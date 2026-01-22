Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα
Τι ταινία! Τι σενάριο! Τι ιστορία! Τι σκηνοθεσία!
Καταιγισμός. Μετά την ταινιάρα «Marty Supreme», καταφθάνει δεύτερη ταινιάρα. Το «Αμνετ», παραλλαγή του «Αμλετ». Με άγνωστο περιστατικό από τη ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στην Αγγλία του 1850. Η ερμηνεία της Τζέσι Μπάκλει θα επιβραβευτεί με Οσκαρ Α γυναικείου ρόλου. Ακολουθεί η λίστα των άλλων νέων αφίξεων. Ανάμεσά τους το Γερμανικό «Κάρλα». Οπου ένα κοριτσάκι μόλις 12 ετών θα παραδώσει μαθήματα αξιοπρέπειας σε ολόκληρο το δικαστικό σύστημα της χώρας. Επίσης δύο ντοκιμαντέρ λόγω Ολοκαυτώματος. Το πρώτο «επιστροφή στην πατρίδα» θα μου μείνει αξέχαστο. Και τέλος το μεταγλωττισμένο Animation» για μικρά παιδιά «οι φύλακες του χιονιού»!
ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
«Αμνετ» (Hamnet)--Σκ Κλόε Ζάο, Cast Τζέσι Μπάκλει, Πολ Μεσκάλ, Εμιλι Γουάτσον
Πάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!
«Η εσχάτη των ποινών» (Mercy)--Σκ Τιμούρ Μπεκμαμπέτοφ, Cast Κρις Πρατ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Αναμπέλα Γουόλις
Οπου ντετέκτιβ καταλήγει στο δικαστήριο με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου. Στη διάθεσή του έχει μόλις ενενήντα λεπτά. Για να αποδείξει την αθωότητά του. Αν δεν το καταφέρει θα καταλήξει στην ηλεκτρική καρέκλα. Ποιος ο δικαστής; Η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα ασώματο, γοητευτικό και συνάμα ανέκφραστο θηλυκό πρόσωπο με το όνομα Μάντοξ. Ποιοι οι ένορκοι; Η Μάντοξ. Ποιος ο κατήγορος; Η Μάντοξ. Ποιος ο συνήγορος; Πάλι η Μάντοξ. Η Τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι το σύμπαν-προφητικό
«Επιστροφή στην πατρίδα»--Σκ Χρύσα Τζελέπη, Ακης Κερσανίδης, Cast Τίτους Μίλεχ, Αντώνης Λιάκος, Δημήτρης Πλουμπίδης
Χωρίς περιστροφές. Το καλύτερο ντοκιμαντέρ που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Οπου ο Τίτους Μίλεχ, Γερμανός, φορτωμένος με όλες τις ενοχές των συμπολιτών του. Για τις βάρβαρες αθλιότητες που διέπραξαν στη διάρκεια της χιτλερικής, ναζιστικής Γερμανίας. Οι κανίβαλοι είχαν στήσει πλήθος στρατοπέδων όπου βασάνιζαν, εκτελούσαν και «εξαέρωναν» εκατομμύρια Εβραίων, Ρομά αλλά και Γερμανών με ειδικές ανάγκες!—η μεγάλη ανατριχίλα
«Κάρλα» (Karla)--Σκ Κριστίνα Τουρνατζί, Cast Ελίζε Κριπς, Ράινερ Μποκ, Ίμογκεν Κόγκε, Τόρμπεν Λίμπριχτ
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
«Marty Supreme» --Σκ Τζος Σάφντι, Cast Τιμοτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Τάιλερ, Ειμπελ Φεράρ
Πάει για πολλά Οσκαρ. Σαρωτική και καθηλωτική. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας 23χρονος πωλητής παπουτσιών, εβραικής καταγωγής με το όνομα Μάρτι Μάουζερ έχει μια φιλοδοξία που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης πινγκ-πονγκ στον κόσμο Σε μια μεταπολεμική Αμερική, ο Μάρτι μετατρέπει το παιχνίδι σε σωσίβιο διαφυγής. Από τη φτώχεια, την οικογενειακή ασφυξία και τους άγραφους κανόνες του ποιος «αξίζει» να ξεχωρίσει. Με αστείρευτη ενέργεια, θράσος και εμμονή, ξεκινά ένα ταξίδι πολύ πέρα από τα όρια που του έχουν τεθεί-ταινιάρα!
«Σπασμένη φλέβα»--Σκ Γιάννης Οικονομίδης, Cast Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Μαρία Καλλιμάνη
Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!
«Γερτρούδη» (Gertrud )--Σκ Κάρλ Θίοντορ Ντράγιερ, Cast Νίνα Πενς Ρόντε, Μπεν Ρόθε
Κλασικό και αριστοτεχνικά φτιαγμένο. Το κύκνειο άσμα του Καρλ Ντράγιερ. Παραγωγής 1964. Από Δανία. Η Γερτρούδη αρνείται να συμβιβαστεί στον έρωτα και στη ζωή. Παντρεμένη με έναν επιτυχημένο, αλλά συναισθηματικά απόντα πολιτικό, θα επανασυνδεθεί με έναν παλιό της έρωτα και θα έρθει αντιμέτωπη με έναν νεότερο ποιητή. Η επιλογή της παραμένει αμετακίνητη: απόλυτη αφοσίωση στον έρωτα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς διαπραγμάτευση—σεμινάριο μινιμαλισμού!
«Ένα απλό ατύχημα» (Yek tasadof-e sadeh)--Σκ Τζαφάρ Παναχί, Cast Βαχίντ Μομπασερί, Μαριάμ Αφσαρί, Εμπραχίμ Αζίζι, Χαντίς Πακμπατέν
Ταινιάρα με τα όλα της. Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας υποψιάζεται ότι δίπλα του ίσως και να στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν. Είναι όμως αυτός; Μπας και κάνει λάθος; Η συνέχεια; Στο δρόμο πέφτει πάνω σε μια ομάδα πρώην βασανισμένων από τους «λεβέντες» των μουλάδων. Και αρχίζει το πάρτι. Ενας εξ αυτών θέλει να τον σκοτώσει. Κάποια στιγμή τον αναγκάζουν να σκάψει τον τάφο του. Και τον πετάνε μέσα-μη το χάσετε!
«Μία μάχη μετά την άλλη» (One Battle after another)--Σκ Πολ Τόμας Αντερσον, Cast Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο Ντελ Τόρο
Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει
«Μέρες οργής» (Vredens dag)--Σκ Καρλ Ντράγιερ, Cast Θόρκιλντ Ρους, Λίσμπεθ Μόβιν, Σίγκριντ Νάιενταμ
Από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Κινηματογράφου. Με την υπογραφή του Καρλ Ντράγιερ (1889-1968). Κορυφαίος της Δανίας αλλά και ολόκληρης της Σκανδιναβίας. Υπόδειγμα αυστηρότητας και οικονομίας στην αφήγηση Η ταινία παραγωγής 1943. Το στόρι απλό και αποκαλυπτικό. Η γοητευτική νεαρή σύζυγος ενός ηλικιωμένου ιερέα ερωτεύεται τον γιο του μέσα στο πλαίσιο του τρόμου που φέρνει το κυνήγι μαγισσών στη Δανία του 17ου αιώνα. Σύγκρουση μέχρι θανάτου!--αριστούργημα
ΑΞΙΖΟΥΝ
«Greenland 2» (Greenland: Migration)--Σκ Ρικ Ρόμαν Γουό, Cast Τζέραλντ Μπάτλερ, Μορένα Μπακαρίν, Γουίλιαμ Αμπαντί
Πέντε χρόνια αργότερα, μετά το πρώτο «Greenland» οι κάτοικοι του καταφυγίου – και ιδιαίτερα η οικογένεια Γκάριτι – νιώθουν πως αυτή η “νέα κανονικότητα” δεν είναι ούτε νέα ούτε κανονική. Οι επιζώντες παλεύουν να κρατήσουν ζωντανά τα απομεινάρια του παλιού κόσμου. Πρέπει να δημιουργήσουν μια κοινότητα, γιατί οι άνθρωποι χωρίς σκοπό αρχίζουν να χάνουν τον έλεγχο και τον δρόμο τους. Ετσι μαθαίνουν πώς να υπάρχουν μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, που σιγά σιγά μετατρέπεται σε μια υπόγεια φυλακή-η απόλυτη καταστροφή
«Father Mother Sister Brother»--Σκ Τζιμ Τζάρμους, Cast Ανταμ Ντράιβερ, Κέιτ Μπλάνσετ, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Τομ Γουέιτς
Εκ πρώτη όψεως, ο Τζάρμους αφηγείται τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών. Παρεμπιπτόντως η παραγωγή είναι του Saint Laurent. Χωρίς να κρίνει, παράγει ένα έργο ωριμότητας και σπάνιας ισορροπίας, γύρω από τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με τους - κάπως απόμακρους - γονείς τους, αλλά και μεταξύ τους. Κάθε κεφάλαιο εκτυλίσσεται στο παρόν και σε διαφορετική περιοχή: Νιου Τζέρσεϊ, Δουβλίνο και Παρίσι. Αποτέλεσμα; Πλήρης αποξένωση!—οι σιωπές τα λένε όλα!
«Καποδίστριας»--Σκ Γιάννης Σμαραγδής, Cast Αντώνης Μυριαγκός, Φίνμπαρ Λιντς, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης
Τρία τα πλεονεκτήματα, οι αρετές της τελευταίας βιογραφίας που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής: η παραγωγή της ταινίας. Το πρώτο. Η ιστορική διαδρομή και περιπέτεια του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το δεύτερο. Και τέλος, το καλύτερο, η απίστευτη ομοιότητα του πρωταγωνιστή Αντώνη Μυριαγκού με τον Καποδίστρια. Τέτοιο πράγμα δεν ξανάγινε—αξίζει παρά τις κάποιες αφέλειες στην εξιστόρηση των γεγονότων
«Η αγγελία» (The Housemaid)--Σκ Πολ Φιγκ, Cast Σίντνει Σουίνι, Αμάντα Σέιφριντ, Μπράντον Σκλέναρ
Ψυχολογικό θρίλερ. Με πολλά επεισόδια. Οπου η Αμάντα Σέιφριντ προσλαμβάνει ως οικιακή βοηθό και οικονόμο την Σίντνει Σουίνι. Η οποία μόλις είχε αποφυλακιστεί και μάλιστα βρίσκεται υπό επιτήρηση. Η οικία πολυτελέστατη. Η Σέιφριντ στην αρχή ευγενέστατη στη συνέχεια υστερική. Είναι σχιζοφρενής λέει ο σύζυγός της. Τελικά μετά από αλλεπάλληλες συγκρούσεις ο σύζυγος διώχνει την Σέιφριντ και πέφτει στο κρεβάτι με την Σουίνι. Υπάρχει και συνέχεια. Πλήρης ανατροπή—θα αρέσει
«Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» (The Voice of Hind Rajamp)--Σκ Κάουτερ Μπεν Χάνια, Cast Σάτζα Κιλάνι, Μοτάζ Μαλαχίς, Κλάρα Χούρι, Άμερ Χλεχέλ
Οι φωνές Παλαιστινίων εγκλωβισμένων προκαλούν τις αντοχές των θεατών. Όμως κουβέντα για την Χαμάς. Στις 29 Ιανουαρίου 2024 οι εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου λαμβάνουν μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα 6χρονο κορίτσι ζητά βοήθεια, καθώς είναι παγιδευμένο σε ένα αυτοκίνητο που δέχεται πυρά στη Γάζα. Καθώς προσπαθούν να τη κρατήσουν στη γραμμή, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να στείλουν ένα ασθενοφόρο. Με παραγωγούς τους Χοακίν Φίνιξ, Τζόναθαν Γκλέιζερ, Μπραντ Πιτ, Ρούνι Μάρα και Αλφόνσο Κουαρόν—δυνατό, εφιαλτικό, αλλά πολιτικά προβληματικό
«Καμία άλλη επιλογή» (No Other Choice)--Σκ Παρκ Τσαν-Γουκ, Cast Λι Μπιούνγκ-Χαν, Σον Γιε-Τζιν, Παρκ Χι-σουν
Το ίδιο story είχε σκηνοθετήσει ο Κώστας Γαβράς στο «Τσεκούρι», παραγωγής 2005. Οπου απολυμένος μετατρέπεται σε βασανιστής και δολοφόνο τεσσάρων αθώων. Των αντιπάλων του που διεκδικούν την ίδια, με εκείνον, θέση. Απίστευτο. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή; Επειδή κάθε ιδεολογικό αφήγημα έχει εκτοπιστεί από το μυαλό της κοινωνίας. Επειδή πρέπει πάση θυσία να διατηρήσω το επίπεδο της ζωής μου και της οικογένειάς μου. Επειδή ο Μαν-σου (το όνομά του) είναι αδύνατον να πολεμήσει το σύστημα. Πιο εύκολα να σκοτώσει τους αντιπάλους του. Και επειδή η ανθρώπινη ζωή μετράει όσο και ενός τετράποδου κατοικίδιου-αξίζει!
«Το χειρόγραφο της Σαραγόσα» (Rękopis znaleziony w Saragossie)--Σκ Βόιτσεχ Χας, Cast Ζμπίγκνιου Σιμπούλσκι, Ιγκα Σεμπρζίνσκα, Στάνισλαβ Ιγκαρ
Θρυλικό, κλασικό του 1965 από Πολωνία. Οπου κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων , σε ένα ερημωμένο σπίτι, δύο αντίπαλοι στρατιώτες, βρίσκουν ένα χειρόγραφο, το οποίο εξιστορεί την ιστορία του παππού του, Ισπανού αξιωματικού, Αλφόνσο βαν Γουόρντεν. Τότε αυτός θα αρχίσει ένα ταξίδι περιπετειών και ιστοριών ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία--Ο Κόπολα και ο Σκορσέζε το λάτρεψαν.
ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ
«Kontinental ‘25»--Σκ Ράντου Ζούντε, Cast Έστερ Τόμπα, Αναμαρία Μπιλούσκα, Μάριους Νταμιάν, Ιλίνκα Μανολάκε
--Όλα μέσα. Μια ακατάσχετη κουβεντούλα για τα πάντα. Από τον «υπαρκτό σοσιαλισμό» μέχρι την Τρανσυλβανία. Οπου δικαστική υπάλληλος που εκτελεί τυφλά αποφάσεις, έρχεται αντιμέτωπη με ένα ακραίο γεγονός που θα της ταράξει τη ζωή. Κλονισμένη, περιφέρεται στην πόλη μιλώντας με φίλους και αγνώστους προσπαθώντας να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της—ακατάσχετη κουβεντούλα!
«Ρούφους ο θαλάσσιος δράκος που δεν ήξερε κολύμπι» (Rufus)--Σκ Έντρε Σκάντφερ, Cast (φωνές) Στρατής Ζαχαρής, Λίλα Μουτσοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Βαγγέλης Στρατηγάκου--
Animation για μικρά παιδιά. Στην καρδιά του ωκεανού, μια κοινότητα θαλάσσιων δράκων ζει σε ένα μυστικό νησί. Ανάμεσά τους ο νεαρός Ρούφους που δεν ξέρει να κολυμπάει, γι’ αυτό προτιμά να περνάει χρόνο μόνος του. Μετά από μία καταστροφή αναλαμβάνει δράση και να σώσει την οικογένειά του-- χαριτωμένο και διασκεδαστικό!
«Το αριστερό μου χέρι» (Left- Handed girl)--Σκ Σι- Σινγκ Τσου, Cast Τζανέλ Τσάι, Μπλερ Τσανγκ, Νίνα Γιε, Τενγκ-Χουέι Χουάνγκ, Σι-Γιουάν Μα
Ιδιαίτερη περίπτωση. Η Σι-Σινγκ Τσου από Ταιβάν εκτός από σκηνοθεσία είναι και παραγωγός αλλά και ηθοποιός. Το story πάει κάπως έτσι: Όταν μια μητέρα και οι δύο κόρες της μετακομίζουν μαζί στην Ταϊπέι, προσπαθούν να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο ζωής της πόλης, ενώ παράλληλα παλεύουν να διατηρήσουν την ενότητά τους ως οικογένεια. Την ίδια στιγμή η μικρή κόρη μαθαίνει ότι το αριστερό της χέρι είναι “διαβολικό”—μόνο για ψαγμένους
«Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; Μέρος πρώτο»--Σκ. Αλέξανδρος Ρήγας, cast Βασιλική Ανδρίτσου, Παναγιώτα Βλαντή, Μαρία Λεκάκη, Λένα Ουζουνίδου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος—Το τηλεοπτικό. Σαν μαύρη κωμωδία. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος. Θυμίζω: Τέσσερις γυναίκες - η Αλέκα, η Πόπη, η Φωτεινή και η Ντοντό - που μοιράζονται ένα τραυματικό παιδικό παρελθόν, ξανασυναντιούνται ύστερα από χρόνια για να κλείσουν έναν κύκλο που έχει μείνει ανοιχτός. Όταν ήταν μικρές, κακοποιήθηκαν από τον Γεράσιμο Μαντά, διευθυντή του ορφανοτροφείου που μεγάλωσαν. Τώρα, ενήλικες πια, αποφασίζουν να τηρήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει: να πάρουν την εκδίκησή τους—έτσι κι έτσι
«Γαλάζιο μονοπάτι» ((O último azul)--Σκ Γκαμπριέλ Μασκάρου,Cast Ντενίζ Γουάινμπεργκ, Ροντρίγκο Σαντόρο, Μιριάμ Σοκαράς, Αντανίλο--Προφητικό; Μπορεί! Σε ένα κοντινό μέλλον, στη Βραζιλία, οι ηλικιωμένοι αποκλείονται από την ενεργό κοινωνική συμμετοχή μέσω ακραίας επιτήρησης. Κάποιοι στέλνονται στην Αποικία, από όπου λέγεται ότι οι περισσότεροι δεν επιστρέφουν ποτέ. Η Τερέζα, μια 77χρονη γυναίκα της εργατικής τάξης αρνείται να συμμορφωθεί και να παραδοθεί στην μοίρα της--Ενας καταδικασμένος σε θάνατο δραπέτευσε !
«Μπομπ ο σφουγγαράκης: η αναζήτηση του τετραγωπαντελονή» ((The SpongeBob Movie: Search for SquarePants)--Σκ Ντέρεκ Ντρίμον, Cast (φωνές) Βαγγέλης Χαλκιαδάκης, Δημήτρης Δρίβας, Δημήτρης Κανέλλος, Τάκης Σακελλαρίου, Κώστας Τερζάκης, Μυρτώ Ναούμ--Απελπισμένος να γίνει μέγας και τρανός, ο Μπομπ Σφουγγαράκης θα αποδείξει το θάρρος του στον Κύριο Καβούρη ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό, έναν μυστηριώδη ξιφομάχο και πειρατή-φάντασμα, σε μια θαλασσινή κωμική περιπέτεια που τον οδηγεί στα βάθη του ωκεανού, εκεί όπου κανένας Σφουγγαράκης δεν έχειφτάσει μέχρι τώρα. Ο Μπομπ είναι δημιούργημα του θαλάσσιου βιολόγου και animator Stephen Hillenburg—μποναμάς για τα παιδάκια!
«Ο βασιλιάς των βασιλιάδων: μια ιστορία του Κάρολου Ντίκενς (The King of Kings)--Σκ Σεόνγκ-χο Γιανγκ, Cast (φωνές): Μαρκ Χάμιλ, Πιρς Μπρόσναν, Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, Όσκαρ Άιζακ, Κένεθ Μπράνα, Ούμα Θέρμαν--Animation που ακολουθεί την ιστορία του Καρόλου Ντίκενς, ο οποίος μαγεύει τον γιο του, Γουόλτερ, καθώς αφηγείται την πιο σπουδαία ιστορία που ειπώθηκε ποτέ – εκείνη του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που αλλάζει τη ζωή. Μέσα από τη ζωντανή του φαντασία, o Γουόλτερ περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας την πορεία του—κάτι λέει
«Τα κάλαντα των Χριστουγέννων»--Σκ Χρήστος Κανάκης, Cast Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας
Ο πρώτος μποναμάς των εορτών. Ο ελληνικός μποναμάς. Στην ταινία πλήθος γνωστών ονομάτων. Το στόρι θυμίζει Κάρολο Ντίκενς και Σκρουτζ. Υπερβατική περιπέτεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία-συμπαθές
«Ζωούπολη 2» (Zootropolis 2)--Σκ Τζάρεντ Μπους, Μπάιρον Χάουαρντ, Cast (φωνές) Ιωάννα Μιχαλά, Φοίβος Ριμένας, Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Τάνια Παλαιολόγου
Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μεγάλου μυστηρίου, όταν ο Γκάρι Ντε Φίδης καταφθάνει στη Ζωούπολη και σπέρνει το χάος στη μητρόπολη. Για να λύσουν την υπόθεση πρέπει να λειτουργήσουν ως μυστικοί πράκτορες σε απροσδόκητα, νέα κατατόπια, ενώ η συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ ξανά. Της Disney-- Χαριτωμένο και ευρηματικό
ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
«28 χρόνια μετά ο ναός των οστών» (28 years later: The Bone Temple)--Σκ Νία ΝταΚόστα, Cast Ρέιφ Φάινς, Τζακ Ο’ Κόνελ, Αλφι Ουίλιαμς--
Σε συνέχεια της επικής ιστορίας, η διαφωτιστική σχέση του δρ. Κέλσον με έναν μολυσμένο μπορεί να επιφέρει τρομακτικές συνέπειες που απειλούν να αλλάξουν τον κόσμο, ενώ η συνάντηση του Σπάικ με τον Τζίμι μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Στον κόσμο του Ναού των Οστών η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι οι μολυσμένοι, αλλά η απανθρωπιά όσων επέζησα—το χω ξαναδεί!
«Ένα πράγμα με φτερά» (The Thing with Feathers)--Σκ Ντίλαν Σάουθερν--Cast Μπένεντικτ Κάμπερμπτας, Ρίτσαρντ Μπόξαλ
Σκέτη ταλαιπωρία.Ένας πατέρας, χάνει αιφνίδια την σύζυγό του και προσπαθεί να μεγαλώσει μόνος τους δύο ανήλικους γιους του αλλά σταδιακά απομονώνεται από τον έξω κόσμο και η επαφή του με την πραγματικότητα καταρρέει. Καθώς βυθίζεται σε απόγνωση, μία σκοτεινή παρουσία στοιχειώνει τη ζωή του. Τι είναι αυτό το μυστηριώδες πλάσμα που τον στοιχειώνει; Ένα θηριώδες κοράκι—ούτε με σφαίρες
«Primate»--Σκ Γιοχάνες Ρόμπερτς, Cast Τζόνι Σεκόγια, Τζέσικα Αλεξάντερ, Τρόι Κότσουρ-- Ο χιμπατζής τρελάθηκε. Και ορμάει να κατασπαράξει την Λούσι και την παρέα της. Που; Σε τροπικό νησί. Και μάλιστα σε βιλάρα πολυτελείας κρυμμένη και απομονωμένη σε βράχο. Κάπως έτσι ο φιλικός και υπάκουος Μπεν, ο χιμπατζής που λέγαμε, αρχικά χαίρεται αλλά σύντομα γίνεται ασυνήθιστα επιθετικός—πάμε παρακάτω
«Ανακόντα» (Anaconda)—Σκ Τομ Γκόρμικαν, cast Τζακ Μπλακ, Πολ Ραντ
Χλωμή ρεπλίκα του θρυλικού «Ανακόντα» του 1997. Οπου δύο τύποι με IQ μπιφτεκιού, καταφθάνουν στον Αμαζόνιο με στόχο να κινηματογραφήσουν, στο πόδι την αχόρταγα καταστροφική μανία ενός τεράστιου ερπετού. Και φυσικά την πατάνε!—ούτε από μακριά!
«Νυρεμβέργη» (Nuremberg)--Σκ Τζέιμς Βάντερμπιλτ, Cast Ράσελ Κρόου, Ράμι Μάλεκ, Μάικλ Σάνον, Ρίτσαρντ Γκραντ
Να εξοργιστώ; Όχι αρνούμαι. Αν και ο σκηνοθέτης, πέρα από την φλυαρία του, επιχειρεί να εξανθρωπίσει τα τέρατα του Ναζισμού. Οπου ψυχίατρος του Αμερικανικού Στρατού, Αντισυνταγματάρχης Ντάγκλας Κέλι αναλαμβάνει να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση του Χέρμαν Γκέρινγκ , του δεύτερου στην ιεραρχία του Χίτλερ, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Ναζί αξιωματούχους. Καλά να δείτε το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 «Νυρεμβέργη» για να καταλάβετε το μέγεθος της μπαρούφας του Τζέιμς Βάντερμπιλτ!—πλαστογράφοι της Ιστορίας!
«Βουγονία» (Bugonia)--Σκ Γιώργος Λάνθιμος, Cast Εμμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Ειντεν Ντέλμπις
Στο πρώτο μισό δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι ο αντιπαθής και εμμονικός Τέντι και ο ευτραφής και χαζούλης Ντον απάγουν πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας. Γιατί; Επειδή και οι δύο είναι πεπεισμένοι πως η Μισέλ (αυτό το όνομά της) είναι εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Ε και; Επί σαράντα λεπτά η Εμμα Στόουν φυλακισμένη, κουρεμένη με την ψιλή να ικετεύει μερικά ψίχουλα αγάπης από τους δύο ανεκδιήγητους δεσμώτες της—τόσοοοο χαμηλά!
