να κάνει κανένα λάθος. Πρέπει να υπερασπιστεί τα παιδιά της, καθώς το διακύβευμα είναι η κηδεμονία τους. Θα μπορέσει να τα προστατεύσει από τον πατέρα τους πριν να είναι αργά; Το «θέμα» επίκαιρο. Η διαδικασία σχεδόν πολεμική. Τα παιδιά πληρώνουν τη νύφη!—ιδρωμένος ρεαλισμόςΔεν το έδειξαν. Εγώ δεν το είδα. Κάτι λέει αυτό. Φοβήθηκαν; Πάντως το δελτίο τύπου που έστειλαν λέει: Η ιστορία ξεκινά από τη γέννηση του Αγίου Παϊσίου στα Φάρασα της Καππαδοκίας προχωράει στην Κόνιτσα της Ηπείρου όπου μεγαλώνει με τη γιαγιά του και τη μητέρα του. Το 1945 κατατάσσεται στον στρατό όπου υπηρετεί ως ασυρματιστής. Και τον Μάρτιο του 1953 στη Μονή Εσφιγμένου στο Αγιον Ορος!—ο θεός να βάλει το χέρι του!Ντοκιμαντέρ για την προετοιμασία και την περιοδεία της παράστασης «Εγκάρσιος Προσανατολισμός» του Δημήτρη Παπαϊωάννου στις ευρωπαϊκές σκηνές. Η Εύα Στεφανή επί δύο χρόνια αποτύπωνε τις πρόβες στη «Στέγη» κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τις παραστάσεις στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βίλνιους και σε άλλους διεθνείς προορισμούς έως και την τελευταία παράσταση στο Σαν Φρανσίσκο!—από την Στεφανή περίμενα το καλύτερο!