Μπάστερ Κίτον: Ο άνθρωπος-«σφουγγαρίστρα» που έγινε θρύλος της μεγάλης οθόνης

Ο Κίτον, όμως, δεν ήταν απλώς ένας υπέροχος γελωτοποιός. Ήταν και ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, που επηρέασε τον κινηματογράφο, μεγάλους σκηνοθέτες, παραγωγούς, τους πάντες στον χώρο της 7ης Τέχνης. Είχε μία μοναδική αίσθηση του κάδρου και της γεωμετρίας του, μια ανεπανάληπτη αντίληψη για το στήσιμο των σκηνικών και την οργανική ικανότητά του να χρησιμοποιεί το σώμα του σε αδιανόητα ακροβατικά, πολλές φορές ντουμπλάροντας και τους συμπρωταγωνιστές του. Η νεότευκτη βιομηχανία του θεάματος ήταν μπροστά σε μία μοναδική ιδιοφυΐα, που δύσκολα μπορούσε να χωνέψει.Αυτό που τον έκανε ξεχωριστό ήταν και η σχέση του με το κοινό, που ακόμη φαντάζει ό,τι πιο μοντέρνο στο σινεμά. Με χειροποίητα εφέ - από σπίτια, καράβια μέχρι και τρένα - έφερνε στο επίκεντρο τον απλό άνθρωπο, αντιμέτωπο με ανυπέρβλητες αντιξοότητες. Έχτιζε συμβολισμούς για τον ήρωα που μέσα από κωμικά ευρήματα, αναδείκνυε την τραγικότητά του, τη ρεαλιστική του μελαγχολία. Το πέτρινο πρόσωπό του μπορούσε να μεταδώσει χιλιάδες συναισθήματα, να κλέψει την ψυχή του θεατή.Η δεκαετία του 1920 θα ήταν ένας πραγματικός θρίαμβος για τον Κίτον, που γύριζε δυο ταινίες μεγάλου μήκους τη χρονιά. Μερικά μόνο από τα αριστουργήματά του είναι «Ο Κινηματογραφιστής», «Σέρλοκ Τζούνιορ», «Ο Θαλασσοπόρος», «Go West», «Οι Τρεις Εποχές», «Seven Chances» και ο «Στρατηγός», που βρίσκεται ανάμεσα στις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Ταινίες που σημειωτέων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι, γνήσιοι λάτρεις του σινεμά και να κατανοήσουν το μέγεθος του Μπάστερ Κίτον.Το 1928, όμως, έκανε το μεγαλύτερο σφάλμα της καριέρας του, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος. Άφησε τον παραγωγό Τζόζεφ Σενκ, να ενσωματώσει το δικό του «Στούντιο Κίτον» στην ανερχόμενη δύναμη της κινηματογραφικής βιομηχανίας, την Metro Metro-Goldwyn-Mayer και να χάσει την καλλιτεχνική του ανεξαρτησία. Παρότι ο Τσάπλιν προσπάθησε να τον μεταπείσει, ο Κίτον και λόγω των χρημάτων, που ήταν πολλά, δεν θα αλλάξει γνώμη και θα βρεθεί παγιδευμένος να εξαντλεί τη δημιουργικότητά του προσπαθώντας να πείσει τα στελέχη της MGM για τις κινηματογραφικές του ιδέες.Μάλιστα, παρότι θα καταφέρει να γυρίσει ακόμη δυο ταινίες, όχι και τόσο σημαντικές, θα έρθει σε κόντρα με τον παντοδύναμο Μάγιερ, ο οποίος θα τον κυνηγήσει αλύπητα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο μεγάλο «κραχ» του 1929 θα χάσει όλα του τα χρήματα. Ο Κίτον θα πέσει στο ποτό και εν τέλει στην στην απαξίωση από το Χόλιγουντ, που δεν είχε θέση για έναν ιδιοφυή καλλιτέχνη. Θα καταλήξει να παίζει σε αδιάφορες ταινίες, να γράφει κωμικά σκετς για δημοφιλείς ηθοποιούς, να κάνει ακόμη και διαφημίσεις, για την επιβίωσή του κι ενώ στο δεύτερο γάμο του η Έλινορ θα του αποσπάσει τα χρήματά του, ακόμη και τα παιδιά του από τον πρώτο του γάμο. Όπως συμβαίνει συνήθως, η αναγνώριση θα έρθει με θανατερή ειρωνεία το 1960 σε ένα «τιμητικό» Όσκαρ για την συνεισφορά του στον κινηματογράφο, έξι χρόνια πριν πεθάνει από καρκίνο του πνεύμονα. Μία πάθηση που κράτησαν κρυφή μέχρι τέλους. Μάλιστα, μία ημέρα πριν πεθάνει, την 1η Φεβρουαρίου του 1966, θα έπαιζε χαρτιά όλη τη νύχτα!Ο Μπάστερ Κίτον, μαζί με τον Τσάπλιν, παρά τις καλλιτεχνικές διαφορές τους, υπήρξαν οι πρωτοπόροι μιας νεογέννητης τέχνης, επηρέασαν τεράστιες μορφές του σινεμά, αλλά τελικά θεωρήθηκαν απόβλητοι από το Χόλιγουντ, που δεν συγχωρεί ανεξάρτητες, ανυπότακτες φωνές. Όμως, η ιστορία και κυρίως το έργο τους θα τους δικαιώσει και θα τους καταστήσει ό,τι σημαντικότερο έχει να παρουσιάσει ο κινηματογράφος.