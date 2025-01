Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Δηλαδή Κυριακή κοντή γιορτή. Οσο για τις φρέσκιες αφίξεις τρία πράγματα να πω: Ο Τζέιμς Μποντ «Queer». Ο Ντάνιελ Κρεγκ αποφάσισε να τσαλακώσει τον πράκτορα 007. Το καταφέρνει αλλά το αποτέλεσμα κουραστικό, επαναλαμβανόμενο και προβλεπόμενο. Αυτό το πρώτο. Το δεύτερο ότι best film της εβδομάδας «Αληθινός πόνος» του Τζέσι Αιζενμπεργκ. Ο Κίραν Κάλκιν πάει για Οσκαρ. Και το τρίτο μακριά από «Ληστεία του αιώνα Νο2». Ακόμα το «Πάντινγκτον» το αρκουδάκι επανέρχεται σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Α να μην ξεχάσω το ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Καβουκίδη, μια από τις θρυλικές μορφές στην σπουδαία κατηγορία των διευθυντών φωτογραφίας!Αμερικανός του ’50 στο Μεξικό ενδεδυμένος με κατάλευκο κοστούμι, με ρεπούμπλικα, με πιστόλα και με θηριώδη σκελετό μυωπίας. Οι καθημερινές του συνήθειες ε καφενείο, τσιγάρο (το ένα μετά το άλλο), άφθονες και ατελείωτες ποσότητες τεκίλας και κοκαίνης, κουβεντούλα, ψωνιστήρι, κρεβάτι, «γλειφιτζούρι» , σοδομισμός και από καιρού εις καιρόν αυνανισμός—κοιτούσα το ρολόι μου!Σε στυλ Αλεξάντερ Πέιν, Νόα Μπάουμπαχ και Γούντι Αλλεν. Τουτέστιν ιστορία δρόμου (road movie ) όπου αναπτύσσονται σχέσεις και αποκαλύπτονται χαρακτήρες. Δύο πρωτοξάδελφοι, εντελώς αλλιώτικοι μεταξύ τους, αποφασίζουν να ταξιδέψουν μέχρι την Πολωνία για να τιμήσουν την αγαπημένη γιαγιά τους η οποία εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο κόσμο--Καθημερινός ουμανισμός!Ιχνος φαντασίας και πρωτοτυπίας. Φανταστείτε είναι η δεύτερη «ληστεία». Αντε να την χιλιάσουν! Ο Big Nick, δηλαδή ο Τζέραρντ Μπάτλερ είναι και πάλι στο κυνήγι, αυτή τη φορά στην Ευρώπη. Προσεγγίζει κάποιον ο οποίος είναι μπλεγμένος στο σπορ κλοπής διαμαντιών. Αμφότεροι πέφτουν πάνω στη μαφία του Πάνθηρα--Κάπου εκεί με έχασαν και τους έχασα.!

Στη διάρκεια Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Τζούντο, η Λειλά ως εκπρόσωπος του Ιράν, βγάζει εκτός μάχης όλες τις αντιπάλους της. Όμως επειδή στην τελική αναμέτρηση για το μεγάλο έπαθλο, όλα τα στοιχήματα προβλέπουν αναμέτρηση της Λειλά με την εκπρόσωπο του Ισραήλ, οι εντεταλμένοι της εξουσίας στο Ιράν με επίμονες και αλλεπάλληλες τηλεφωνικές απειλές την προστάζουν να ισχυριστεί επιζήμιο τραυματισμό και έτσι να «σκοτώσει» κάθε πιθανότητα αναμέτρησης με την εκπρόσωπο του «άθλιου» Ισραήλ. Εκείνη όμως πεισμώνει—το αφιερώνω εξαιρετικά σε όλα τα μέλη του ΚΚΕ!

The Dark Side of the Moon. Η σκοτεινή πλευρά μιας γυναίκας ηλικίας πενήντα και φεύγα. Είναι μητέρα και παντρεμένη με καθιερωμένο σκηνοθέτη του θεάτρου. Αλλά πάνω απ όλα πετυχημένη CEO κερδοφόρας εταιρείας ρομποτικής. Σε μια στιγμή ομολογεί στον σύζυγο της «ούτε μια φορά αισθάνθηκα οργασμό μαζί σου». Και φυσικά πέφτει στο κρεβάτι με νεαρό των μισών της και πλέον χρόνων, έναν γοητευτικό μαθητευόμενο στη δική της εταιρεία. Εκείνος επιθυμεί να την ταπεινώσει. Και εκείνη, όπως τα σκυλάκια, πέφτει στα τέσσερα και γλείφει γάλα από το πιάτο. Ποιος εξουσιάζει ποιον; Μα φυσικά εκείνη---Από τις καλύτερες ερμηνείες της Νικόλ Κίντμαν

Οι τρεις τελευταίες εβδομάδες μιας επίγειας θεάς με το όνομα Μαρία Κάλλας. Απομονωμένη, έγκλειστη στο διαμέρισμά της στο Παρίσι, παρέα μόνο με έναν μπάτλερ, μια οικιακή βοηθό και τα δύο σκυλάκια της. Και εκείνη διαρκώς να θυμάται στιγμές από το παρελθόν. Στιγμές θριάμβου και υπαρξιακής τραγωδίας—οπωσδήποτε!



Με «θέμα» τόσο δύσκολο όσο είναι ο θάνατος δια της ευθανασίας χωρίς ίχνος μιζέριας, οίκτου και αθεράπευτης αλλά προσποιητής μελαγχολίας. Η ηρωίδα του η Μάρθα (Τίλντα Σουίντον) πορεύεται προς τον Αδη, με πιλότο την ευθανασία και με τη ψυχή και το σώμα της να ψιθυρίζουν: πεθαίνω με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια!—η τέχνη της απλότητας!



Μεγαλομαφιόζος καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, προσλαμβάνει «ασήμαντη» δικηγορίνα με στόχο να τον βοηθήσει στην αλλαγή φύλου, ώστε έτσι να αποφύγει την σύλληψή του. Πράγματι μεταμορφώνεται σε Emilia Perez, η δικηγορίνα σε μόνιμη βοηθός της και έτσι αμφότερες ιδρύουν Μη κυβερνητική Οργάνωση που σκαλίζει υποθέσεις εκατό χιλιάδων «αγνοουμένων», δηλαδή δολοφονημένων του καρτέλ. Όμως με την εμφάνιση της τάχα χήρας του μεγαλομαφιόζου ο έλεγχος χάνεται και όλα έρχονται τούμπα Εξαιρετικό μείγμα δράματος, θρίλερ και μιούζικαλ—θα το ξαναδώ!

Η Ανι working girl σε διάσημο στριπτιζάδικο πέφτει πάνω σε ένα αρσενικό κούκλο με το όνομα Ιβάν. Εκείνος μόλις 21 ενώ εκείνη 23. Διαφορά ελάχιστη και διόλου απαγορευτική. Ο Ιβάν λοιπόν με τα ψευτοαγγλικά διαθέτει δύο προσόντα: είναι πελάτης σταθερός και το καλύτερο έχει πορτοφόλι τόσο παχουλό όσο από την Νέα Υόρκη μέχρι τη Μόσχα. Και μέσα στην πλάκα ο Ιβάν νυμφεύεται Ανι. Από εκεί και κάτω τρέλα—ξεκαρδιστικό!

Οσο περνάει η ώρα τόσο και καλύτερο γίνεται. Μια ευτραφής εβδομηντάρα ολομόναχη σε μια μονοκατοικία πέφτει πάνω σ ένα ταξιτζή. Εκείνη σε μια βραδιά ξέφρενου γλεντιού βρίσκεται σε αδιέξοδο μεγάλο. Αυτός ο αδύνατος και αδύναμος ταξιτζής τα εγκόσμια εγκαταλείπει για πάντα. Τώρα η Μαχίν πρέπει να κάνει κάτι ώστε να αποφύγει απαντήσεις σε δυσάρεστες, αστυνομικές, ερωτήσεις!—πικρό το γλυκό!

Η τραγική περίπτωση του Νίκου Πλουμπίδη (1902-1954) Ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ στην εθνική αντίσταση. Στη συνέχεια από τη μια οι φυλακές για τα φρονήματά του και από την άλλη η κατηγορία της προδοσίας από τον Νίκο Ζαχαριάδη. Παρόλα αυτά δεν υπογράφει δήλωση με αποτέλεσμα να εκτελεστεί το 1954 ως αμετανόητος κομμουνιστοσυμμορίτης-τέτοια έκαναν και στο περιθώριο βρέθηκαν

Στιγμές από τη διαδρομή του Στελάρα του Καζαντζίδη. Φυσικά το story διασχίζει εκρηκτικές καταστάσεις τόσο με την Καίτη Γκρέυ όσο με την Κίτσα, δηλαδή την Μαρινέλλα. Ο Χρήστος Μάστορας φατσάρα και φωνάρα. Την παράσταση κλέβει η Κλέλια Ρένεση που υποδύεται την Καίτη Γκρέυ—θα σκίσει!





Οικογενειακό δράμα, θρίλερ και καταγραφή της προπέρσινης εξέγερσης, ένα ράπισμα εναντίον της πατριαρχικής θεοκρατίας και ωδή στη δύναμη των γυναικών, που την ύστατη στιγμή αντιλαμβάνονται τη σπάθη του ακλόνητου, αμφίσημου ανδρικού προτύπου—δεν το έχω δει όμως ο Ρασούλοφ εγγύηση ποιότητας





Καλοφτιαγμένο από Disney. Οπου ορφανό λιονταράκι περιπλανιέται στο πουθενά μέχρι που πέφτει πάνω σε καλόκαρδο λιοντάρι με το όνομα Τάκα, τον διάδοχο μιας βασιλικής οικογένειας—ό, τι πρέπει για την οικογένεια!





Από το ομότιτλο μυθιστόρημα της Κλερ Κίγκαν. Το 1985 σε μικρή πόλη της Ιρλανδίας όλα εκ πρώτης όψεως κανονικά. Όμως η εξαιρετική σκοτεινή φωτογραφία και ο χαρακτήρας του καρβουνιάρη και οικογενειάρχη Μπιλ Φέρλονγκ με τη συμβατική γυναίκα του και τις πέντε κόρες τους παραπέμπει σε μια υπόγεια και δόλια ανατροπή. Αραγε τι είναι αυτός ο τύπος; Αραγε γιατί όλοι είναι συμβιβασμένοι με την εξουσία της ηγουμένης του διπλανού μοναστηριού; --Εξαιρετικό!



Τα παρασκήνια για την εκλογή νέου Πάπα αποκαλύπτουν ίντριγκες κάθε είδους εξουσίας. Πλήθος Καρδιναλίων απ όλες τις γωνιές της Υφηλίου συγκεντρώνονται υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας και με τις πόρτες ερμητικά κλειστές. Οι ψηφοφορίες άκαρπες. Και στα διαλείμματα αποκαλύπτονται φάκελοι των βασικών υποψηφίων με μπόλικες βρομιές--Καλοφτιαγμένο και καλοπαιγμένο



Animation όπου στην μεταγλωττισμένη εκδοχή ακούγονται οι φωνές Γιάννη Τσιμιτσέλη, Φώτη Πετρίδη, Χρύσας Διαμαντοπούλου και άλλων. Το χαριτωμένο αρκουδάκι Πάντινγκτον ανακαλύπτει ότι η αγαπημένη του Θεία Λούσι έχει εξαφανιστεί από τον Οίκο για Συνταξιούχες Αρκούδες. Ετσι έχοντας ως μοναδικό στοιχείο σημάδι σε έναν αινιγματικό χάρτη αποφασίζει να λύσει το μυστήριο--Ο, τι πρέπει για μικρά παιδιά!Το σκουπίδι πάει σύννεφο. Οπου η 10χρονη Μαρία ζει με τη μαμά της σε ένα σπίτι γεμάτο σκουπίδια. Η μητέρα της μαζεύει μετά μανίας άχρηστα αντικείμενα για να τα προσφέρει σε ένδειξη απόλυτης αφοσίωσης στην κορούλα της. Μέχρι που μια μέρα οι κοινωνικές υπηρεσίες παρεμβαίνουν σ αυτό το σκουπιδοφρούριο και παραδίδουν την μικρή Μαρία στα χέρια μιας θετής μητέρας--ΒαρεθηκαΟ Καβουκίδης από τις θρυλικές μορφές της ελληνικής οθόνης, Τα έκαμε όλα. Ακόμα και σκηνοθεσία. Όμως το ρετιρέ της καλλιτεχνικής διαδρομής του ήταν η φωτογραφία. Μια ζωή μόχθου, ανησυχιών, επιτυχιών αλλά και αγώνων. Η ζωή και το έργο του μέσα από προσωπικές μαρτυρίες και ντοκουμέντα--Ντοκιμαντέρ με πολλά βραβεία!

«Καμία άλλη γη» (No other Land)

--Σκ Μπάσελ Αντρα, Χαμντάν Αμπντάλ, Ραχέλ Ζορ, Γιουβάλ Αμπρααμ, Cast Ντοκιμαντέρ

Αυθεντικές «στιγμές» από την βασανιστική εκδίωξη πλήθους Παλαιστινίων από την περιοχή της Δυτικής όχθης με την ονομασία Μασάφερ Γιάτα. Ο Ισραηλινός στρατός καταστρέφει σπίτια, σχολεία και κάθε άλλη «χειροποίητη» κατασκευή, οι Παλαιστίνιοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τη γη τους και δύο δημοσιογράφοι και ακτιβιστές βιντεοσκοπούν και καταγράφουν την τραγωδία--σοκαριστικό



ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Περασμένα μεγαλεία. Όπως η περίπτωση της περιθωριακής εταιρείας δίσκων Creep Records. Από το 1981 μέχρι το 1986 αποκάλυψε μερικά από σημαντικότερα συγκροτήματα του ελληνικού Νέου Κύματος, Post Punk και Dark Wave . Εκτός από τις προσωπικές αφηγήσεις του ιδρυτή της Creep Records Μπάμπη Δαλίδη, στην ταινία συμμετέχουν επίσης μέλη των συγκροτημάτων που ηχογράφησαν με την εταιρεία--συλλεκτικό

Animation με την μοχθηρή ηρωίδα του ομώνυμου παραμυθιού του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν που ζει με την κόρη της στο μαγικό Παγωμένο Βασίλειο. Από μια απροσεξία η Άιλα απελευθερώνει τα Πνεύματα του Πάγου, τα οποία υπό τις οδηγίες του παντοδύναμου Πνεύματος του Βορρά, φιλοδοξούν να περάσουν τη μαγική πύλη και να παγώσουν όλο τον κόσμο—ό, τι πρέπει για μικρά παιδιά!



Και οι τρεις συνέχειες εμπνευσμένες από τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών «Sonic the Hedgehog». Περίπου εισπρακτικός θρίαμβος παγκοσμίως αφού μέχρι στιγμής έχει κάνει τζίρο 68 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κάρει και ο Κιάνου Ριβς που «δάνεισαν» τις φωνές τους, τρίβουν τα χέρια τους με τις αμοιβές τους. Και το στόρι, φυσικά γνωστό: Ο Σόνικ ο σκαντζόχοιρος με την παρέα του εναντίον Σάντοου που έχει βάλει σκοπό να αφανίσει το σύμπαν-- Καλοκουρδισμένο και διασκεδαστικό

Μεταγλωτισμένο Animation με τις φωνές της Μαρίνας Σάττι και του Μιχάλη Κουινέλη. Η πριγκίπισσα Βαϊάνα και ο ημίθεος Μάουι ξανασμίγουν για ένα νέο και μακρύ ταξίδι μαζί με ένα πλήρωμα αταίριαστων ναυτικών--Μόνο για μικρά πιτσιρίκια!



ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Χόλιγουντ Β εθνικής, Πατέρας και γιος που εργάζονται ως φύλακες σε μια εταιρεία θωρακισμένων φορτηγών πέφτουν πάνω σε ληστές. Ασε βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στο φορτηγό. Τώρα τι κάνουμε; Εγώ λέω να την κοπανήσουμε!





Μεγαλο-μεσίτης, κατόπιν εντολής πελάτη του, στέλνει υπάλληλό του να επισκεφτεί ιδιοκτήτη θηριώδους, ιστορικής, επαύλεως την οποία επιθυμεί να πουλήσει Ο υπάλληλος συναντάει τον κόμη Ντρακούλ σ αυτή την σχεδόν ερειπωμένη έπαυλη. Εκείνος, ο Ντρακούλ, βάζει όρο να μεταφερθεί στο Βίσμπουργκ της Γερμανίας του 1838 και φυσικά ο υπάλληλος δέχεται. Κάπως έτσι το απόλυτο κακό μετακομίζει στην Ευρώπη. Κάπως έτσι η αγαπημένη του υπαλλήλου μέσα στις ονειρώξεις της ηδονίζεται, υποφέρει, βασανίζεται και κάπως έτσι η ταινία ολοκληρώνει το αφήγημά της

Ο Καίσαρας Καταλίνας, ως άλλος, Νέρων, σχεδιάζει να γκρεμίσει την Νέα Ρώμη, δηλαδή τη Νέα Υόρκη, και στη θέση της να οικοδομήσει μια υπερ-σύγχρονη πολιτεία με την ονομασία Megalopolis. Τουτέστιν ο Τραμπ ως μεγαλοεργολάβος. Πράγμα που είναι. Η οικονομία της Νέας Ρώμης είναι αποθηκευμένη στην τράπεζα του Κράσσου με την επωνυμία Bank Crassus. Κάτι τέτοιο. Να προχωρήσω;--Ούτε με κιάλια!

Μια πρώην star του σινεμά, ξεχασμένη τώρα από θαυμαστές και παραγωγούς, μέσα στην απελπισία της δοκιμάζει ελιξληριο νεότητας προκειμένου να επανέλθει στο κέντρο του τηλεοπτικού και αρσενικού σύμπαντος Από το ελιξήριο αυτό προκύπτει ένα άλλο θηλυκό. Με τα μισά χρόνια της Ελίζαμπεθ Σπαρκλ, δηλαδή της Ντέμι Μουρ και με χορταστικές και σφριγηλές καμπύλες. Από που «προκύπτει» αυτή η νέα με το όνομα Σου; Από την πλάτη της Ελίζαμπεθ!—εμετός!

«Kneecup»

--Σκ Ριτς Πέπιατ, Cast Μόγκλε Μπαπ, Μο Κάρα, Ντίτζει Πρόβεϊ, Τζόσι Γουόκερ, Φενούλα Φλάχερτυ

Sex, Drugs and Irish Rap! Το στόρι μοιάζει με ρεπλίκα του «Trainspotting» του 1996. Στο ταραγμένο Μπέλφαστ εμφανίζεται ραπ τρίο με την ονομασία KNEECAP με στόχος την αναβίωση και καθιέρωση της αρχαίας ιρλανδικής γλώσσας--στο τέλος ο θεατής μπορεί να αναρωτηθεί «so what;»